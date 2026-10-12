Felismerhetetlenre hízott a Vámpírnaplók szívtiprója: így néznek ki a sorozat sztárjai napjainkban – Galéria

A 2000-es évek végén mindenki vámpírlázban égett. Míg a mozivásznakat a Robert Pattinson, Kristen Stewart és Taylor Lautner főszereplésével 2008-ban bemutatott Alkonyat-franchise hódította meg, addig a televíziók kis képernyője elé a Vámpírnaplók című sorozat ragasztotta oda a nézőket. A széria ráadásul igen merész vállalkozás volt az alkotók részéről, hiszen az Alkonyat bár népszerű, ugyanakkor igen megosztó is volt, így a zsáner szerelmesei kétkedve fogadták, hogy ismét örökifjú, vérszívó gimnazisták viaskodását kell nézniük, de minden kétkedőt egy pillanat alatt megvettek kilóra Damon Salvatore és társai. A Vámpírnaplók 2009-es startját követően nem kevesebb mint hét további évad következett, azonban máig tisztázatlan körülmények között, viharos véget ért a széria a nyolcadik fejezetet követően.

A Vámpírnaplók 1. évada még 2009-ben indult világhódító útjára (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

A Vámpírnaplók lezárása máig vitatéma

Egyszer minden véget ér, még ha nem is akarjuk. 2016-ban még ujjongott a San Diego-i Comic Conon a közönség, mikor az alkotók, Kevin Williamson és Julie Pec bejelentették, már Nina Dobrev nélkül ugyan, de érkezik a Vámpírnaplók 8. évada. Ekkor azonban még senki sem sejtette, ekkor látjuk utoljára a szerelmes Salvatoreékat.