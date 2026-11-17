Kevés olyan televíziós produkció van, amely évtizedeken keresztül képes megtartani a közönségét, A hegyi doktor újra rendel azonban kétségkívül ezek közé tartozik. A festői tiroli hegyek között játszódó orvosi sorozat története ráadásul jóval korábban kezdődött, mint azt sokan gondolnák. Az eredeti Der Bergdoktor, azaz A hegyi doktor még 1992-ben debütált a német Sat.1 csatornán, a főszerepben Gerhard Lipperttel, akit később Harald Krassnitzer váltott. A történet középpontjában ugyanúgy egy hegyi orvos mindennapjai, a betegekkel való küzdelmek és a családi bonyodalmak álltak. A produkció hamar megtalálta a közönségét, és a kilencvenes évek egyik népszerű német sorozatává vált. Egyes epizódjait időnként csaknem tízmillióan követték, a csatorna azonban végül 1999-ben elkaszálta a szériát, részben azért, mert nézőinek többsége az idősebb korosztályból került ki.

A Hans Sigl-filmek és sorozatok legkiemelkedőbb darabja A hegyi doktor újra rendel (Fotó: IMDb)

A hegyi doktor visszatért, újra rendelt és győzött!

A történetnek azonban itt még korántsem volt vége. Tudniillik 2008-ban a ZDF úgy gondolta, hogy érdemes új életet lehelni a jól ismert történetbe, ezúttal pedig a sármos Hans Sigl főszereplésével.