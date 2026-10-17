A mentalista szépfiúja egyszerűen képtelen öregedni: így néz ki ma Simon Baker – Galéria

A krimisorozatok tényleges aranykora volt a 2000-es évek. Szinte felsorolni is lehetetlen, mennyi népszerű tévéműsor született meg ebben a zsánerben, mely leuralta a televíziózás világát. Sőt, a bűnügyi történetek és a nyomozós szál még olyan szériákba is befurakodott, melyeknek nem is feltétlen ez volt a fő profilja, gondoljunk csak a Doktor House-ra. De az orvostudományt és a kriminalisztikát vegyítette kiválóan A mentalista is, mely nem csupán egy egyszerű, hétköznap délutáni bűnügyi show volt. Főszereplője, a Simon Baker által alakított Patrick Jane ugyanis megmutatta, milyen, sokszor pofonegyszerű pszichológiai trükkökkel lehet leleplezni a gonosztevőket, és a nézők ezt imádták. Ahogy Baker is imádta a nézőit, illetve magát a sorozatot, ám mióta 2015-ben véget ért A mentalista, az ausztrál színész élete mintha nem lenne az igazi.

A mentalista eredeti sugárzása 2008 és 2015 között zajlott, Robin Tunney és Simon Baker főszereplésével (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Simon Baker élete romokban hever A mentalista óta

2015. február 18-a. Ezen a napon került sugárzásra A mentalista utolsó epizódja. A Simon Baker-filmek és sorozatok legkiemelkedőbb és legnépszerűbb darabja 7 évad és összesen 151 epizódot követően érkezett el a végéhez. Ezt a napot pedig jó eséllyel az 57 esztendős ausztrál szívtipró is örökre megjegyezte, mert azóta Mr. Baker nem lel rá igazán magára.