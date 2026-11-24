A 2000-es évek Magyarországán szinte lehetetlen volt úgy bekapcsolni a televíziót hétköznap délutánonként az iskolából vagy a munkából hazaérve, hogy ne fussunk bele valamelyik német gyártású, látványos akciósorozatba. A Cobra 11 autópályáin egymást érték a robbanások, a Medicopter 117 helikoptere szinte állandóan a levegőben volt, a német tévés akcióhősök pedig láthatóan nem ismerték a lehetetlen fogalmát. Ebbe a világba illett bele tökéletesen A Bohóc is, amely a megszokott rendőrös történetek helyett egy maszkos igazságosztóval, rengeteg bunyóval, üldözéssel és látványos kaszkadőrmutatvánnyal szórakoztatta a nézőket.

Az RTL műsorának kiemelkedően akciódús darabja volt A Bohóc című sorozat (Fotó: IMDb)

Kereken 30 éve mutatkozott be A Bohóc a közönségnek

A Bohóc, avagy eredeti címén Der Clown története egy 1996-ban bemutatott tévéfilmmel indult, amelynek sikere után a német RTL úgy döntött, ebből sokkal többet is ki lehetne hozni, és be is rendelte belőle a sorozatot. A főszerepben Sven Martineket láthattuk, aki Max Zandert, azaz a címszereplő Bohócot alakította. A kiváló ügynököt, aki egy személyes tragédia után egészen új, a korát abszolút megelőző módszerrel veszi fel a harcot a bűnözőkkel.