Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Exkluzív

Új világrend van születőben, az SCO főtitkára az Origónak beszélt a nagy átalakulásról

X-akták

Új köntösben tér vissza az X-akták: erre a két színészre cserélték le David Duchovnyt és Gillian Andersont

21 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bár lassan már negyed évszázada véget ért sokak kedvenc sci-fi-sorozata, az emberek még mindig „hinni akarnak”. Az X-akták-rajongók pedig most örülhetnek, hiszen szeretett szériájuk most visszatér, de teljesen más alkotó- és szereplőbrigáddal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
X-aktákrebootsorozat

A ’90-es évek egyik, vagy talán egyenesen legmeghatározóbb szériája címmel büszkélkedhet az X-akták. Az 1993 és 2002 között futó sorozat minden olyan témát érintett, amitől a sci-fi és fantasy-fanatikusok megnyalják mind a tíz ujjukat: űrlények, szellemek, vámpírok és egyéb kriptozoológiai lények. A show utánozhatatlan, fojtogató atmoszféráját pedig csak tovább fokozta David Duchovny és Gillian Anderson tökéletesre csiszolt dinamikája. Noha az X-akták az ezredforduló után nem sokkal lehúzta a rolót, és bár 2008-ban még egy film erejéig visszatért Mulder és Scully nyomozó, úgy tűnt, a franchise-nak örökre vége. Azonban ez még sincs így!

jön az új x-akták
Az X-akták 2002 után hamarosan visszatér, de David Duchovny és Gillian Anderson nélkül (Fotó: Mark Seliger/FOX  / Zuma)

Oscar-díjas rendező gondozásában tér vissza az X-akták

A Hulu streamingszolgáltató (Magyarországon a Disney+-on találhatók meg a tartalmaik) ugyanis minden akadályt elgördített a már évek óta zöld lámpára váró új X-akták elől, ráadásul a projekt igen gondos kezekben találta magát.

Elhunyt a Fargo, az X-akták és az Odaát sztárja
Gillian Anderson, az X-akták sztárja most csípőt, mellet és tekintetet villantott
David Duchovny az év leggyatrább sorozatával égeti ki a maradék agysejtjeinket

Az új X-akták-sorozat epizódjait tudniillik nem más jegyzi mint az Oscar-díjas direktor, Ryan Coogler. A mindössze 40 esztendős, de korántsem zöldfülű rendezőnek olyan alkotásokat köszönhetünk eddig mint a Creed-filmek és a Fekete Párduc-mozik, vagy a rekordmennyiségű Oscar-jelöléssel megszórt, Michael B. Jordan főszereplésével bemutatott erotikus vámpírhorror, a Bűnösök.

Ezekből tehát az könnyűszerrel leszűrhető, hogy Coogler abszolút ért az atmoszférateremtéshez és a horror műfaja sem áll távol tőle, ami ugyebár elengedhetetlen, ha egy X-akták-projektről beszélünk, így a rajongók bizakodhatnak. A széria első epizódját időközben suttyomban le is forgatták, így nem kizárt, hogy már 2027-ben befuthat az új nyomozópáros, akik a korábbi hírekkel ellentétben nem Mulder és Scully lesznek.

Ők lesznek az új X-akták főszereplői

De akkor kik veszik át a stafétát Duchovny és Anderson páratlan párosától? A főszerepben Himesh Patelt és Danielle Deadwylert láthatjuk majd. Előbbi a Yesterday, az Odüsszeia vagy az Enola Holmes 3 című filmekből lehet ismerős a közönség számára, míg utóbbit a Kézipoggyászban, a Roosterben vagy az Eufória 3. évadában láthatta a nagyérdemű.

az új x-akták főszereplői
Az új X-akták szereplők terén húzott egy váratlant: Danielle Deadwylerre és Himesh Patelre osztották a főszerepet (Fotó: Northfoto)

Ami azonban érdekes, hogy nem ez az első közös projektjük, miután mindketten szerepeltek a Tizenegyes állomás címre keresztelt sci-fiben, tehát a kettejük közötti kémiát egyszer már sikeresen tesztelték, kíváncsian várjuk, ez megmaradt-e.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!