A SkyShowtime nyugdíjba küldi Sylvester Stallone-t? Gyorsan eldőlt a Tulsa királya sorsa

A SkyShowtime-sorozatok kínálatába már negyedik alkalommal kopogtatott be Sylvester Stallone 2026-ban egy olyan ajánlattal, amit képtelenek vagyunk visszautasítani. A Tulsa királya 4. évada eddig sosem látott izgalmakat, bandaháborút és kellő mennyiségű ármánykodást tartogat, hiszen Dwight „A tábornok” Manfredinek még sosem volt ekkora veszélyben a hatalma. Ugyan a széria legújabb fejezete még csak múlt héten startolt el, de a rajongók teljes joggal már most tudni akarják, mégis mennyi maradt nekik a jóból. A válasz pedig sokkolhatja a nézőket, hiszen a Tulsa királyáért felelős Paramount stúdió már az aktuális szezon premierje előtt meghozta a döntést a sorozat jövőjét illetően.

A Sylester Stallone főszereplésével bemutatott Tulsa királya 4. évada a legnézettebb SkyShowtime-sorozatok élén található jelenleg (Fotó: KGC-505 / 178145-5)

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A fanatikusok megnyugodhatnak: biztosan érkezik a Tulsa királya 5. évada is! A Paramountnak nem kellett sokat gondolkodnia, mielőtt zöld lámpát adott volna a projektnek.