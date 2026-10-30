ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szakértő leplezte le a kata-tervezetet: "Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni"

Rendkívüli

Spanyol vonatbaleset: 69-re emelkedett az elhunytak száma, a roncsok között kutatnak az áldozatok után

sorozat

A SkyShowtime nyugdíjba küldi Sylvester Stallone-t? Gyorsan eldőlt a Tulsa királya sorsa

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tulsának csak egyetlen királya van, és erről már negyedjére győződhet meg a SkyShowtime közönsége. Sylvester Stallone sikersorozatát az első naptól kezdve imádják a nézők, de vajon meddig évezhetik még a kisvárosi gengszterkedést?
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
sorozatSylvester StallonefolytatásSkyShowtime

A SkyShowtime-sorozatok kínálatába már negyedik alkalommal kopogtatott be Sylvester Stallone 2026-ban egy olyan ajánlattal, amit képtelenek vagyunk visszautasítani. A Tulsa királya 4. évada eddig sosem látott izgalmakat, bandaháborút és kellő mennyiségű ármánykodást tartogat, hiszen Dwight „A tábornok” Manfredinek még sosem volt ekkora veszélyben a hatalma. Ugyan a széria legújabb fejezete még csak múlt héten startolt el, de a rajongók teljes joggal már most tudni akarják, mégis mennyi maradt nekik a jóból. A válasz pedig sokkolhatja a nézőket, hiszen a Tulsa királyáért felelős Paramount stúdió már az aktuális szezon premierje előtt meghozta a döntést a sorozat jövőjét illetően.

Sylvester Stallone, a Tulsa királya főszereplője
A Sylester Stallone főszereplésével bemutatott Tulsa királya 4. évada a legnézettebb SkyShowtime-sorozatok élén található jelenleg (Fotó: KGC-505 / 178145-5)

Sylvester Stallone 80 felett sem tervez nyugdíjba vonulni

A fanatikusok megnyugodhatnak: biztosan érkezik a Tulsa királya 5. évada is! A Paramountnak nem kellett sokat gondolkodnia, mielőtt zöld lámpát adott volna a projektnek.

A 80 éves Sylvester Stallone nem akar visszavonulni: Idős sztárok, akik aktívan színészkednek – Galéria!
Futball-legendák faggatták Stallonét, aki elképesztő titkokat árult el a Rocky-filmekről
A '80-as évek legkeményebb akcióhősei: Arnold Schwarzenegger és társai ennyit változtak az évtizedek alatt – Galéria

Úgy tűnik, a Rocky és a Rambo egykori főhősét nem hátráltatja a kor, 80 évesen is merészen bevállalta, hogy egy újabb Tulsa királya-fejezettel gazdagítsa a Sylvester Stallone-filmek és sorozatok örökségét.

Az új évad munkálatai ráadásul javában zajlanak, és néhány érdekes háttérinfóról már most lehullott a lepel. A széria következő fejezete váratlan fordulattal szolgál a helyszín szempontjából, ugyanis a cselekmény visszatér az első felvonásban hátrahagyott New Yorkba. Így kíváncsian várjuk, milyen rosszfiús küzdelmek várnak majd A tábornokra, miután megerősödve visszatér arra a helyre, ahonnan galádul kitaszították. Ráadásul Stallone karaktere nem egyedül próbálja majd visszafoglalni a „Nagy Almát”, hiszen az 5. évadban már biztosan központi szerepet fog kapni a lánya, Scarlet Rose Stallone, kinek szerepeltetése pár napja hatalmas port kavart a neten. Emellett pedig lesznek új szereplők is, a következő szezonra már most bejelentkezett többek között Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi és Nickola Sherli is.

Tekintve, hogy a gyártási folyamatnak már neki is láttak, nem kizárt, hogy a Tulsa királya 5. évada már 2027 őszén ellátogathat a SkyShowtime-sorozatok kínálatába!

Scarlet Rose Stallone főszerepben
Sylvester Stallone lánya, Scarlet Rose Stallone még az eddigieknél is fontosabb szerepet kap majd a Tulsa királya folytatásában (Fotó: Ron Adar / SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Frisco királya intézi a műszakváltást a SkyShowtime-on

Senki sem mondhatja egy szóval sem, hogy a Paramount és a SkyShowtime ne gondolna a közönségére. Tudniillik, mire véget ér a streamingen a Tulsa királya negyedik felvonása, már érkezik is a megfelelő pótlás a helyére.

Az idei év végén veszi kezdetét ugyanis a Frisco King című spinoff, mely Samuel L. Jackson Russell Lee Washington Jr. nevű karaktere körül forog, és várhatóan Stallone is beköszön majd egy-két epizód erejéig. De pontosan mikor is indul az új széria? Nos, kvázi karácsonyi ajándékként érkezik a rajongók fája alá, hiszen dupla résszel, december 21-én startol a SkyShowtime-on a Frisco King.

A Tulsa királya 4. évad 1. része október 22-én debütált a SkyShowtime-on, a további epizódok pedig minden csütörtökön érkeznek a platformra, egészen a december 24-én esedékes szezonfináléig. A 4. évad előzetesét itt tudod megtekinteni:

 

 

Szóljon hozzá!