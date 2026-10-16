Sylvester Stallone hamarosan visszatér: ekkor jön Tulsa királya 4. évada

2022-ben a Sylvester Stallone-filmek és sorozatok egyik legizgalmasabb darabjaként debütált a SkyShowtime kínálatában. A Rocky és a Rambo-mozik sztárja megmutatta, öreg gengszter, nem vén gengszter, és hiába töltötte be idén már a 80. életévét, még mindig ott van a szeren, és érdemes vele számolni Hollywoodban. A Tulsa királya egy száműzött rosszfiúról szól, aki New Yorkot hátrahagyva, Oklahomában építi fel önálló birodalmát. A körömrágósan izgalmas krimiszéria négy évvel indulását követően már a negyedik fejezetére készül, melyet eddig még sosem látott várakozás övez.

Sylvester Stallone sorozata immár a 4. évaddal fog jelentkezni a SkyShowtime-on (Fotó: IMDb)

Jövő héten tér vissza Sylvester Stallone a SkyShowtime-ra

Nagyot fordult a világ egy év alatt a SkyShowtime-sorozatok egyik legkelendőbb produktumával. Sylvester Stallone 2026-ra ugyanis csak összerakta a Tulsa királya 4. évadát, azonban közel egy esztendővel ezelőtt még közel sem volt ilyen rózsás a helyzet. 2025 végén még arról lehetett hallani, hogy a produkció romokban hever, hiszen leépítés miatt a fél stábot, köztük a showrunnert Dave Ericksont is elbocsátották, így kapitány nélkül kellett eveznie a SkyShowtime zászlóshajójának.