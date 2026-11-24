Nem csalás, nem ámítás, a Marvel heteken belül ledobja a nosztalgia-atombombát. Az évek óta hatalmas felhajtás és rajongók általi árgus figyelem övezte Bosszúállók: Doctor Doom ébredése ugyanis igyekszik mindenki igényének eleget tenni. Tudniillik az elmúlt évek csúfos Marvel-fiaskóit követően a stúdió mindent egy lapra feltéve készül csúcstámadásra, és olyan színészeket és karaktereket rángat elő a tarsolyból, akik közül sokakról évtizedek óta nem hallottunk. A szokásos Bosszúállók-brigád, azaz Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, illetve a rosszfiúvá vált Robert Downey Jr. mellett olyanok is visszatérnek majd a Doctor Doom ébredésében, mint James Marsden, Ian McKellen, Alan Cumming, vagy az élete utolsó szerepében tündöklő Patrick Stewart. A sztárszereposztással készült új Bosszúállók-film promóciójának véghajrája még csak most kezdődött, amihez be is futott az első előzetes, amit látva talán már nem is akkora kérdés, hogy bukás vagy sikersztori lesz-e az év legjobban várt filmje!

Kevesebb, mint egy hónap, és jön a Robert Downey Jr.-filmek következő darabja, az Avengers: Doomsday, azaz a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése (Fotó: IMDb)

Már csak alig több, mint 3 hét, és jönnek a Bosszúállók!

24 nap! Ezzel zárul a tegnap megjelent trailer. Ennyi választja el a közönséget attól, hogy végre moziban láthassa ezt a körülbelül két és fél órás giga-hőseposzt. De mégis mire lehet számítani? Tényleg megérte ennyi pénzt beleölni a Bosszúállók ítéletnapjába? De mégis mennyi az az ennyi?