Napok óta más sem folyik a csapból, csak az, hogy Robert Pattinson lett az új James Bond. A Dűne és a Szárnyas fejvadász 2049 rendezője, Denis Villeneuve új filmjének castingja viszont még mindig tart, hiszen az Alkonyat és a Batman szépfiúján kívül senki sem került még kiválasztásra. A 007-es kapcsán az is örökös talány, ki ölti magára a femme fatale karakterét, ki lesz majd a végzet asszonya, no meg persze az is égető kérdés, kivel kell majd farkasszemet nézni őfelsége titkos ügynökének. Míg előbbiről egyelőre semmit sem tudni, utóbbi pozícióra már érkeznek is az önként jelentkezők, akik közül egyik izgalmasabb, mint a másik. Tudniillik Brad Pitt, de még Florence Pugh is üzent Villeneuve-nek, hogy Bond-gonoszt szeretne alakítani.
Brad Pitt vagy Florence Pugh? Kiből lesz Robert Pattinson James Bondjának ellensége?
Talán még sosem akart ennyi ember gonosztevő lenni Hollywoodban, mint most, hogy az új James Bond-film rosszfiút keres magának. De ki lenne jó választás Robert Pattinson nemezisének szerepére?
Ezt a kérdést az álomgyár színe-java is megkapta, köztük Brad Pitt is, akit a Cliff Booth újabb zűrös kalandjai premierén faggatta ki egy újságíró, hogy nyitott lenne-e egy gonosztevő szerepre a következő 007-es moziban:
Tudod mit, szívesen elvállalnám! Javier barátomnak ez nagyon jól ment. Nehéz lenne a nyomába érni, de elvállalnám
– felelte a kérdésre a Hetedik és a Harcosok klubja csillaga.
Azonban Brad Pittnek rögtön akadt vetélytársa, miután a Dűne színésznője, Florence Pugh is beszállt a versenybe. Ráadásul Hollywood angol gyönyörűsége némi előnnyel indul a vetélkedőn, hiszen már jól ismeri a rendezőt, Denis Villeneuve-öt, akinek rögtön jelezte is, milyen igényei vannak:
Küldtem neki ma reggel egy üzenetet, amiben azt írtam: »Gratulálok, hogy megtaláltad a Bondodat. Szép fogás, nem lesz benne véletlen egy gonosztevő, aki 160 cm és nő?«
– szegezte a kérdést a rendezőnek a Kisasszonyok szépsége.
Az tehát, hogy ki lesz a következő Bond-gonosz még egy óriási kérdés, de a lehetséges rosszaságok már sorban állnak. Hogy kiket tart a net népe a legnagyobb esélyeseknek, galériánkban gyűjtöttük össze: