A legendás színész, rendező és harcművész 1940. november 27-én született, vagyis ma ünnepelné a 86. születésnapját. Bruce Lee nem egyszerűen látványos verekedéseket vitt a mozivászonra, hanem teljesen új szintre emelte az akciófilmeket. Villámgyors mozdulatai, jellegzetes kiáltásai, a nuncsakuval bemutatott elképesztő mutatványai és lehengerlő kisugárzása hamar ismertté tették világszerte. A Tomboló ököl, A sárkány útja és mindenekelőtt A sárkány közbelép című filmjeivel ismertté vált, utóbbi alkotása pedig a harcművészeti mozik örökös klasszikusa lett. A tragikusan fiatalon, mindössze 32 évesen elhunyt Bruce Lee élete története azonban legalább annyira izgalmas, mint maguk a filmjei. Íme, öt kevésbé hétköznapi érdekesség a legendáról!
1. Bruce Lee már 3 hónapos korában szerepet kapott
Sokan azt gondolnák, hogy Bruce Lee csak felnőttként került a kamerák kereszttüzébe, pedig valójában beleszületett a filmiparba. Édesapja, Lee Hoi-chuen ismert kantoni operaénekes és filmszínész volt, így a kis Bruce már három hónapos korában feltűnt egy mozifilmben. Később gyerekszínészként több mint húsz produkcióban szerepelt Hongkongban.
2. Nemcsak verekedni, táncolni is tudott
Az ikonikus harcművészről nehéz elképzelni, hogy egy táncversenyen is megállta a helyét, pedig 1958-ban Hongkong csacsacsabajnoka lett.
A tánc nem csak hobbi volt számára: a ritmusérzék, az egyensúly és a mozgáskoordináció később a filmjeiben bemutatott elképesztő koreográfiákban is visszaköszönt.
3. Saját harcművészeti filozófiát alkotott
Bruce Lee nem hitt abban, hogy egyetlen hagyományos harcmodor minden helyzetben tökéletes lehet. Ezért dolgozta ki a Jeet Kune Do nevű irányzatot, amely különböző harcművészeti technikákból merített, és az alkalmazkodást helyezte középpontba. A módszer nem pusztán egy újabb küzdősport volt, hanem tulajdonképpen egy egész életfilozófia.
4. Olyan gyors volt, hogy a kamerák sem bírták követni
Lee legendás sebessége nem csupán költői vagy bulváros túlzás: egyes jeleneteket azért kellett többször felvenni, mert a mozdulatai nemes egyszerűséggel túl gyorsak voltak ahhoz, hogy a korabeli kamerák megfelelően rögzítsék őket.
A stábnak időnként arra kellett kérnie, hogy lassítson, különben a nézők egyszerűen nem látták volna, mi történik a képernyőn.
5. Nem érhette meg legnagyobb filmje világsikerét
Bruce Lee pályafutásának legnagyobb nemzetközi dobása, A sárkány közbelép bemutatóját már nem élhette meg. 1973. július 20-án, mindössze 32 évesen hunyt el Hongkongban. Halálát agyödéma okozta, a hivatalos vizsgálat szerint egy fájdalomcsillapítóra adott túlérzékenységi reakció következtében. A film néhány héttel később került a mozikba, és világszerte óriási sikert aratott. Bruce Lee így már halála után vált igazán globális ikonná, nagybetűs legendává, akinek a neve máig egyet jelent a harcművészeti filmekkel.
De melyik is voltak ezek a filmek? Galériánkban ezekre kerestük a választ, és megmutatjuk, melyek voltak A Sárkány, azaz Bruce Lee halála előtti legnagyobb mozisikerek. Lapozz bele megújult képgalériánkba! Ne maradj le a legjobb fotókról!