A Született feleségek sztárjain nem fog az idő: így néznek ki ma a Lila Akác köz lakói – Galéria

Ebben a sorozatban semmi és senki sem az, aminek és akinek látszott. A Született feleségek első ránézésre egy tucat szappanoperának tűnhet kertvárosi háziasszonyokról, azonban aki esélyt adott valaha ennek a szériának, már a legelső epizódban érkezett számára az arconcsapásként realizáció: ez a show bizony sokkal több holmi délutáni telenovellánál. A Született feleségek 2004-től kezdődően, 8 évadon keresztül szögezte képernyő elé a nézőket. A sorozat kiválóan fűszerezte meg a szappanopera-alapanyagot kellő mennyiségű fekete humorral, szatirikus elemekkel, a cliffhangerrel véget érő epizódjai pedig még a legvérmesebb krimiket is lekörözte izgalmakban. A széria 2012-ben végső búcsút vett nézőitől. Vagy mégsem olyan végleges a búcsú?

A Született feleségek szereplőinek közel egy évtizeden át drukkolhattunk, vagy kívánhattuk a legrosszabbakat (Fotó: Bob D'Amico/ABC/Courtesy ABC)

Visszatérnek a Született feleségek, de nem úgy, ahogy gondolnád

A Született feleségek szereposztása, azaz Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross vagy Eva Longoria lehet, hogy örökre elköszönt a Lila Akác köztől, de a Lila Akác köz nem búcsúzott el a nézőktől.