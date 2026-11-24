Nem csalás, nem ámítás, a Marvel heteken belül ledobja a nosztalgia-atombombát. Az évek óta hatalmas felhajtás és rajongók általi árgus figyelem övezte Bosszúállók: Doctor Doom ébredése ugyanis igyekszik mindenki igényének eleget tenni. Tudniillik az elmúlt évek csúfos Marvel-fiaskóit követően a stúdió mindent egy lapra feltéve készül csúcstámadásra, és olyan színészeket és karaktereket rángat elő a tarsolyból, akik közül sokakról évtizedek óta nem hallottunk. A szokásos Bosszúállók-brigád, azaz Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, illetve a rosszfiúvá vált Robert Downey Jr. mellett olyanok is visszatérnek majd a Doctor Doom ébredésében, mint James Marsden, Ian McKellen, Alan Cumming, vagy az élete utolsó szerepében tündöklő Patrick Stewart. A sztárszereposztással készült új Bosszúállók-film promóciójának véghajrája még csak most kezdődött, amihez be is futott az első előzetes, amit látva talán már nem is akkora kérdés, hogy bukás vagy sikersztori lesz-e az év legjobban várt filmje!
Már csak alig több, mint 3 hét, és jönnek a Bosszúállók!
24 nap! Ezzel zárul a tegnap megjelent trailer. Ennyi választja el a közönséget attól, hogy végre moziban láthassa ezt a körülbelül két és fél órás giga-hőseposzt. De mégis mire lehet számítani? Tényleg megérte ennyi pénzt beleölni a Bosszúállók ítéletnapjába? De mégis mennyi az az ennyi?
Azok a rajongók valószínűleg egy emberként kiabálhatták bele a vak világba, hogy „Én megmondtam!”. Az a teória ugyanis beigazolódott, miszerint az egykori Amerika Kapitány, azaz Chris Evans Steve Rogerse okozza az új Bosszúállók-mozi cselekményének bonyodalmát azzal, hogy a Végjáték végén nem tér vissza a maga idősíkjába. Ezzel az univerzum szétszakadását idézi elő. Ennek pedig a Robert Downey Jr. által alakított Doctor Doom issza meg a levét, és emiatt kész is bosszút állni az eddig sosem látott mennyiségű szuperhőst felvonultató Bosszúállók csapatán.
Az előzetes irgalmatlanul feltüzelte a közönséget, hiszen a fanatikusok azon álma végre beteljesülni látszik, hogy az X-Men és a Bosszúállók csapatát végre vállvetve láthatják harcolni a főgonosz ellen. James Marsden „To me, my X-Men!”, azaz „X-Men, hozzám!” előzetesben hallható sora konkrétan felrobbantotta a világhálót, és a film körüli „hype vonat” kezd olyan gyorsan zakatolni, hogy még a legnagyobb kétkedők is szeretnének jegyet váltani rá.
Egymilliárdból készült a Doctor Doom ébredése?
Ennek pedig nyilván a Marvel örül a leginkább, hiszen ahogy a szerencsejátékosok mondják, „asszonyt, házat, marhát”, azaz mindent feltettek ennek a mozinak a sikerére. Csak Robert Downey Jr.-t nem kevesebb, mint 100 millió dollárba fájt visszacsalogatni a képregényfilmes vászonra, de a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése összértéke egyes, szerényebb becslések szerint is 700 millió dollárt emészthet fel, a vadabb kalkulációk pedig úgy vallják, hogy 1 milliárdot is megütheti a büdzsé!
Ezt kell majd minimum visszatermelnie a filmnek, ami december 17-én kerül a magyar mozikba, és aminek a trailerét itt lehet megtekinteni: