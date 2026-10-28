Tia Carrere fiatalságát egy elveszett ereklye őrzi? Így néz ki ma a ’90-es évek bombázója – Galéria

Kevés sorozat tudott ilyen sokrétűen hatni a fiatalokra, mint Az elveszett ereklyék fosztogatói. Sydney Fox kalandjait követve ugyanis garantáltan megnőtt azon nebulók száma, akik régészettel szerettek volna foglalkozni felsőfokon, ugyanakkor Tia Carrere bájait látva egy komplett generációban indult meg a hormontermelés. A kincsvadászkalandorokról szóló sorozatot meglepően rövid ideig, 1999 és 2002 között sugározták, és csak három évadot ért meg, viszont a popkultúrára gyakorolt hatása annál nagyobb volt. A közönség imádta, emiatt pedig máig ismétli több csatorna is az ereklyék utáni féktelen hajszát. Nekünk, magyaroknak pedig különösen a szívünkhöz nőtt a széria, melyet részben egyetlen epizódnak köszönhet a sorozat.

A Tia Carrere-filmek és sorozatok talán legemlékezetesebb darabja volt Az elveszett ereklyék fosztogatói (Fotó: IMDb)

Emlékszel, mikor Tia Carrere a Balaton partján kereste az elveszett ereklyéket?

Ma már kvázi meg sem lepődünk azon, ha hazánk megjelenik egy hollywoodi szuperprodukcióban, vagy akárcsak utalást tesznek rá egy filmben vagy sorozatban, mert annyi projekt forog mostanság Budapesten és szerte az országban. Azonban ez nem mindig volt így, és amikor valami ilyesmi történt, mindenki erről beszélt évekig. Például, mikor Eddie Murphy és Owen Wilson befoglalták Budapestet az Én, a kém miatt, vagy mikor Brad Pitt lázasan a fővárosban ügynökösködött a Kémjátszmában Robert Redford oldalán.