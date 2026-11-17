Kevés olyan televíziós produkció van, amely évtizedeken keresztül képes megtartani a közönségét, A hegyi doktor újra rendel azonban kétségkívül ezek közé tartozik. A festői tiroli hegyek között játszódó orvosi sorozat története ráadásul jóval korábban kezdődött, mint azt sokan gondolnák. Az eredeti Der Bergdoktor, azaz A hegyi doktor még 1992-ben debütált a német Sat.1 csatornán, a főszerepben Gerhard Lipperttel, akit később Harald Krassnitzer váltott. A történet középpontjában ugyanúgy egy hegyi orvos mindennapjai, a betegekkel való küzdelmek és a családi bonyodalmak álltak. A produkció hamar megtalálta a közönségét, és a kilencvenes évek egyik népszerű német sorozatává vált. Egyes epizódjait időnként csaknem tízmillióan követték, a csatorna azonban végül 1999-ben elkaszálta a szériát, részben azért, mert nézőinek többsége az idősebb korosztályból került ki.
A hegyi doktor visszatért, újra rendelt és győzött!
A történetnek azonban itt még korántsem volt vége. Tudniillik 2008-ban a ZDF úgy gondolta, hogy érdemes új életet lehelni a jól ismert történetbe, ezúttal pedig a sármos Hans Sigl főszereplésével.
A tavaly Magyarországra látogató színész vette át a címszerepet, vagyis dr. Martin Gruber karakterét, és hamar bebizonyosodott, hogy a közönség továbbra is vevő az Alpok hófödte csúcsai között praktizáló orvos kalandjaira. Az új változat már a premierjével hatalmasat szólt: az első epizódot 6,12 millióan látták, ami 19 százalékos közönségarányt jelentett, és aznap a legnézettebb televíziós műsor lett Németországban. A sorozat az évek során tovább erősödött, 2014-ben például már átlagosan 6,56 millió nézőt ültetett a képernyők elé egy-egy évaddal. A remake így nemcsak sikeresen élesztette újjá a régi történetet, hanem önálló televíziós intézménnyé nőtte ki magát, amely közel két évtizeddel az indulása után is milliókat szórakoztat!
A hegyi doktor újra rendel szereplőibe mai napig úgy bele lehet botlani a tévécsatornák ismétlései által, ahogy Henry Cavillbe Budapest utcáin. De mégis mi történt Hans Sigllel és társaival az elmúlt években? Galériánkból kiderül.