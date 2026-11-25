Jövőre már kereken negyven éve lesz, hogy a világ közönsége először csodálhatta meg a rém nevetséges és rém szórakoztató Egy rém rendes családot, amelyben a kelekótya szőke szépséget, a família lánygyermekét, Kelly Bundyt nem más alakította mint Christina Applegate. Az amerikai színésznő karrierjének hatalmas löketet adott a népszerű vígjátéksorozat, aki később olyan sikermozikban tűnt fel mint a Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se, az Édes kis semmiség, A híres Ron Burgundy legendája vagy a Rossz anyák, de ő játszotta Jennifer Aniston Rachelének nővérét is a Jóbarátokban. A Christina Applegate-filmek és sorozatok száma viszont lassan egy fél évtizede nem bővült, ennek pedig sajnos rettentő sötét oka van.
Christina Applegate betegsége parkolópályára küldte a sikerkarriert
Az Egy rém rendes család Kellyje sajnos már 2008-ban megtapasztalta, hogy a baj közel sem jár egyedül. Ekkor ugyanis mellrákot diagnosztizáltak nála, melynek következtében masztektómián esett át, amit mellimplantátumok beültetése követte. Ez utóbbinak pedig évtizedekkel később lett súlyos következménye, mint kiderült.
A színésznő 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multipexben szenved, ami miatt vissza is vonult a színészettől. A váratlan fordulat viszont idén érkezett, mikor is Christina Applegate 2026-ban rántotta le a leplet a könyörtelen igazságról: félrediagnosztizálták.
Új diagnózissal azonban az orvosok nem tudtak szolgálni, ami miatt a netes trollok be is támadták Applegate-et, mondván csak a figyelem miatt szimulálta a betegségét, és az extrém fájdalmai, a fáradékonysága és a mozgáskorlátozottsága mind csak kamu.
Az 55 éves színésznő viszont simán elküldte melegebb éghajlatra a rosszakaróit, és kijelentette, problémái szüntelenül fennállnak, csak bottal, illetve rosszabb esetben kerekesszékkel tud közlekedni, és nem maradt más számára, csak a találgatás, hogy mégis mi lehet a baja.
Christina Applegate visszatérhet, de előbb meg akarja tudni, mi is a baja
Az újabb váratlan fejlemény pedig pont ebben a hónapban érkezett Christina Applegate állapotáról, mikor is azt fejtegette, hogy szerinte a közel két évtizeddel ezelőtt berakott implantátumai okozhatják a problémát.
Úgy véli, az implantátumok szivárgása idézheti elő a betegségét, hiszen a breast implant illness tünetei megtévesztésig hasonlítanak a szklerózis multiplex velejáróira.
Az orvosok jelenleg is temérdek vizsgálat alá vetették mindenki Kellyjét, de az implantátum okozta betegség mellett Lyme-kórra és reumás ízületi gyulladásra is gyanakodnak.
Arról viszont egy percig sem mondott le a 2022-ben a Halott vagy című sorozattal elköszönő Christina Applegate, hogy valaha visszatérjen a képernyőre. Jelenleg is fejlesztés alatt áll egy Egy rém rendes család-folytatás, mely viszont nem élőszereplős, hanem animált formában támasztaná fel Al Bundyt és családját, így Applegate is csak a szinkronizálást vállalná magára.
Christina Applegate Halott vagy-sorozata előtt viszont sorra jelentkezett a jobbnál jobb szerepekkel. 55. születésnapja alkalmából össze is gyűjtöttük, melyek voltak pályafutása eddigi legfontosabb filmjei, sorozatai és életének fordulópontjai. Új élmény, még több kép – próbáld ki megújult galériánkat!