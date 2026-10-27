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A Született feleségek sztárjain nem fog az idő: így néznek ki ma a Lila Akác köz lakói – Galéria

28 perce
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Ezek a háziasszonyok majdnem egy évtizeden át szórakoztatták a közönséget. A Született feleségek alapjaiban határozta meg a 2000-es és a 2010-es évek televíziózását, de vajon mi lett a szereplőivel a széria fináléja óta? Máris megmutatjuk!
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akkor és mostSzületett feleségekgaléria

Ebben a sorozatban semmi és senki sem az, aminek és akinek látszott. A Született feleségek első ránézésre egy tucat szappanoperának tűnhet kertvárosi háziasszonyokról, azonban aki esélyt adott valaha ennek a szériának, már a legelső epizódban érkezett számára az arconcsapásként realizáció: ez a show bizony sokkal több holmi délutáni telenovellánál. A Született feleségek 2004-től kezdődően, 8 évadon keresztül szögezte képernyő elé a nézőket. A sorozat kiválóan fűszerezte meg a szappanopera-alapanyagot kellő mennyiségű fekete humorral, szatirikus elemekkel, a cliffhangerrel véget érő epizódjai pedig még a legvérmesebb krimiket is lekörözte izgalmakban. A széria 2012-ben végső búcsút vett nézőitől. Vagy mégsem olyan végleges a búcsú?

A Született feleségek szereplői.
A Született feleségek szereplőinek közel egy évtizeden át drukkolhattunk, vagy kívánhattuk a legrosszabbakat (Fotó: Bob D'Amico/ABC/Courtesy ABC)

Visszatérnek a Született feleségek, de nem úgy, ahogy gondolnád

A Született feleségek szereposztása, azaz Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross vagy Eva Longoria lehet, hogy örökre elköszönt a Lila Akác köztől, de a Lila Akác köz nem búcsúzott el a nézőktől.

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Az ikonikus utca képernyőre történő visszatérésére ugyanis jelenleg több terv is van. Az egyikkel a Hulu állt elő, mely többek között jelenleg az X-akták felélesztésén is dolgozik. A stúdió a jelenben maradva egy új generációnyi született feleséget szeretne megismertetni a közönséggel. A projekt élére már ki is nevezték az Emmy-díjas színésznőt, Kerry Washingtont, akiről egyelőre még nem tudni, hogy csak a producere lesz a sorozatnak, vagy szerepelni is fog benne. Illetve, azt sem lehet biztosan tudni, hogy ez a verzió fog-e elkészülni.

Tudniillik a Született feleségek eredeti alkotója, Marc Cherry is előállt egy ideával a közelmúltban: a 64 éves showman elképzelése kissé más, ő ugyanis a '60-as évekbe szeretné visszatekerni az időt, és a Lila Akác köz egy korábbi nemzedékének sztoriját kívánja elmesélni. Egyelőre nem tudni, melyik ötlet lesz a nyerő, de az szinte biztos, hogy a nézők hamarosan vagy így, vagy úgy, de visszatérhetnek kedvenc sorozatuk helyszínére.

A hely tehát hamarosan ismét tárt karokkal várja a kíváncsiskodókat, de annak lakói már szétszéledtek. Mi lett a Született feleségek szereplőivel 2012 óta? Galériánkból máris kiderül:

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Felicity Huffman
Nicollette Sheridan
USA - Ballard Season 1 LA Premiere - Culver City
Galéria: Emlékszel még a Lila Akác köz lakóira? Így néznek ki ma a Született feleségek sztárjai
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A Született feleségek eredeti sugárzása 2004 és 2012 között zajlott. Így néztek ki a szereplők egykor

 

 

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