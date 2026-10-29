Emlékszel a Szívek szállodája szakácsnőjére? Így néz ki ma Melissa McCarthy a nagy fogyása után – galéria

Vannak sorozatok, amiket legszívesebben keblünkre ölelnénk, ha tehetnénk, mert a fárasztó, nehéz napokon úgy hatnak a lelkünkre, mintha csak egy barátunk karolna át bennünket. Valami ilyesmi érzést árasztott magából sok-sok éven keresztül a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb sorozatának számító Szívek szállodája is. A Gilmore lányok, azaz az Alexis Bledel által alakított Rory, valamint a Lauren Graham jóvoltából megformált Lorelai történetét nem kevesebb mint nyolc évadon át követhette végig a közönség, egészen 2007-es fináléjáig. Ám a sorozat népszerűsége azóta sem csökkent, így nem túlzás azt állítani, generációk cseperedtek fel a Szívek szállodája epizódjain, hol pityeregve, hol örömkönnyeket hullajtva.
Erre a Szívek szállodája-minisorozatra senki sem emlékszik
Kereken tíz évvel ezelőtt a Szívek szállodája szerelmesei szívükhöz szorították kezüket, miután megtudták, hogy szeretett szériájuk visszatér. Ez volt a Szívek szállodája – Egy év az életünkből című, mindössze négyrészes miniszéria, melynek létezéséről azonban a rajongóbázis jelentős része egy évtizede nem szerzett tudomást, míg a fanok másik hányada tíz esztendeje igyekszik elfelejteni.
A Netflix által készített Egy év az életünkből már címében is árulkodik, egy esztendő történését meséli el, nagyjából tíz évvel az eredeti széria eseményeit követően. A stílszerűen négy évszakra osztott minisorozat szinte minden téren elvérzett: a dráma lapos volt, a poénok nem ültek, a karakterek totál idegenül viselkedtek magukhoz képest, a cselekmény kuszára és izzadságszagúra sikeredett. A nézőközönség körében emiatt máig ritkán látott konszenzus van azt illetően, hogy a Szívek szállodája – Egy év az életünkből az egyik legjobb példa arra, hogy néha az elengedés a helyes döntés, és ahogy mondani szokás: újramelegítve valóban csak a töltött káposzta jó.
A Szívek szállodája szereposztása tehát tíz éve már visszatért, de miután arra alig emlékszik bárki, így indokolt felidézni, miként festettek a szereplők egykor, és hogyan néznek ki napjainkban. Melissa McCarthy-ra aligha lehet ráismerni, de galériánkból úgyis minden kiderül.