Amit a sportban Lionel Messi és Cristiano Ronaldo tudhatott magáénak, vagy ami a tudományban Thomas Edison és Nikola Tesla versenyfutása volt, az a filmiparban egyértelműen Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger rivalizálása volt. Az akciómozik két titánjának versengése, hogy ki tud több embert „kinyírni” a vásznon, kinek van nagyobb kése, és ki tud nagyobbat robbantani a kasszáknál, alapjaiban határozta meg a ’80-as és a ’90-es évek filmszínházának világát. Azonban a már a nyolcadik X-et taposó világsztárok mára már rég elásták a csatabárdot, mi több, Sylvester Stallone ma már épp azon agyal, hogyan lehet visszaszippantani a streaming világába a Fubar című sorozatával alaposan leszereplő öreg barátját, Arnold Schwarzeneggert.
Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger közös sorozattal érkeznek?
A Rocky pofonosztója ki is találta a tökéletes megoldást, és egy friss interjújában kvázi meginvitálta az Osztrák Tölgyet az egyre csak bővülő, idén a SkyShowtime-on már a 4. évadával jelentkező Tulsa királya univerzumába.
Sylvester Stallone a Cigar Aficiando-nak fejtegette annak lehetőségét, hogy az Arnold Schwarzenegger-filmek és sorozatok száma úgy bővülhetne, hogy a hamarosan újabb karácsonyi mozival jelentkező barátja egy saját műsort kapjon Dwight „A tábornok” Manfredi világában:
Egy tökéletes világban nagyon szívesen készítenék egy olyan folytatást a Tulsa királyához, amelyben [Schwarzenegger] a saját sorozatában kapna főszerepet. Mivel a képzeletbeli világban bajtársak vagyunk, a karaktereink találkozhatnának, és különféle dolgokról beszélgethetnének, ahogyan azt A feláldozhatókban is tettük. Remélem, ő is benne lenne
– hangzott el a Rocky sztárjától a felvetés.
A feldobott labdát egyelőre a sorozatot fejlesztő Paramount nem csapta le, de a rajongók szerint hatalmas kihagyott ziccer lenne a stúdió részéről, ha nem rendelné be a szériát. A két gigászt ugyanis még ennyi idősen is óriási dolog lenne együtt látni gengszterkedni, és ahogy Sly is említette, A feláldozhatók-filmekben is majd felgyulladt a vászon, mikor osztoztak rajta.
A Tulsa királya még visszatér
Az Arnold Schwarzenegger-projekt tehát egyelőre még nincs kőbe vésve, ami viszont biztos, az a Tulsa királya 5. évada, melyet már a jelenleg is futó 4. fejezet kezdete előtt berendeltek Stallone-tól.
Manfredi tábornok újabb gengszterkedése akár már 2027-ben be is futhat, de addig is jócskán lesz mit nézni a rajongóknak, hiszen épp csak véget ér december 24-én az aktuálisan futó szezon, három nappal korábban, azaz december 21-én debütál a Tulsa királya első testvérsorozata, a Frisco King, méghozzá Samuel L. Jackson főszereplésével.