11 éve érkezett meg Marty és Doki a múltból: ezeket biztosan nem tudtad a Vissza a jövőbe II-ről

A folytatásokat mindig izgalommal, mégis sokszor kétkedve fogadja a publikum. Számtalanszor futottunk már bele rettenetes második, harmadik vagy sokadik epizódokba, ezért nem csoda, hogy félelmükben felszisszennek az emberek egy-egy folytatás hallatán. A Vissza a jövőbe II. azonban rácáfolt arra az állításra, hogy nem sül ki semmi jó abból, ha továbbvisszük a cselekményt. Az elsöprő sikereket elérő első fejezet sztoriját ugyanonnan szőtték tovább, ahol azt 1985-ben abbahagyták, ráadásul (egy-két kivétellel) a szereplőgárda is visszatért. A költségvetés megduplázódott, de még így is „csak” 40 millió dollárba került a mozi elkészítése. A siker pedig elődjéhez mérhető, ugyanúgy meghaladta a 300 milliót a kasszáknál, ezzel jelezve, ugyanúgy képes volt elhódítani a rajongók szívét. Annak apropóján, hogy épp ma tizenegy éve történt, hogy Marty és a Doki megérkeztek a jövőbe, listába is szedtünk néhány érdekességet a valaha készült egyik legjobb folytatásról, a Vissza a jövőbe II-ről.
Érdekességek a Vissza a jövőbe II-ről:
- A rendező, Robert Zemeckis eredetileg nem akarta a jövőbe helyezni a filmet. Meglátása szerint ugyanis az ilyen művek mindig hibás jövőképet festenek a nézők elé.
- Michael J. Fox és Christopher Lloyd mellett egy másik nagy név is feltűnhet a stáblistán. Elijah Wood, A Gyűrűk Ura-trilógia Zsákos Frodójaként vált világhírű sztárrá. Az amerikai színész mindössze 7-8 éves lehetett a forgatáson, és a Vissza a jövőbe II. volt az első filmszerepe.
- Marty apjának, George McFlynak a halála azért került bele a sztoriba, mert az őt alakító színésszel, Crispin Gloverrel nem sikerült megállapodni az anyagiakról. A karakter egyébként feltűnik a filmben, de ott már az elmaszkírozott Jeffrey Weissmannt láthatjuk a szerepben.
4. Crispin Glover azt látva, hogy az ő engedélye nélkül teljesen lemásolták az arcát, a játékát és a küllemét, beperelte a stúdiót, majd végül peren kívül megállapodtak a felek és Glover 760 ezer dollárt kapott.
5. A film egy pontján A cápa 19. részét reklámozza egy mozi. Ha jobban megfigyeljük a feliratokat, láthatjuk Max Spielberg nevét, mint rendező. Ő pedig nem más, mint Steven Spielbergnek, az eredeti tengeri szörnyes alkotás direktorának a fia.
6. Michael J. Fox egy kazettáról tudta meg, hogy lesz folytatás. A színész otthon nézte a Vissza a jövőbe első részét, és mikor elérkezett a végéhez, megjelent a „To Be Continued…”, azaz „Folytatása következik…” felirat, ami a moziváltozatban nem szerepelt. Fox egyből hívta az ügynökét, mert attól félt, hogy a tudta nélkül kezdték el csinálni a folytatást, és ő nem is lesz benne a második felvonásban.
7. A mozi egyébként arról is híres lett, hogy több dolgot is megjósolt a jövőből. Ezek közé tartozik a VR-szemüveg, a videóhívás, a Pepsi Max, illetve az önbefűző cipő, bár utóbbit kifejezetten a film előtti főhajtás céljából készítették el.
8. Nem Crispin Glover volt az egyetlen, akit más színész váltott a vásznon a folytatásban. Jennifer szerepét az első felvonásban még Claudia Wells töltötte be, azonban a színésznő az eltelt évek alatt teljesen visszavonult a színjátszástól, hogy beteg édesanyját ápolhassa. Az ő helyére ugrott be a második fejezetben Elisabeth Shue.
9. Némely szereplőnek több rétegnyi maszk és smink alatt kellett maradandót alkotnia, így ők talán elterelték a figyelmet egy jövőbeli jelenetről, amiben Michael J. Fox nőnek öltözve játssza el Jennifer lányát, Marlene-t.
10. Eredetileg a Vissza a jövőbe második és harmadik része egy film lett volna, azonban Steven Spielberg producer a forgatókönyvet olvasva már nem is egy, hanem rögtön két alkotást látott maga előtt.