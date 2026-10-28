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galéria

Tia Carrere fiatalságát egy elveszett ereklye őrzi? Így néz ki ma a ’90-es évek bombázója – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Ezt a sorozatot látva mindenki felásta a hátsókertet, hátha megtalál ott valami ókori római koronázási ékszert, és nem kell többet az anyagiak miatt aggódnia. Az elveszett ereklyék fosztogatói közel negyed évszázada ért véget, de mi lett azóta Tia Carrere-vel és társaival? Mutatjuk!
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galériaAz elveszett ereklyék fosztogatóiTia Carrere

Kevés sorozat tudott ilyen sokrétűen hatni a fiatalokra, mint Az elveszett ereklyék fosztogatói. Sydney Fox kalandjait követve ugyanis garantáltan megnőtt azon nebulók száma, akik régészettel szerettek volna foglalkozni felsőfokon, ugyanakkor Tia Carrere bájait látva egy komplett generációban indult meg a hormontermelés. A kincsvadászkalandorokról szóló sorozatot meglepően rövid ideig, 1999 és 2002 között sugározták, és csak három évadot ért meg, viszont a popkultúrára gyakorolt hatása annál nagyobb volt. A közönség imádta, emiatt pedig máig ismétli több csatorna is az ereklyék utáni féktelen hajszát. Nekünk, magyaroknak pedig különösen a szívünkhöz nőtt a széria, melyet részben egyetlen epizódnak köszönhet a sorozat.

Tia Carrere, Az elveszett ereklyék fosztogatói főszereplője.
A Tia Carrere-filmek és sorozatok talán legemlékezetesebb darabja volt Az elveszett ereklyék fosztogatói (Fotó: IMDb)

Emlékszel, mikor Tia Carrere a Balaton partján kereste az elveszett ereklyéket?

Ma már kvázi meg sem lepődünk azon, ha hazánk megjelenik egy hollywoodi szuperprodukcióban, vagy akárcsak utalást tesznek rá egy filmben vagy sorozatban, mert annyi projekt forog mostanság Budapesten és szerte az országban. Azonban ez nem mindig volt így, és amikor valami ilyesmi történt, mindenki erről beszélt évekig. Például, mikor Eddie Murphy és Owen Wilson befoglalták Budapestet az Én, a kém miatt, vagy mikor Brad Pitt lázasan a fővárosban ügynökösködött a Kémjátszmában Robert Redford oldalán.

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Vagy például amikor Tia Carrere és Christien Anholt, azaz Sydney és Nigel útjai a Balaton-felvidékre vezettek Az elveszett ereklyék fosztogatói 2. évadának 21. epizódjában. A dinamit duó egy 16. századi legendára hagyatkozva Szent Gábriel lovag kardjának megszerzése reményében érkezik Magyarországra, hogy aztán természetesen egy valag, démonidéző rosszfiúval, no meg nem kevés magyar utcatáblával és reklámplakáttal találják szemben magukat, melyeket élmény volt húsvéti tojásként „gyűjtögetni” a szemfüles nézőknek.

De most talán elég is a múltidézésből, inkább arra vessünk egy pillantást, mi lett közkedvelt sorozatsztárjainkkal a széria 2002-es fináléja óta. Erre a galériánkban leljük meg a választ.

Premiere Of Disney's Star Wars: The Mandalorian And Grogu
Tanja Reichert, TanjaReichert
Galéria: Tia Carrere mit sem öregedett: így néznek ki ma Az elveszett ereklyék fosztogatói szereplői
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Az elveszett ereklyék fosztogatói eredeti sugárzása 1999 és 2002 között történt. Így néztek ki a sorozat szereplői egykor, és így festenek manapság:

 

 

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