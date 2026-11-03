Arnold Schwarzenegger Mikulásként sokkolja a rajongóit: rá sem lehet ismerni az egykori Terminátorra – videó

Rossz lehet az Arnold Schwarzenegger-filmek szerelmeseinek, hiszen nekik úgy tűnik, csak harminc évente igazi a karácsony. Az „Osztrák Tölgy” ugyanis először 1996-ban jelentkezett egy ünnepi mozival, mikor Sinbaddal versenyt futva szerette volna kisfiának megszerezni a hőn áhított Turbo Man-figurát a Hull a pelyhes című komédiában. Most pedig három évtizeddel az első karácsonyi Arnie-mozit követően az egykori Terminátort ismét átjárja a szeretet ünnepének szelleme, ám ezúttal nem kétségbeesett apukaként próbálja megmenteni a gyermeke karácsonyát, hanem egyenesen Télapóként igyekszik rendet tenni az ünnepekre, és ráadásul nem is lesz egyedül erre a nehéz feladatra.
Arnold Schwarzenegger 2026-ra Mikulásra öregedett
Mikor azt hittük, Arnold Schwarzenegger 79 évesen már képtelen újat mutatni, akkor a korábbi kaliforniai kormányzó azt mondta: „Fogd meg a zsákom!”
Tudniillik a T-800-as modell játssza majd a Mikulást 2026 egyik legjobban várt mozijában, a The Man with the Bag-ben, avagy nem hivatalos fordításban a Zsákosban, amelyben a Mikulás bajba kerül, miután valaki jogtalanul eltulajdonítja az ajándékokkal teli zsákját, és a rossz gyerekek listáján keres magának segítséget. Rá is lel a Reacher izomkolosszusára, az Alan Ritchson által alakított Vance-re, akivel együttes erővel mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az egész világ karácsonyát. A szerep kedvéért Arnold Schwarzenegger Dwayne Johnsont vagy épp Dave Bautistát megszégyenítő átalakuláson esett át, igaz, ez többnyire a sminkesek és maszkmesterek érdeme, de az tény, hogy ilyen öregnek még sosem láttuk az ősz fürtökkel és hófedte szakállal mosolygó Schwarzie-t.
A The Man with the Bag, avagy a Zsákos egyébként Amerikában egyből streamingen debütál, 2026. december 2-án. Magyarországon is valószínűleg ekkortájt kerülhet fel az Amazon Prime Video kínálatába, mozipremierről egyelőre nem tudni. De ami biztos, hogy itt az első teljes kedvcsináló a filmhez, amit az alábbi videóban meg is lehet tekinteni.