Emlékszel a Szívek szállodája szakácsnőjére? Így néz ki ma Melissa McCarthy a nagy fogyása után – galéria

Vannak sorozatok, amiket legszívesebben keblünkre ölelnénk, ha tehetnénk, mert a fárasztó, nehéz napokon úgy hatnak a lelkünkre, mintha csak egy barátunk karolna át bennünket. Valami ilyesmi érzést árasztott magából sok-sok éven keresztül a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb sorozatának számító Szívek szállodája is. A Gilmore lányok, azaz az Alexis Bledel által alakított Rory, valamint a Lauren Graham jóvoltából megformált Lorelai történetét nem kevesebb mint nyolc évadon át követhette végig a közönség, egészen 2007-es fináléjáig. Ám a sorozat népszerűsége azóta sem csökkent, így nem túlzás azt állítani, generációk cseperedtek fel a Szívek szállodája epizódjain, hol pityeregve, hol örömkönnyeket hullajtva.

A Szívek szállodája (Gilmore Girls) sokak kedvence volt, Lauren Graham és Alexis Bledel párosát mindenki imádta (Fotó: RODEO DRIVE PRESS/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Erre a Szívek szállodája-minisorozatra senki sem emlékszik

Kereken tíz évvel ezelőtt a Szívek szállodája szerelmesei szívükhöz szorították kezüket, miután megtudták, hogy szeretett szériájuk visszatér. Ez volt a Szívek szállodája – Egy év az életünkből című, mindössze négyrészes miniszéria, melynek létezéséről azonban a rajongóbázis jelentős része egy évtizede nem szerzett tudomást, míg a fanok másik hányada tíz esztendeje igyekszik elfelejteni.