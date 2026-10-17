A mentalista szépfiúja egyszerűen képtelen öregedni: így néz ki ma Simon Baker – Galéria

A krimisorozatok tényleges aranykora volt a 2000-es évek. Szinte felsorolni is lehetetlen, mennyi népszerű tévéműsor született meg ebben a zsánerben, mely leuralta a televíziózás világát. Sőt, a bűnügyi történetek és a nyomozós szál még olyan szériákba is befurakodott, melyeknek nem is feltétlen ez volt a fő profilja, gondoljunk csak a Doktor House-ra. De az orvostudományt és a kriminalisztikát vegyítette kiválóan A mentalista is, mely nem csupán egy egyszerű, hétköznap délutáni bűnügyi show volt. Főszereplője, a Simon Baker által alakított Patrick Jane ugyanis megmutatta, milyen, sokszor pofonegyszerű pszichológiai trükkökkel lehet leleplezni a gonosztevőket, és a nézők ezt imádták. Ahogy Baker is imádta a nézőit, illetve magát a sorozatot, ám mióta 2015-ben véget ért A mentalista, az ausztrál színész élete mintha nem lenne az igazi.
Simon Baker élete romokban hever A mentalista óta
2015. február 18-a. Ezen a napon került sugárzásra A mentalista utolsó epizódja. A Simon Baker-filmek és sorozatok legkiemelkedőbb és legnépszerűbb darabja 7 évad és összesen 151 epizódot követően érkezett el a végéhez. Ezt a napot pedig jó eséllyel az 57 esztendős ausztrál szívtipró is örökre megjegyezte, mert azóta Mr. Baker nem lel rá igazán magára.
Kezdjük ott, hogy Simon Baker karrierje kvázi kisiklott A mentalista végét követően. A színész többször is kijelentette, hogy bár imádja a sorozatot, szinte teljesen kifacsarta őt fizikailag és mentálisan a rengeteg forgatás, aminek végül az lett a következménye, hogy Hollywoodból hazaköltözött Ausztráliába, és a kamera egyik oldaláról inkább a másikra hoppant át. Az idén megjelent Az ördög Pradát visel 2. részében is szint ő volt az egyedüli a régi szereplők közül, aki nem volt hajlandó visszatérni.
A manapság már sokkal inkább rendezőként, vagy épp a Lioness producereként funkciónáló Baker magánélete sem lett rózsásabb. 2020-ban, közel 30 év együttlét után elvált feleségétől, Rebecca Rigg színésznőtől, akivel három közös gyermeket neveltek. Simon Baker feleségétől való válását követően még inkább visszavonult a nyilvánosságtól, így évek óta nem tudni róla sosem, hogy jelenleg van-e éppen valakije, vagy randizik-e egyáltalán. Pedig biztosan akadnának érdeklődők, hiszen hiába közelít a hatodik X-hez, még mindig olyan sármos, mint fénykorában.
És mit lehet tudni A mentalista szereposztásának többi tagjáról? Galériánkból kiderül, hogy néztek ki Simon Bakerék egykor, és miként festenek manapság.