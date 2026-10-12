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Vámpírnaplók

Felismerhetetlenre hízott a Vámpírnaplók szívtiprója: így néznek ki a sorozat sztárjai napjainkban – Galéria

58 perce
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A tinivámpírok jöttek, láttak és győztek, majd aztán be is alkonyodott nekik. A Vámpírnaplók a 2000-es és a 2010-es évek egyik legfelkapottabb szériája volt, melynek lezárásán közel tíz éve nem tudják túltenni magukat a rajongók.
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Vámpírnaplóksorozatgaléria

A 2000-es évek végén mindenki vámpírlázban égett. Míg a mozivásznakat a Robert Pattinson, Kristen Stewart és Taylor Lautner főszereplésével 2008-ban bemutatott Alkonyat-franchise hódította meg, addig a televíziók kis képernyője elé a Vámpírnaplók című sorozat ragasztotta oda a nézőket. A széria ráadásul igen merész vállalkozás volt az alkotók részéről, hiszen az Alkonyat bár népszerű, ugyanakkor igen megosztó is volt, így a zsáner szerelmesei kétkedve fogadták, hogy ismét örökifjú, vérszívó gimnazisták viaskodását kell nézniük, de minden kétkedőt egy pillanat alatt megvettek kilóra Damon Salvatore és társai. A Vámpírnaplók 2009-es startját követően nem kevesebb mint hét további évad következett, azonban máig tisztázatlan körülmények között, viharos véget ért a széria a nyolcadik fejezetet követően.

A Vámpírnaplók szereplői láthatóak a felvételen.
A Vámpírnaplók 1. évada még 2009-ben indult világhódító útjára (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

A Vámpírnaplók lezárása máig vitatéma

Egyszer minden véget ér, még ha nem is akarjuk. 2016-ban még ujjongott a San Diego-i Comic Conon a közönség, mikor az alkotók, Kevin Williamson és Julie Pec bejelentették, már Nina Dobrev nélkül ugyan, de érkezik a Vámpírnaplók 8. évada. Ekkor azonban még senki sem sejtette, ekkor látjuk utoljára a szerelmes Salvatoreékat.

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A sorozat 2017-ben ugyanis végleg elköszönt, fináléját pedig máig olyan erőltetettnek és összecsapottnak érzi a publikum jelentős hányada, hogy a fanatikusok fantáziája azóta szüntelen zakatol: Vajon kényszerből ért véget szeretett szériájuk és bármelyik mai Netflix-műsor mintájára a hírhedt „kasza” sorsára jutott? Azonban a kreátorok szentül vallják, szó sincs arról, hogy a stúdió lelökte volna a Taigetoszról az újabb évadok ötletét, ők érezték úgy, hogy itt volt az ideje elköszönni a szereplőktől. Persze a búcsú nem végleges volt, hiszen a Vámpírnaplóknak két spinoff műsora is volt, melyek The Originals – A sötétség kora, valamint Legacies – A sötétség öröksége címmel futottak és kvázi folytatásként is szolgáltak az anyasorozatnak.

Azonban rengeteg olyan sztár akad a Vámpírnaplókból, akikről közel egy évtizede nem hallottunk semmit, így indokolt utánajárni, mi lett velük a sorozat befejezése óta. Vannak olyan egykori szereplők, akikre talán még a legvérmesebb fanatikusok sem ismernének rá. Galériánkban azonnal mutatjuk is, hogyan néztek ki a Vámpírnaplók szereplői egykor, és miként festenek manapság:

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Ian Somerhalder
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Red Carpet of the opening ceremony and of the movie -Ink- part 2
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Paul Wesley
THE VAMPIRE DIARIES
THE VAMPIRE DIARIES
Galéria: Emlékszel a Vámpírnaplók szexi vérszívóira? Így néznek ki manapság
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A széria elsőszámú sármőrét, Damon Salvatorét Ian Somerhalder formálta meg


 

 

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