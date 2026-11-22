Az Addams família sosem tartozott a hagyományos értelemben vett családok közé: a halál, a bizarr szokások és a morbid humor náluk nem kellemetlen téma, hanem a mindennapi élet természetes része. A különös família története Charles Addams karikaturista rajzaival indult, amelyek először a The New Yorker hasábjain jelentek meg. A figurák az évtizedek során több animációs feldolgozást, televíziós sorozatot és filmet is megéltek, az igazi popkulturális áttörést azonban az 1991-es mozifilm hozta el számukra. A Barry Sonnenfeld rendezésében készült Addams Family – A galád család máig az egyik legemlékezetesebb feldolgozás. Anjelica Huston, Raúl Juliá, Christina Ricci és Christopher Lloyd olyan szereplőket formáltak meg, akiknek a neve mára szinte egybeforrt az Addams családdal.

Az Addams Family – A galád család szereplőket mindenki a szívébe zárta 35 évvel ezelőtt (Fotó: IMDb)

A film egyszerre volt sötét, szórakoztató, látványos és szerethető, miközben a különc família sajátos világa a kilencvenes évek egyik meghatározó filmélményévé vált. A siker két évvel később folytatódott az Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család című filmmel, amely tovább erősítette a szereplők popkult státuszát.