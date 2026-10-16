Sylvester Stallone hamarosan visszatér: ekkor jön Tulsa királya 4. évada

2022-ben a Sylvester Stallone-filmek és sorozatok egyik legizgalmasabb darabjaként debütált a SkyShowtime kínálatában. A Rocky és a Rambo-mozik sztárja megmutatta, öreg gengszter, nem vén gengszter, és hiába töltötte be idén már a 80. életévét, még mindig ott van a szeren, és érdemes vele számolni Hollywoodban. A Tulsa királya egy száműzött rosszfiúról szól, aki New Yorkot hátrahagyva, Oklahomában építi fel önálló birodalmát. A körömrágósan izgalmas krimiszéria négy évvel indulását követően már a negyedik fejezetére készül, melyet eddig még sosem látott várakozás övez.
Jövő héten tér vissza Sylvester Stallone a SkyShowtime-ra
Nagyot fordult a világ egy év alatt a SkyShowtime-sorozatok egyik legkelendőbb produktumával. Sylvester Stallone 2026-ra ugyanis csak összerakta a Tulsa királya 4. évadát, azonban közel egy esztendővel ezelőtt még közel sem volt ilyen rózsás a helyzet. 2025 végén még arról lehetett hallani, hogy a produkció romokban hever, hiszen leépítés miatt a fél stábot, köztük a showrunnert Dave Ericksont is elbocsátották, így kapitány nélkül kellett eveznie a SkyShowtime zászlóshajójának.
Csodák azonban úgy tűnik, mégis léteznek, és a Tulsa királya folytatása elkészült. De mire lehet számítani a negyedik felvonásban? Nagyjából olyan bandaháborúra, amit talán még Molnár Ferenc Grundján vagy a Tony Soprano uralta New Jerseyben sem tapasztalhattunk még.
Dwight Manfredi tudniillik ebben a fejezetben megpróbálja törvényes alapokra helyezni az eddig felépített birodalmát, miközben eddig még sosem látott fenyegetésekkel kell szembenéznie. Ezek pedig riváls bandák és korrupt politikusok formájában mutatkoznak majd meg, akikkel a Richard Gere-rel összebalhézó Mr. Stallone karakterének könyörtelenül le kell számolnia, azonban szeretett Tulsája mindezek miatt komplett csatatérré változik.
Az izgalom tehát abszolút a tetőfokára hág hamarosan a SkyShowtime-on. De pontosan meddig is kell várnunk, hogy végre belevethessük magunkat a Tulsa királya 4. évadába? A jó hír az, hogy már jövő héten, egészen pontosan október 22-én landol a széria nyitánya, majd ezt követően minden csütörtökön fognak újabb és újabb epizódok jelentkezni, az évadfinálé pedig majd a karácsonyi ajándékokkal együtt, december 24-én fut be.
A Tulsa királya eddigi 3. évadának összes epizódja elérhető a SkyShowtime kínálatában, a 4. felvonás trailerét pedig ide kattintva lehet megtekinteni: