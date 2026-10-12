Hatalmas bukás lehet Tom Cruise új filmje, 245 millió dollárt veszíthet Hollywood

A Digger című szatirikus fekete komédiában Tom Cruise egy Digger Rockwell nevű olajmágnást alakít. A film bevételei már a második mozis hétvégén jelentősen visszaestek: a jegyeladások mintegy 60 százalékkal csökkentek az előző hétvégéhez képest.

Tom Cruise új filmje 245 millió dolláros bukás lehet Hollywoodban Fotó: JLPPA / Bestimage / 00763762

A produkció eddig világszerte körülbelül 35 millió dolláros bevételt termelt, miközben a gyártása és a marketingje a becslések szerint összesen 280 millió dollárba került a Warner Bros. számára. A film így komoly pénzügyi kudarccal fenyegeti a stúdiót.

Cruise a múlt héten arról beszélt, hogy a filmkészítés során nem a nyitóhétvége bevételeit tartja szem előtt. Mint fogalmazott, olyan filmeket szeretne készíteni, amelyek hosszú távon is megállják a helyüket, és idővel tovább élnek, fejlődnek.

A Digger teljesítménye éles ellentétben áll a színész korábbi sikereivel. Az elmúlt években a Top Gun és a Mission: Impossible filmsorozatok új részei is jelentős bevételt hoztak, a mostani produkció azonban egyelőre messze elmarad ezektől.

A filmet Alejandro G. Iñárritu rendezte, akinek nevéhez többek között a Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje), a Bábel és A visszatérő című alkotások fűződnek.

Több százmillió dollár hiányzik a megtérüléshez

A Variety című hollywoodi szaklap becslése szerint a Digger mozis forgalmazása végül nagyjából 50 millió dolláros globális bevétellel zárulhat. Ez különösen súlyos eredmény lenne egy ekkora költségvetésű film esetében.

A produkciónak a gyártási és marketingköltségek, a moziknak jutó bevételrész, valamint a várható díjszezonbeli kampány költségei miatt hozzávetőleg 350 millió dolláros bevételt kellene elérnie ahhoz, hogy megtérüljön. A Warner Bros. egyik szóvivője ugyanakkor vitatta ezt a számítást, és a Varietynek azt mondta, hogy a megtérülési küszöb inkább 300 millió dollár körül lehet.

A Digger volt a Warner Bros. utolsó önálló mozis bemutatója a stúdió Paramount általi felvásárlása előtt.

A Social Reckoning sem váltotta be a reményeket

Nemcsak Tom Cruise filmje szerepelt gyengén: a Social Network – A közösségi háló folytatása, A hálózat ára (The Social Reckoning) is csalódást okozott a mozikban.

Aaron Sorkin új filmje az amerikai nyitóhétvégén mindössze 5,5 millió dollárt hozott, ami jóval elmarad az előd 2010-es, 22 millió dolláros nyitóbevételétől. Az összehasonlítás nem veszi figyelembe az inflációt. A produkció világszerte körülbelül 9 millió dolláros bevételt ért el.

A Mikey Madison, Jeremy Strong és Jeremy Allen White főszereplésével készült film Frances Haugen történetét dolgozza fel. A Facebook egykori mérnöke belső dokumentumokat szivárogtatott ki egy újságírónak, miután aggályai támadtak a vállalat egyes gyakorlataival kapcsolatban.