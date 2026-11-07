Hollywood sötét oldala: 11 éves korában már kokainnal kínálták az X-Men-filmek gyereksztárját

A Dafne Keen-filmek első, és talán eddigi legnagyobb dobása a Logan volt, tekintve, hogy a 21 esztendős színésznő egyelőre nem azt a karriert futotta be, amit közel egy évtizede jósoltak neki. Ám valószínűleg nem ezt bánja Dafne Keen 2026-ban, hanem sokkal inkább azt, hogy nem tud karrierje repülőrajtjára keserű szájíz nélkül visszagondolni.

Dafne Keen tramutaikus élményeket osztott meg friss interjújában (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch/Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Ennek okáról egy podcastben beszélt, ahol váratlanul előállt egy hihetetlen történettel. A Logan és a Deadpool & Rozsomák színésznője ugyanis felidézte azt a történetet, mikor még épp csak elkezdte szakmáját és két számjegyűvé vált az életkora, de Hollywoodban már ekkor tiltott szerekkel kínálták őt:

Nem hiszem, hogy valaha is voltam olyan ittas, hogy másnapos legyek. Erre görcsösen odafigyelek. Gyerekszínészként sok ilyesmit láttam, talán túl sokat is ahhoz, hogy ez a dolog ne vonzzon. A forgatási bulikon még kokainnal is kínáltak. Kisgyerek voltam még akkor. Kb. 11-12 éves. Láttam tehát, milyen ez, és hogy megy ez, ezért úgy voltam vele, nem igazán mozdít meg a dolog. Szerencsére mindig nemet mondtam

– hangzott el az interjúban.

A Logan főszereplői: Hugh Jackman, Dafne Keen és a nemrég elhunyt Patrick Stewart (Fotó: Marechal Aurore/ABACA /NORTHFOTO)

Hugh Jackmannek kellett megvédenie a Logan gyerekszínészét

Noha Dafne Keen nem nevezte meg, ki volt az, aki őt kábítószerrel kínálta meg, de azt igen, ki kelt az akkor még éppen csak tinédzsernek mondható fiatal védelmébe. Ő pedig nem más volt mint a Logan másik sztárja, a Patrick Stewarttól meghatóan búcsúzó Hugh Jackman, aki egyfajta apatigrisként óvta Keen kisasszonyt Hollywood fura figuráitól.

Kezdettől fogva egyfajta apafigurának éreztem őt. Gondoskodott arról, hogy senki se zavarjon vagy bántson, hogy jól teljen számomra a forgatás, és ne érezzem az esetleges feszültségeket, amelyek a színfalak mögött kipattantak. Elképesztően védett engem, csodálatos volt

– nyilatkozta Jackmanről Keen.