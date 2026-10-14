Új köntösben tér vissza az X-akták: erre a két színészre cserélték le David Duchovnyt és Gillian Andersont

A ’90-es évek egyik, vagy talán egyenesen legmeghatározóbb szériája címmel büszkélkedhet az X-akták. Az 1993 és 2002 között futó sorozat minden olyan témát érintett, amitől a sci-fi és fantasy-fanatikusok megnyalják mind a tíz ujjukat: űrlények, szellemek, vámpírok és egyéb kriptozoológiai lények. A show utánozhatatlan, fojtogató atmoszféráját pedig csak tovább fokozta David Duchovny és Gillian Anderson tökéletesre csiszolt dinamikája. Noha az X-akták az ezredforduló után nem sokkal lehúzta a rolót, és bár 2008-ban még egy film erejéig visszatért Mulder és Scully nyomozó, úgy tűnt, a franchise-nak örökre vége. Azonban ez még sincs így!
Oscar-díjas rendező gondozásában tér vissza az X-akták
A Hulu streamingszolgáltató (Magyarországon a Disney+-on találhatók meg a tartalmaik) ugyanis minden akadályt elgördített a már évek óta zöld lámpára váró új X-akták elől, ráadásul a projekt igen gondos kezekben találta magát.
Az új X-akták-sorozat epizódjait tudniillik nem más jegyzi mint az Oscar-díjas direktor, Ryan Coogler. A mindössze 40 esztendős, de korántsem zöldfülű rendezőnek olyan alkotásokat köszönhetünk eddig mint a Creed-filmek és a Fekete Párduc-mozik, vagy a rekordmennyiségű Oscar-jelöléssel megszórt, Michael B. Jordan főszereplésével bemutatott erotikus vámpírhorror, a Bűnösök.
Ezekből tehát az könnyűszerrel leszűrhető, hogy Coogler abszolút ért az atmoszférateremtéshez és a horror műfaja sem áll távol tőle, ami ugyebár elengedhetetlen, ha egy X-akták-projektről beszélünk, így a rajongók bizakodhatnak. A széria első epizódját időközben suttyomban le is forgatták, így nem kizárt, hogy már 2027-ben befuthat az új nyomozópáros, akik a korábbi hírekkel ellentétben nem Mulder és Scully lesznek.
Ők lesznek az új X-akták főszereplői
De akkor kik veszik át a stafétát Duchovny és Anderson páratlan párosától? A főszerepben Himesh Patelt és Danielle Deadwylert láthatjuk majd. Előbbi a Yesterday, az Odüsszeia vagy az Enola Holmes 3 című filmekből lehet ismerős a közönség számára, míg utóbbit a Kézipoggyászban, a Roosterben vagy az Eufória 3. évadában láthatta a nagyérdemű.
Ami azonban érdekes, hogy nem ez az első közös projektjük, miután mindketten szerepeltek a Tizenegyes állomás címre keresztelt sci-fiben, tehát a kettejük közötti kémiát egyszer már sikeresen tesztelték, kíváncsian várjuk, ez megmaradt-e.