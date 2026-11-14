Erre nem számítottunk: Arnold Schwarzenegger 40 év után visszatér ehhez az ikonikus szerepéhez

Aki esetleg ennyiből nem jött rá, természetesen a Ragadozó-filmszériáról van szó, mely hiába volt a sci-fi-történelem egyik legkedveltebb franchise-a, mely méretes rajongótáborral rendelkezik, időről időre egyre lejjebb süllyedt a színvonala az évek alatt. Noha a rettenetes Alien vs Predator-mozik után Antal Nimród alkotása még szódával és popcornnal lecsúszott a közönség torkán, a 2018-as Predator – A ragadozó már-már a filmsorozat megerőszakolásának számított. A félholtra páholt Ragadozó-franchise-ba végül Dan Trachtenberg lehel életet előbb a 2022-es Préda című művével, majd tavaly már az animált világba is átköltöztette az univerzum egyik legrettegettebb lényét a Predator: Gyilkosok gyilkosával. Majd szintén 2025-ben mozikba került a következő filmje is, a Predator: Halálbolygó, és nem úgy tűnik, hogy a rendező itt elbúcsúzott volna az általa dédelgetett szériától. Sőt, szeretne emelni a téten, és egy igazi titánt akar visszahozni, méghozzá az első epizód főhősét, Arnold Schwarzeneggert.
Arnold Schwarzenegger újra űrlénypofozó kommandósnak áll
Hiába indult a Ragadozó egy egyszerű B-filmnek, igazi sci-fi-kultklasszik vált belőle, ezt pedig Arnold Schwarzenegger sem tagadja, és nem felejtette el a szívéhez minden bizonnyal közel álló produkciót.
Olyannyira nem, hogy 79 évesen is kész újra akcióba lendülni, és úgy döntött, megint katonának áll, hogy harcba szálljon az űrből pottyant gyilkológéppel. Az Osztrák Tölgy a napokban épp arról beszélt Jimmy Kimmel vendégeként, hogy jelenleg is csak arra vár, hogy végre megkapja a már javában készülő új Ragadozó-film szkriptjének első változatát.
Már nagyon várom, hogy lássam a forgatókönyveket, mert ott dől el minden. Tudod, ami nincs rajta a papíron, az a színpadon sem fog megjelenni. Szóval, egyelőre csak várok, hogy tökéletesítsék a forgatókönyveket, aztán nekilátunk a forgatásnak
– árulta el a szerepét közel négy évtized után ismét magára öltő egykori Dutch.
Előbb ajándékosztás, utána jöhetnek az idegenek
Azonban mielőtt még az Arnold Schwarzenegger-filmek az új Ragadozó-epizóddal bővülnének, még egy egészen más projekttel jelentkezik az egykori kaliforniai kormányzó.
December 2-án kerül fel ugyanis az Amazon Prime kínálatába a The Man with the Bag, avagy a Zsákos című karácsonyi mozija, melyben magát a Mikulást fogja alakítani. A szerep kedvéért ráadásul a nemrég még hazánkban bóklászó Schwarzenegger teljesen átalakult, ősz hajjal és nagy, fehér szakállal talán még legnagyobb rajongói sem fognak ráismerni a jövő hónapban debütáló moziban.