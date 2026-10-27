A Született feleségek sztárjain nem fog az idő: így néznek ki ma a Lila Akác köz lakói – Galéria

Ebben a sorozatban semmi és senki sem az, aminek és akinek látszott. A Született feleségek első ránézésre egy tucat szappanoperának tűnhet kertvárosi háziasszonyokról, azonban aki esélyt adott valaha ennek a szériának, már a legelső epizódban érkezett számára az arconcsapásként realizáció: ez a show bizony sokkal több holmi délutáni telenovellánál. A Született feleségek 2004-től kezdődően, 8 évadon keresztül szögezte képernyő elé a nézőket. A sorozat kiválóan fűszerezte meg a szappanopera-alapanyagot kellő mennyiségű fekete humorral, szatirikus elemekkel, a cliffhangerrel véget érő epizódjai pedig még a legvérmesebb krimiket is lekörözte izgalmakban. A széria 2012-ben végső búcsút vett nézőitől. Vagy mégsem olyan végleges a búcsú?
Visszatérnek a Született feleségek, de nem úgy, ahogy gondolnád
A Született feleségek szereposztása, azaz Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross vagy Eva Longoria lehet, hogy örökre elköszönt a Lila Akác köztől, de a Lila Akác köz nem búcsúzott el a nézőktől.
Az ikonikus utca képernyőre történő visszatérésére ugyanis jelenleg több terv is van. Az egyikkel a Hulu állt elő, mely többek között jelenleg az X-akták felélesztésén is dolgozik. A stúdió a jelenben maradva egy új generációnyi született feleséget szeretne megismertetni a közönséggel. A projekt élére már ki is nevezték az Emmy-díjas színésznőt, Kerry Washingtont, akiről egyelőre még nem tudni, hogy csak a producere lesz a sorozatnak, vagy szerepelni is fog benne. Illetve, azt sem lehet biztosan tudni, hogy ez a verzió fog-e elkészülni.
Tudniillik a Született feleségek eredeti alkotója, Marc Cherry is előállt egy ideával a közelmúltban: a 64 éves showman elképzelése kissé más, ő ugyanis a '60-as évekbe szeretné visszatekerni az időt, és a Lila Akác köz egy korábbi nemzedékének sztoriját kívánja elmesélni. Egyelőre nem tudni, melyik ötlet lesz a nyerő, de az szinte biztos, hogy a nézők hamarosan vagy így, vagy úgy, de visszatérhetnek kedvenc sorozatuk helyszínére.
A hely tehát hamarosan ismét tárt karokkal várja a kíváncsiskodókat, de annak lakói már szétszéledtek. Mi lett a Született feleségek szereplőivel 2012 óta? Galériánkból máris kiderül: