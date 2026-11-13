Emlékszel az Acapulco akciócsoport olasz csődörére? Durván leépült Fabio Lanzoni – Galéria

Az 1990-es évek Amerikáját kevés sorozat határozta meg olyannyira, mint a David Hasselhoff, Erika Eleniak vagy épp Pamela Anderson nevével fémjelzett Baywatch. De pár évvel korábban pont akkora hatással volt a később Tom Cruise-t is megihlető Mission: Impossible-sorozat. De hogy mégis mi köti össze ezt a két, máig népszerű alkotást? Egy mára már kissé elfeledett, ám a maga korában eszméletlenül felkapottnak számító sorozat, mely mesterien ötvözte a tengerparti bikini- és mellszőrvillogtatás kultúráját az ugribugri, puska puffogtatás világával. Ez pedig nem volt más, mint az Acapulco akciócsoport! Az akciófilm-sorozat 1993-ban indult, és egy titkos terrorelhárító szervezet működéséről szólt, melynek tagjai egy stranddivat-cég modelljeinek álcázták magukat, de igazából nem volt más dolguk, mint elkapni azokat a rosszfiúkat, akiket a part környékére sodort az áramlat.

Az Acapulco akciócsoport szereposztása egyszerre volt szexi és életveszélyes (Fotó: IMDb)

Az Acapulco akciócsoport folytatására már senki sem emlékszik

Ha azt írtuk, hogy az Acapulco akciócsoport első évada már nem biztos, hogy mindenkinek egyből beugrik, akkor mit is gondoljunk a második felvonásról?