A legendás színész, rendező és harcművész 1940. november 27-én született, vagyis ma ünnepelné a 86. születésnapját. Bruce Lee nem egyszerűen látványos verekedéseket vitt a mozivászonra, hanem teljesen új szintre emelte az akciófilmeket. Villámgyors mozdulatai, jellegzetes kiáltásai, a nuncsakuval bemutatott elképesztő mutatványai és lehengerlő kisugárzása hamar ismertté tették világszerte. A Tomboló ököl, A sárkány útja és mindenekelőtt A sárkány közbelép című filmjeivel ismertté vált, utóbbi alkotása pedig a harcművészeti mozik örökös klasszikusa lett. A tragikusan fiatalon, mindössze 32 évesen elhunyt Bruce Lee élete története azonban legalább annyira izgalmas, mint maguk a filmjei. Íme, öt kevésbé hétköznapi érdekesség a legendáról!

Bruce Lee A sárkány közbelép című filmjével vált világhírűvé (Fotó: Warner Bros. Entertainment/Northfoto)

1. Bruce Lee már 3 hónapos korában szerepet kapott

Sokan azt gondolnák, hogy Bruce Lee csak felnőttként került a kamerák kereszttüzébe, pedig valójában beleszületett a filmiparba. Édesapja, Lee Hoi-chuen ismert kantoni operaénekes és filmszínész volt, így a kis Bruce már három hónapos korában feltűnt egy mozifilmben. Később gyerekszínészként több mint húsz produkcióban szerepelt Hongkongban.

2. Nemcsak verekedni, táncolni is tudott

Az ikonikus harcművészről nehéz elképzelni, hogy egy táncversenyen is megállta a helyét, pedig 1958-ban Hongkong csacsacsabajnoka lett.

A tánc nem csak hobbi volt számára: a ritmusérzék, az egyensúly és a mozgáskoordináció később a filmjeiben bemutatott elképesztő koreográfiákban is visszaköszönt.