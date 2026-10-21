11 éve érkezett meg Marty és Doki a múltból: ezeket biztosan nem tudtad a Vissza a jövőbe II-ről

6. Michael J. Fox egy kazettáról tudta meg, hogy lesz folytatás. A színész otthon nézte a Vissza a jövőbe első részét, és mikor elérkezett a végéhez, megjelent a „To Be Continued…”, azaz „Folytatása következik…” felirat, ami a moziváltozatban nem szerepelt. Fox egyből hívta az ügynökét, mert attól félt, hogy a tudta nélkül kezdték el csinálni a folytatást, és ő nem is lesz benne a második felvonásban.

2015-re végül nem készült el A cápa 19. része (Fotó: ZUMA Press / MOVIESTILLS/ZUMA Press)

7. A mozi egyébként arról is híres lett, hogy több dolgot is megjósolt a jövőből. Ezek közé tartozik a VR-szemüveg, a videóhívás, a Pepsi Max, illetve az önbefűző cipő, bár utóbbit kifejezetten a film előtti főhajtás céljából készítették el.

8. Nem Crispin Glover volt az egyetlen, akit más színész váltott a vásznon a folytatásban. Jennifer szerepét az első felvonásban még Claudia Wells töltötte be, azonban a színésznő az eltelt évek alatt teljesen visszavonult a színjátszástól, hogy beteg édesanyját ápolhassa. Az ő helyére ugrott be a második fejezetben Elisabeth Shue.

Christopher Llyod a Doki szerepében, valamint a híres De Lorean-járgány (Fotó: Moviestore / NORTHFOTO/Rex Shutterstock)

9. Némely szereplőnek több rétegnyi maszk és smink alatt kellett maradandót alkotnia, így ők talán elterelték a figyelmet egy jövőbeli jelenetről, amiben Michael J. Fox nőnek öltözve játssza el Jennifer lányát, Marlene-t.

10. Eredetileg a Vissza a jövőbe második és harmadik része egy film lett volna, azonban Steven Spielberg producer a forgatókönyvet olvasva már nem is egy, hanem rögtön két alkotást látott maga előtt.