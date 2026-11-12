Visszatért A Gyűrűk Ura-sorozat streamingre: ennyire még egy műsor sem osztotta meg a nézőket

Hihetetlen, de idén már negyed évszázada, azaz 25 esztendeje, hogy J.R.R. Tolkien mesterire fabrikált fantáziavilága élőszereplős formában is meghódította a filmvásznat. Az Elijah Wood, Sir Ian McKellen vagy épp Sir Christoper Lee nevével fémjelzett A Gyűrűk Ura-trilógia népszerűsége az évek alatt nemhogy kopott, épp ellenkezőleg, egyre csak duzzadt, amit nem is hagytak kárba veszni. Előbb érkeztek a 2010-es években A hobbit-mozik, melyek tovább öregbítették a franchise hírnevét, majd a jelen az évtizedünkben már kis képernyőre is kiterjedt Sauron hatalma. 2022-ben debütált az Amazon Prime kínálatában A hatalom gyűrűi, mely évezredekkel a már jól ismert históriák és rettegett gyűrűregék ideje előtti korba kalauzolja vissza a nézőket. A széria eddig már két fejezettel ajándékozta meg a rajongókat, és most végre megérkezett a folytatás is streamingre, azonban ennek nem mindenki örül.

Visszatért A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi streamingre (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A hatalom gyűrűi 3. évada láttán még Sauron szeme is egyszerre sír és nevet

Idén november 11-e nemcsak a Márton napi libafogyasztásról vagy az első világháborút lezáró fegyverszünet napjának évfordulójáról marad emlékezetes, hiszen ezen a napon került fel az Amazon Prime-sorozatok kínálatába A hatalom gyűrűi 3. évada is.