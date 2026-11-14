Erre nem számítottunk: Arnold Schwarzenegger 40 év után visszatér ehhez az ikonikus szerepéhez

Aki esetleg ennyiből nem jött rá, természetesen a Ragadozó-filmszériáról van szó, mely hiába volt a sci-fi-történelem egyik legkedveltebb franchise-a, mely méretes rajongótáborral rendelkezik, időről időre egyre lejjebb süllyedt a színvonala az évek alatt. Noha a rettenetes Alien vs Predator-mozik után Antal Nimród alkotása még szódával és popcornnal lecsúszott a közönség torkán, a 2018-as Predator – A ragadozó már-már a filmsorozat megerőszakolásának számított. A félholtra páholt Ragadozó-franchise-ba végül Dan Trachtenberg lehel életet előbb a 2022-es Préda című művével, majd tavaly már az animált világba is átköltöztette az univerzum egyik legrettegettebb lényét a Predator: Gyilkosok gyilkosával. Majd szintén 2025-ben mozikba került a következő filmje is, a Predator: Halálbolygó, és nem úgy tűnik, hogy a rendező itt elbúcsúzott volna az általa dédelgetett szériától. Sőt, szeretne emelni a téten, és egy igazi titánt akar visszahozni, méghozzá az első epizód főhősét, Arnold Schwarzeneggert.

Arnold Schwarzenegger 2026-ban, 79 évesen sem hajlandó nyugdíjba vonulni (Fotó: TheImageDirect.com)

Arnold Schwarzenegger újra űrlénypofozó kommandósnak áll

Hiába indult a Ragadozó egy egyszerű B-filmnek, igazi sci-fi-kultklasszik vált belőle, ezt pedig Arnold Schwarzenegger sem tagadja, és nem felejtette el a szívéhez minden bizonnyal közel álló produkciót.