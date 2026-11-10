Emlékszel még az Austin Powers szexi kémnőjére? Elizabeth Hurley egy percet sem öregedett – galéria

Hosszú-hosszú évek után ismét James Bond-lázban ég az egész világ. Az internet népét és a világsajtót ugyanis az a kérdés nem hagyja nyugodni, hogy mégis ki veszi át a stafétát Daniel Craigtől, és kiből lesz a következő 007-es. Eddig Callum Turner tűnt biztos befutónak, ám a legfrissebb hírek szerint az alkonyat sztárja, Robert Pattinson happolhatja el a szerepet versenytársai elől. James Bond szerepe változó, de van, aki örök: ő pedig nem más, mint Austin Powers. De mégis hogy jön ide őfelsége titkolt ügynöke? Csupán úgy, hogy Mike Myers ráérezve a glóbuszt forgásban tartó Bond-őrületre, úgy döntött, itt az ideje kiolvasztani a hibernációból a világ legügyetlenebb kémjét.
Mindenki kapaszkodjon meg: jön az Austin Powers 4!
1997-et írtunk, mikor Austin Powers először csapott le a rosszfiúkra, elsősorban örökös nemezisére, Dr. Genyára. A sajátos humora, a James Bond-filmek sablonosságára tett gúnyos megjegyzései, Mike Myers utánozhatatlanul kellemetlen játéka, no meg a 60 felett is irtózatosan szexi Elizabeth Hurley bája mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség azonnal repetáért állt sorba. Két évvel később jött is a folytatás, a KicsiKÉM – Austin Powers 2, amit 2002-ben a trilógia harmadik fejezete, az Austin Powers – Aranyszerszám követett.
A kémfilmeknek görbetükröt mutató franchise azóta viszont parlagon hever, és bár többször is próbálkoztak tetralógiává bővíteni, 2003-ban például még arról írtak, hogy Jennifer Lopez lesz a következő Powers-lány, végül sosem valósult meg. Egészen mostanáig, mikor is az elmúlt közel 25 esztendőben sosem látott esély mutatkozik az Austin Powers 4. elkészültére.
A filmmel kapcsolatos pletykát a Michael Jackson-filmben is felbukkanó Mike Myers erősítette még idén korábban, a projekt pedig felvillanyozta az eredeti szerelőgárda többi résztvevőjét is, többek között a már élete 96. évét taposó Robert Wagnert, aki Dr. Genya jobbkezét, Másodikat alakította, és csak ennyivel kommentálta a készülő mozit:
Még mindig megvan a szemtapaszom…
Sajnos további információkat egyelőre nem lehet tudni a filmről, így azt sem, miről fog szólni, mikor jelenik meg, vagy azt, hogy pontosan kik szerepelnek majd benne, de a rajongótábor már most tűkön ül az izgalomtól. A várakozási időt pedig kiválóan el lehet tölteni azzal, hogy egy pillantást vetnek galériánkra, melyben megmutatjuk, hogyan festettek egykor az Austin Powers szereplői, és miként festenek manapság: