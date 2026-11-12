Visszatért A Gyűrűk Ura-sorozat streamingre: ennyire még egy műsor sem osztotta meg a nézőket

Hihetetlen, de idén már negyed évszázada, azaz 25 esztendeje, hogy J.R.R. Tolkien mesterire fabrikált fantáziavilága élőszereplős formában is meghódította a filmvásznat. Az Elijah Wood, Sir Ian McKellen vagy épp Sir Christoper Lee nevével fémjelzett A Gyűrűk Ura-trilógia népszerűsége az évek alatt nemhogy kopott, épp ellenkezőleg, egyre csak duzzadt, amit nem is hagytak kárba veszni. Előbb érkeztek a 2010-es években A hobbit-mozik, melyek tovább öregbítették a franchise hírnevét, majd a jelen az évtizedünkben már kis képernyőre is kiterjedt Sauron hatalma. 2022-ben debütált az Amazon Prime kínálatában A hatalom gyűrűi, mely évezredekkel a már jól ismert históriák és rettegett gyűrűregék ideje előtti korba kalauzolja vissza a nézőket. A széria eddig már két fejezettel ajándékozta meg a rajongókat, és most végre megérkezett a folytatás is streamingre, azonban ennek nem mindenki örül.
A hatalom gyűrűi 3. évada láttán még Sauron szeme is egyszerre sír és nevet
Idén november 11-e nemcsak a Márton napi libafogyasztásról vagy az első világháborút lezáró fegyverszünet napjának évfordulójáról marad emlékezetes, hiszen ezen a napon került fel az Amazon Prime-sorozatok kínálatába A hatalom gyűrűi 3. évada is.
Az új felvonásnak pedig nagyobb a tétje, mint korábban bármelyiknek. A hatalom gyűrűi folytatásában ugyanis jobban fokozódik a feszültség Sauron és tündék között, mint a nemzetközi helyzet A tanú című magyar klasszikusban. Miközben az ikonikus főgonosz a hatalma megszilárdítására törekszik, és a hírhedt Egy Gyűrű elkészítésén fondorlatoskodik, a tündék minden erejükkel azon vannak, hogy egységet kovácsoljanak Középfölde szabad népei, a hobbitok, az emberek és a Gandalfot is felvonultató mágusok között, hogy megfékezzék a sötét erők terjeszkedését.
A hatalom gyűrűi 3. évada tehát nem szűkölködik epikus csatajelenetekben és hetedhéthatáron híres harcokban, ám az eddig megjelent négy epizód, azaz az új szezon első fele nem feltétlenül nyűgözte le sem a kritikusokat, sem a nézőket eddig. Pontosabban inkább arról van szó, hogy rendkívül kétélűre sikerült az alkotás: az egyik tábor szerint ez A Gyűrűk Ura-franchise legszórakoztatóbb darabja, míg mások úgy látják, hogy jobb lenne, ha végre békén hagynák Tolkien világát. Az biztos, hogy szökő évente látni olyan alkotást, mely ennyire széthúzná a nézőket, legutóbb a nagy vásznon történt hasonló, amikor bemutatták a Michael Jackson-filmet.
A hatalom gyűrűi 3. évad 1-4. része november 11-én debütált az Amazon Prime kínálatában. A további négy epizód kettesével érkezik a platformra, előbb november 18-án, majd a dupla epizódos finálé november 25-én lesz esedékes.