Áll a bál Sylvester Stallone lánya körül: a Tulsa királyának kellett rendet tennie

Az elmúlt napok egyik legforróbb topikja volt a neten a Stallone család és a Tulsa királya körül kialakult botrány. Noha a SkyShowtime és a Paramount háza táján biztosan örülnek annak, hogy most mindenki a hányattatott sorsa ellenére mégis elkészülő negyedik fejezetről beszél, de attól már talán kevésbé kanyarodik mosoly a stúdiófejesek arcára, hogy egy castingdöntés miatt hőbörögnek a világháló felhasználói.

Sylvester Stallone és lánya, Scarlet Rose Stallone a Tulsa királya 4. évadának premierjén (Fotó: Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Sylvester Stallone lányának szerepeltetése a Tulsa királya 4. évadában a vártnál sokkal nagyobb port kavart, melyet végül aztán maga Sly sem hagyhatott szó nélkül. A Rambo és a Rocky-filmek pofonosztója ki is osztott pár verbális gyomrost azoknak címezve, akik felháborodtak azon, hogy a színészlegenda élt a nepotizmus előnyeivel, és szerepet adott a szintén színészi babérokra törő 24 esztendős lányának. Stallone a USA Today-nek adott interjújában a maga sajátos stílusában nyilatkozott.

Először azzal jönnek, hogy a nepotizmus szörnyű dolog. Erre én azt mondom, ugyan már! Nem vagy jó szülő, ha nem éltél egy kicsit a nepotizmussal. Akkor nyilván nem is érdekelnek a gyerekeid, pedig nekik kell az első helyen állniuk. Persze hogy nepotizmus, te idióta! Éppen ezért vagyunk szülők. A legjobbat akarjuk a gyerekeinknek, ezért természetesen minden lehetséges előnyt megadunk nekik

– zárta le a neten napok óta vitatémának számító topikot Stallone.