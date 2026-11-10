Emlékszel még az Austin Powers szexi kémnőjére? Elizabeth Hurley egy percet sem öregedett – galéria

Hosszú-hosszú évek után ismét James Bond-lázban ég az egész világ. Az internet népét és a világsajtót ugyanis az a kérdés nem hagyja nyugodni, hogy mégis ki veszi át a stafétát Daniel Craigtől, és kiből lesz a következő 007-es. Eddig Callum Turner tűnt biztos befutónak, ám a legfrissebb hírek szerint az alkonyat sztárja, Robert Pattinson happolhatja el a szerepet versenytársai elől. James Bond szerepe változó, de van, aki örök: ő pedig nem más, mint Austin Powers. De mégis hogy jön ide őfelsége titkolt ügynöke? Csupán úgy, hogy Mike Myers ráérezve a glóbuszt forgásban tartó Bond-őrületre, úgy döntött, itt az ideje kiolvasztani a hibernációból a világ legügyetlenebb kémjét.

A Mike Myers-filmek egyik legkultikusabb darabja a hamarosan visszatérő Austin Powers-franchise (Fotó: NEW LINE CINEMA / Entertainment Pictures)

Mindenki kapaszkodjon meg: jön az Austin Powers 4!

1997-et írtunk, mikor Austin Powers először csapott le a rosszfiúkra, elsősorban örökös nemezisére, Dr. Genyára. A sajátos humora, a James Bond-filmek sablonosságára tett gúnyos megjegyzései, Mike Myers utánozhatatlanul kellemetlen játéka, no meg a 60 felett is irtózatosan szexi Elizabeth Hurley bája mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség azonnal repetáért állt sorba. Két évvel később jött is a folytatás, a KicsiKÉM – Austin Powers 2, amit 2002-ben a trilógia harmadik fejezete, az Austin Powers – Aranyszerszám követett.