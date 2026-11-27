Amit a sportban Lionel Messi és Cristiano Ronaldo tudhatott magáénak, vagy ami a tudományban Thomas Edison és Nikola Tesla versenyfutása volt, az a filmiparban egyértelműen Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger rivalizálása volt. Az akciómozik két titánjának versengése, hogy ki tud több embert „kinyírni” a vásznon, kinek van nagyobb kése, és ki tud nagyobbat robbantani a kasszáknál, alapjaiban határozta meg a ’80-as és a ’90-es évek filmszínházának világát. Azonban a már a nyolcadik X-et taposó világsztárok mára már rég elásták a csatabárdot, mi több, Sylvester Stallone ma már épp azon agyal, hogyan lehet visszaszippantani a streaming világába a Fubar című sorozatával alaposan leszereplő öreg barátját, Arnold Schwarzeneggert.

Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger együtt szerepelhetnek majd a Tulsa királya című sorozatban? (Fotó: face to face/NORTHFOTO)

Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger közös sorozattal érkeznek?

A Rocky pofonosztója ki is találta a tökéletes megoldást, és egy friss interjújában kvázi meginvitálta az Osztrák Tölgyet az egyre csak bővülő, idén a SkyShowtime-on már a 4. évadával jelentkező Tulsa királya univerzumába.