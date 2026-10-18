„Miért, mi legyen? Fapuma?” – 25 éves lett az Üvegtigris: így néznek ki a szereplői manapság – Galéria

2001-ben, mikor az ország bő tíz évvel a rendszerváltás után még mindig csak barátkozott ezzel az új, számára ismeretlen világgal, minden városban voltak olyan „megoldjuk okosba’” nagymenő figurák, akiket mindenki ismert, és akik elé rémesen egyszerű volt görbe tükröt tartani, mégsem tette addig senki. Aztán jött az Üvegtigris, és kíméletlenül szórakoztatóan mutatta be a magyar valóságot, annak minden keserű humorával, kellő alpáriságával és jellemző agyafúrtságával.
Az Üvegtigris szereposztása még mindig zseniális
Karakterei talán azért voltak ennyire szerethetők, mert minden néző felismerte Laliban, Csokiban, Gabenben és a többiekben egy kellemetlen ismerősét, családtagját, barátját, vagy esetleg saját magát. Sztorija nemigen volt, de ilyen kiváló színészek mint Rudolf Péter, Csuja Imre, Reviczky Gábor, Gáspár Sándor, Szarvas József vagy Horváth Lajos Ottó, illetve máig rendszeresen idézett poénok mellett az Üvegtigris nem is volt rászorulva, hogy Eredetet vagy A Keresztapát idéző csavarokkal villogjon. A film immár negyed évszázada csal mosolyt a nézők arcára, poénjain, beszólásain pedig generációk tömkelege edződött meg, és szinte mindenki be tudja fejezni a mondatot, ha például azt mondjuk:
„Anyámmal élek, Babettával járok, macskám van, és…”
A mozi annyira sikeres volt, hogy máig az egyik legnézettebb magyar filmnek számít, a rendszerváltás óta megjelent művek között ott van a top 100-ban, így nem volt meglepő, hogy két további fejezettel trilógiává bővült a franchise, és máig követelik a rajongók a főszerep mellett a rendezői szerepet is magára vállaló, a 67. születésnapját pont a napokban ünneplő Rudolf Pétertől, hogy legyen Üvegtigris 4. is.
Noha erre már egyre kisebb esély van, attól még bátran lehet most nosztalgiázni. Galériánkban csokorba is szedtük, mennyit változtak az Üvegtigris szereplői az évek alatt. Miként néztek ki egykor, és hogy festenek napjainkban.