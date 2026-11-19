London utcáit a napokban elárasztották Robert Pattinson plakátjai, miután a héten kiderült, hogy a Harry Potter, az Alkonyat és a Batman sztárját választotta meg az Amazon az új James Bondnak. A 007-esről készült hirdetőtáblák mellett viszont egy másik promóciós plakát is felkeltheti a londoni járókelők figyelmét. Ugyanis december 4. és 6. között rendezik meg a Propstore Entertainment Memorabilia Live Auctiont, amelyen olyan izgalmasabbnál izgalmasabb mozis ereklyék találhatnak új gazdára, melyeket látva még Tia Carrere is megnyalná mind a tíz ujját.

Christian Bale Batman-ruháját is meg lehet vásárolni a londoni aukción (Fotó: Legendary Pictures/Legendary Pictures)

A brit fővárosban tartott decemberi aukción temérdek filmes relikvia kerül terítékre, köztük a Christopher Nolan-féle Batman-trilógia motorja vagy a Harrison Ford-filmek talán legértékesebb kelléke, Indiana Jones ostora. Azonban aki gothami bűnüldözőnek vagy kincsvadász kalandornak akarja érezni magát, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen Batman motorjának kikiáltási ára 225 ezer font, tehát 99 millió forint, mely felszaladhat akár 400 millió forint értékű fontig is, Jones professzor karikása pedig 100 ezer fontról, azaz 44 millió forintról indul, a licitlépcső teteje pedig 176 millió forint értékben lett meghatározva. Akiket pedig kiakasztanak ezek a számok, azok jobb, ha felkötik most a pantallót, mert ezek még mindig csak kezdő összegeknek számítanak!