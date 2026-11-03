Arnold Schwarzenegger Mikulásként sokkolja a rajongóit: rá sem lehet ismerni az egykori Terminátorra – videó

Rossz lehet az Arnold Schwarzenegger-filmek szerelmeseinek, hiszen nekik úgy tűnik, csak harminc évente igazi a karácsony. Az „Osztrák Tölgy” ugyanis először 1996-ban jelentkezett egy ünnepi mozival, mikor Sinbaddal versenyt futva szerette volna kisfiának megszerezni a hőn áhított Turbo Man-figurát a Hull a pelyhes című komédiában. Most pedig három évtizeddel az első karácsonyi Arnie-mozit követően az egykori Terminátort ismét átjárja a szeretet ünnepének szelleme, ám ezúttal nem kétségbeesett apukaként próbálja megmenteni a gyermeke karácsonyát, hanem egyenesen Télapóként igyekszik rendet tenni az ünnepekre, és ráadásul nem is lesz egyedül erre a nehéz feladatra.

Arnold Schwarzenegger örülhet, hiszen egy újabb karácsonyi klasszikusa van készülőben (Fotó: eyevine/NORTHFOTO)

Arnold Schwarzenegger 2026-ra Mikulásra öregedett

Mikor azt hittük, Arnold Schwarzenegger 79 évesen már képtelen újat mutatni, akkor a korábbi kaliforniai kormányzó azt mondta: „Fogd meg a zsákom!”