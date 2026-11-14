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Arnold Schwarzenegger

Erre nem számítottunk: Arnold Schwarzenegger 40 év után visszatér ehhez az ikonikus szerepéhez

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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„Ha vérzik, meg tudjuk ölni” – hangzott el egy dél-amerikai esőerdőben pár kétségbeesett katonától a ’80-as évek végén, mikor egy földönkívüli halálosztóval találták szemben magukat. Úgy tűnik, Arnold Schwarzenegger visszavágyik ebbe a földi pokolba, mert ismét elvállalta ezt a szerepet.
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Arnold Schwarzeneggerszínészragadozó

Aki esetleg ennyiből nem jött rá, természetesen a Ragadozó-filmszériáról van szó, mely hiába volt a sci-fi-történelem egyik legkedveltebb franchise-a, mely méretes rajongótáborral rendelkezik, időről időre egyre lejjebb süllyedt a színvonala az évek alatt. Noha a rettenetes Alien vs Predator-mozik után Antal Nimród alkotása még szódával és popcornnal lecsúszott a közönség torkán, a 2018-as Predator – A ragadozó már-már a filmsorozat megerőszakolásának számított. A félholtra páholt Ragadozó-franchise-ba végül Dan Trachtenberg lehel életet előbb a 2022-es Préda című művével, majd tavaly már az animált világba is átköltöztette az univerzum egyik legrettegettebb lényét a Predator: Gyilkosok gyilkosával. Majd szintén 2025-ben mozikba került a következő filmje is, a Predator: Halálbolygó, és nem úgy tűnik, hogy a rendező itt elbúcsúzott volna az általa dédelgetett szériától. Sőt, szeretne emelni a téten, és egy igazi titánt akar visszahozni, méghozzá az első epizód főhősét, Arnold Schwarzeneggert.

Arnold Schwarzenegger 2026-ban.
Arnold Schwarzenegger 2026-ban, 79 évesen sem hajlandó nyugdíjba vonulni (Fotó: TheImageDirect.com)

Arnold Schwarzenegger újra űrlénypofozó kommandósnak áll

Hiába indult a Ragadozó egy egyszerű B-filmnek, igazi sci-fi-kultklasszik vált belőle, ezt pedig Arnold Schwarzenegger sem tagadja, és nem felejtette el a szívéhez minden bizonnyal közel álló produkciót.

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Olyannyira nem, hogy 79 évesen is kész újra akcióba lendülni, és úgy döntött, megint katonának áll, hogy harcba szálljon az űrből pottyant gyilkológéppel. Az Osztrák Tölgy a napokban épp arról beszélt Jimmy Kimmel vendégeként, hogy jelenleg is csak arra vár, hogy végre megkapja a már javában készülő új Ragadozó-film szkriptjének első változatát.

Már nagyon várom, hogy lássam a forgatókönyveket, mert ott dől el minden. Tudod, ami nincs rajta a papíron, az a színpadon sem fog megjelenni. Szóval, egyelőre csak várok, hogy tökéletesítsék a forgatókönyveket, aztán nekilátunk a forgatásnak

– árulta el a szerepét közel négy évtized után ismét magára öltő egykori Dutch.

Arnold Schwarzenegger 2026-ban
Arnold Schwarzenegger újra puskát ragad, hogy ragadozókra vadásszon (Fotó: IMDb)

Előbb ajándékosztás, utána jöhetnek az idegenek

Azonban mielőtt még az Arnold Schwarzenegger-filmek az új Ragadozó-epizóddal bővülnének, még egy egészen más projekttel jelentkezik az egykori kaliforniai kormányzó.

December 2-án kerül fel ugyanis az Amazon Prime kínálatába a The Man with the Bag, avagy a Zsákos című karácsonyi mozija, melyben magát a Mikulást fogja alakítani. A szerep kedvéért ráadásul a nemrég még hazánkban bóklászó Schwarzenegger teljesen átalakult, ősz hajjal és nagy, fehér szakállal talán még legnagyobb rajongói sem fognak ráismerni a jövő hónapban debütáló moziban.

 

 

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