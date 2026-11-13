Emlékszel az Acapulco akciócsoport olasz csődörére? Durván leépült Fabio Lanzoni – Galéria

Az 1990-es évek Amerikáját kevés sorozat határozta meg olyannyira, mint a David Hasselhoff, Erika Eleniak vagy épp Pamela Anderson nevével fémjelzett Baywatch. De pár évvel korábban pont akkora hatással volt a később Tom Cruise-t is megihlető Mission: Impossible-sorozat. De hogy mégis mi köti össze ezt a két, máig népszerű alkotást? Egy mára már kissé elfeledett, ám a maga korában eszméletlenül felkapottnak számító sorozat, mely mesterien ötvözte a tengerparti bikini- és mellszőrvillogtatás kultúráját az ugribugri, puska puffogtatás világával. Ez pedig nem volt más, mint az Acapulco akciócsoport! Az akciófilm-sorozat 1993-ban indult, és egy titkos terrorelhárító szervezet működéséről szólt, melynek tagjai egy stranddivat-cég modelljeinek álcázták magukat, de igazából nem volt más dolguk, mint elkapni azokat a rosszfiúkat, akiket a part környékére sodort az áramlat.
Az Acapulco akciócsoport folytatására már senki sem emlékszik
Ha azt írtuk, hogy az Acapulco akciócsoport első évada már nem biztos, hogy mindenkinek egyből beugrik, akkor mit is gondoljunk a második felvonásról?
Az Acapulco akciócsoport 2. évada ugyanis nem éppen egy Hogyan tudnék élni nélküled? 2, hiszen nem rögtön az első felvonás után jelent meg, és talán nem is volt rá akkora kereslet. Ám mégis elkészült, de az alkotók drasztikus változásokra szánták rá magukat, ami végül a széria végzetét jelentette.
Az eredeti, nyolcfős igazságszolgáltató, terrorellenes brigádból ugyanis csak két fő maradt meg, Michael Worth és Alison Armitage, akik körül a komplett kollektívát eltüntették, hogy ezzel némileg fiatalosabb arculatot kölcsönözzenek az 1998-ban útnak induló folytatásnak. A terv azonban rosszabbul sült el, mint a DC stúdió megreformálása, és az Acapulco akciócsoport egy évvel az ezredforduló előtt végleg lehúzta a rolót.
De mi lett a sorozat szereplőivel azóta? Mi lett például a minden epizódban kiengedett hosszú fürtökkel és fedetlen felsőtesévtel a női nézők szívének millióit elhódító Fabio Lanzonival? Galériánkból minden kiderül!