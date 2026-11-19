London utcáit a napokban elárasztották Robert Pattinson plakátjai, miután a héten kiderült, hogy a Harry Potter, az Alkonyat és a Batman sztárját választotta meg az Amazon az új James Bondnak. A 007-esről készült hirdetőtáblák mellett viszont egy másik promóciós plakát is felkeltheti a londoni járókelők figyelmét. Ugyanis december 4. és 6. között rendezik meg a Propstore Entertainment Memorabilia Live Auctiont, amelyen olyan izgalmasabbnál izgalmasabb mozis ereklyék találhatnak új gazdára, melyeket látva még Tia Carrere is megnyalná mind a tíz ujját.
A brit fővárosban tartott decemberi aukción temérdek filmes relikvia kerül terítékre, köztük a Christopher Nolan-féle Batman-trilógia motorja vagy a Harrison Ford-filmek talán legértékesebb kelléke, Indiana Jones ostora. Azonban aki gothami bűnüldözőnek vagy kincsvadász kalandornak akarja érezni magát, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen Batman motorjának kikiáltási ára 225 ezer font, tehát 99 millió forint, mely felszaladhat akár 400 millió forint értékű fontig is, Jones professzor karikása pedig 100 ezer fontról, azaz 44 millió forintról indul, a licitlépcső teteje pedig 176 millió forint értékben lett meghatározva. Akiket pedig kiakasztanak ezek a számok, azok jobb, ha felkötik most a pantallót, mert ezek még mindig csak kezdő összegeknek számítanak!
Batman motorja a kanyarban sincs Dorothy cipőjéhez képest
Mennyit ér meg a legelvetemültebb fanoknak az, hogy Dorothynak érezhessék magukat az Óz, a csodák csodájából? Milyen mélyre képes nyúlni az a rajongó, aki magára akarja ölteni Marilyn Monroe csodálatos fehér dresszét a Hétévi vágyakozásból? A válasz sokakat meglephet!
A legdrágább filmes relikviák listájának élén olyan összegek szerepelnek, amitől bárkinek elállna a lélegzete. A harmadik helyen a már korábban említett Marilyn Monroe-ruhaköltemény, valamint a James Bond-franchise Goldfinger című fejezetében használt Aston Martin DB5-ös állnak, melyekért egyaránt 4,6-4,6 millió dollárt, azaz mai árfolyam szerint 1,5 milliárd forintot csengetett ki egy-egy lelkes fanatikus. Ennél eggyel feljebb, a második helyen található a Forbidden Planet címre keresztelt amerikai sci-fi Robby nevű robotja, mely 5,3 millió dollárért, tehát 1,7 milliárd forintért lelt gazdára.
A lista élén pedig a Judy Garland által, az 1939-es Óz, a csodák csodájában viselt vörös cipellő áll, mely egy 2024-es árverésen 28 millió dollárért, hozzávetőlegesen 9,4 milliárd forintért cserélt gazdát.
A jövő hónapban esedékes londoni aukción nem repkednek majd ennyire horribilis összegek, de azért érdemes lesz nem két fillérrel a pénztárcában odamenni az érdeklődőknek. Galériánkban máris mutatjuk, milyen érdekes moziereklyékre lehet majd licitálni.