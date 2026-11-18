Napok óta más sem folyik a csapból, csak az, hogy Robert Pattinson lett az új James Bond. A Dűne és a Szárnyas fejvadász 2049 rendezője, Denis Villeneuve új filmjének castingja viszont még mindig tart, hiszen az Alkonyat és a Batman szépfiúján kívül senki sem került még kiválasztásra. A 007-es kapcsán az is örökös talány, ki ölti magára a femme fatale karakterét, ki lesz majd a végzet asszonya, no meg persze az is égető kérdés, kivel kell majd farkasszemet nézni őfelsége titkos ügynökének. Míg előbbiről egyelőre semmit sem tudni, utóbbi pozícióra már érkeznek is az önként jelentkezők, akik közül egyik izgalmasabb, mint a másik. Tudniillik Brad Pitt, de még Florence Pugh is üzent Villeneuve-nek, hogy Bond-gonoszt szeretne alakítani.

Robert Pattinson ellenfelét Brad Pitt és Florence Pugh is szeretné eljátszani (Fotó: Amazon MGM via Bestimage)

Brad Pitt vagy Florence Pugh? Kiből lesz Robert Pattinson James Bondjának ellensége?

Talán még sosem akart ennyi ember gonosztevő lenni Hollywoodban, mint most, hogy az új James Bond-film rosszfiút keres magának. De ki lenne jó választás Robert Pattinson nemezisének szerepére?