Áll a bál Sylvester Stallone lánya körül: a Tulsa királyának kellett rendet tennie

2022 óta a Sylvester Stallone-filmek és sorozatok szerelmeseit a SkyShowtime műsora, a Tulsa királya tartja lázban. A kitaszított, saját birodalmát egyedül újraépíteni kényszerülő gengszterről szóló széria már negyedik éve tapasztja képernyő elé a nézők kíváncsiskodó tekintetét, a várva várt negyedik felvonás első epizódja pedig múlt héten végre felkerült a Yellowstone-nal vagy a Gengsztervilággal is kecsegtető streamingszolgáltató kínálatába. A Tulsa királya 4. évada eddig sosem látott izgalmakat, hatalommegerősítő bandaháborúkat és temérdek akciót tartalmaz, no meg némi nepotizmust is, hiszen a Stallone famíliából nemcsak a családfő, hanem annak egyik lánya, Scarlet Rose Stallone is szerepel a sorozatban. Ezt viszont nem mindenki nézi jó szemmel, egyesek szerint ugyanis nem fair, hogy az ifjú Stallone kisasszony jelentős hátszéllel kapott szerepet a hoppon maradt pályatársaival szemben.
Sylvester Stallone lánya botrányba fullasztotta a Tulsa királya visszatérését
Az elmúlt napok egyik legforróbb topikja volt a neten a Stallone család és a Tulsa királya körül kialakult botrány. Noha a SkyShowtime és a Paramount háza táján biztosan örülnek annak, hogy most mindenki a hányattatott sorsa ellenére mégis elkészülő negyedik fejezetről beszél, de attól már talán kevésbé kanyarodik mosoly a stúdiófejesek arcára, hogy egy castingdöntés miatt hőbörögnek a világháló felhasználói.
Sylvester Stallone lányának szerepeltetése a Tulsa királya 4. évadában a vártnál sokkal nagyobb port kavart, melyet végül aztán maga Sly sem hagyhatott szó nélkül. A Rambo és a Rocky-filmek pofonosztója ki is osztott pár verbális gyomrost azoknak címezve, akik felháborodtak azon, hogy a színészlegenda élt a nepotizmus előnyeivel, és szerepet adott a szintén színészi babérokra törő 24 esztendős lányának. Stallone a USA Today-nek adott interjújában a maga sajátos stílusában nyilatkozott.
Először azzal jönnek, hogy a nepotizmus szörnyű dolog. Erre én azt mondom, ugyan már! Nem vagy jó szülő, ha nem éltél egy kicsit a nepotizmussal. Akkor nyilván nem is érdekelnek a gyerekeid, pedig nekik kell az első helyen állniuk. Persze hogy nepotizmus, te idióta! Éppen ezért vagyunk szülők. A legjobbat akarjuk a gyerekeinknek, ezért természetesen minden lehetséges előnyt megadunk nekik
– zárta le a neten napok óta vitatémának számító topikot Stallone.
A Tulsa királya 4. évad 1. része október 22-én landolt a SkyShowtime kínálatában. A sorozat további epizódjai minden csütörtökön kerülnek fel a platformra, az évadfinálé pedig szenteste, azaz december 24-én érkezik majd. A széria legújabb fejezetének kedvcsinálóját itt tudjátok megtekinteni: