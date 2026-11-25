Jövőre már kereken negyven éve lesz, hogy a világ közönsége először csodálhatta meg a rém nevetséges és rém szórakoztató Egy rém rendes családot, amelyben a kelekótya szőke szépséget, a família lánygyermekét, Kelly Bundyt nem más alakította mint Christina Applegate. Az amerikai színésznő karrierjének hatalmas löketet adott a népszerű vígjátéksorozat, aki később olyan sikermozikban tűnt fel mint a Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se, az Édes kis semmiség, A híres Ron Burgundy legendája vagy a Rossz anyák, de ő játszotta Jennifer Aniston Rachelének nővérét is a Jóbarátokban. A Christina Applegate-filmek és sorozatok száma viszont lassan egy fél évtizede nem bővült, ennek pedig sajnos rettentő sötét oka van.

Christina Applegate Egy rém rendes család című sorozatban nyújtott szerepével hívta fel magára a világ figyelmét (Fotó: IMDb)

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Az Egy rém rendes család Kellyje sajnos már 2008-ban megtapasztalta, hogy a baj közel sem jár egyedül. Ekkor ugyanis mellrákot diagnosztizáltak nála, melynek következtében masztektómián esett át, amit mellimplantátumok beültetése követte. Ez utóbbinak pedig évtizedekkel később lett súlyos következménye, mint kiderült.