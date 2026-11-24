A 2000-es évek Magyarországán szinte lehetetlen volt úgy bekapcsolni a televíziót hétköznap délutánonként az iskolából vagy a munkából hazaérve, hogy ne fussunk bele valamelyik német gyártású, látványos akciósorozatba. A Cobra 11 autópályáin egymást érték a robbanások, a Medicopter 117 helikoptere szinte állandóan a levegőben volt, a német tévés akcióhősök pedig láthatóan nem ismerték a lehetetlen fogalmát. Ebbe a világba illett bele tökéletesen A Bohóc is, amely a megszokott rendőrös történetek helyett egy maszkos igazságosztóval, rengeteg bunyóval, üldözéssel és látványos kaszkadőrmutatvánnyal szórakoztatta a nézőket.
Kereken 30 éve mutatkozott be A Bohóc a közönségnek
A Bohóc, avagy eredeti címén Der Clown története egy 1996-ban bemutatott tévéfilmmel indult, amelynek sikere után a német RTL úgy döntött, ebből sokkal többet is ki lehetne hozni, és be is rendelte belőle a sorozatot. A főszerepben Sven Martineket láthattuk, aki Max Zandert, azaz a címszereplő Bohócot alakította. A kiváló ügynököt, aki egy személyes tragédia után egészen új, a korát abszolút megelőző módszerrel veszi fel a harcot a bűnözőkkel.
Főhősünket az motiválta, hogy a legjobb barátját meggyilkolják, ő pedig a törvényes keretek között sajnos nem tudott igazságot szolgáltatni. Ezért a saját halálát megrendezve eltűnik a világ szeme elől, és felveszi a Bohóc nevet, valamint az ikonikus maszkot, és e mögé rejtőzve veszi üldözőbe a bűnözőket úgy, hogy azt a jövő hónapban megjelenő Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című slágerfilm bármelyik szereplője megirigyelte volna.
A munkában a Diana Frank által megformált Claudia Diehl újságíró, Dobbs helikopterpilóta (Thomas Anzenhofer) és Ludowski (Volkmar Kleinert) is segíti, miközben Max egyre veszélyesebb ügyekbe keveredik.
Az eredeti tévéfilm után 1998-ban indult el a sorozat, amely egészen 2001-ig futott, és összesen 45 epizódot ért meg. A német akciófilm-gyártás egyik jellegzetes darabja lett, amely a sztori helyett sokszor inkább a látványra, a robbanásokra, a verekedésekre és a hajmeresztő mutatványokra helyezte a hangsúlyt. A történet azonban a tévéfináléval sem ért véget: 2005-ben A Bohóc: A bosszú napja címmel mozifilm is készült a szériából, amelyben Max Zander ismét a Carson Comát is megihlető maszkot húzott, hogy leszámoljon a bűnözőkkel. Így egyfajta keretes szerkezettel zárult a franchise története, immár több mint 20 évvel ezelőtt.
De mi lett A Bohóc szereplőivel azóta? Galériánkban ennek próbálunk utánajárni. Megmutatjuk, mi lett az álarcos igazságosztó és társai sorsa: