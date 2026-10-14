Új köntösben tér vissza az X-akták: erre a két színészre cserélték le David Duchovnyt és Gillian Andersont

Az új X-akták-sorozat epizódjait tudniillik nem más jegyzi mint az Oscar-díjas direktor, Ryan Coogler. A mindössze 40 esztendős, de korántsem zöldfülű rendezőnek olyan alkotásokat köszönhetünk eddig mint a Creed-filmek és a Fekete Párduc-mozik, vagy a rekordmennyiségű Oscar-jelöléssel megszórt, Michael B. Jordan főszereplésével bemutatott erotikus vámpírhorror, a Bűnösök.

Ezekből tehát az könnyűszerrel leszűrhető, hogy Coogler abszolút ért az atmoszférateremtéshez és a horror műfaja sem áll távol tőle, ami ugyebár elengedhetetlen, ha egy X-akták-projektről beszélünk, így a rajongók bizakodhatnak. A széria első epizódját időközben suttyomban le is forgatták, így nem kizárt, hogy már 2027-ben befuthat az új nyomozópáros, akik a korábbi hírekkel ellentétben nem Mulder és Scully lesznek.

Ők lesznek az új X-akták főszereplői

De akkor kik veszik át a stafétát Duchovny és Anderson páratlan párosától? A főszerepben Himesh Patelt és Danielle Deadwylert láthatjuk majd. Előbbi a Yesterday, az Odüsszeia vagy az Enola Holmes 3 című filmekből lehet ismerős a közönség számára, míg utóbbit a Kézipoggyászban, a Roosterben vagy az Eufória 3. évadában láthatta a nagyérdemű.