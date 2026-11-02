Brutális átalakulás: felére fogyott, majd pár hét alatt vissza is szedte a leadott kilókat a Marvel sztárja – fotó

Ha drasztikus színészi átalakulásokról van szó, a többségnek először valószínűleg Christian Bale neve jut az eszébe. A Batman-filmek álarcos igazságosztója ugyanis Oscar-díjjal is kitüntetett karrierje során már kismilliószor mondott ellent a fizika törvényeinek, és olvadt le 90 kilós izomállat-módból 40 kg-os csont és bőr állapotra, vagy éppen vica versa. Azonban most úgy tűnik, akadt egy új kihívója Hollywood metamorfózismesterének, hiszen a pankrátorból lett színész, Dave Bautista olyan átváltozást produkált mindössze néhány hét leforgása alatt, hogy azt még maga Franz Kafka novellahőse, Gregor Samsa is megirigyelné.

A Dave Bautista-filmek és sorozatok ismét arra késztették a szupersztárt, hogy változtasson megjelenésén (Fotó: Ian West/NORTHFOTO)

Dave Bautista hústoronyból nádszál lett… hogy aztán megint mázsa fölé menjen

Az álomgyárnak új csodabogara lett az utóbbi években. Ez a titulus a korábbi hatszoros WWE nehézsúlyú világbajnokhoz, Dave Bautistához vándorolt, akit A galaxis őrzői, a Bosszúállók, a Dűne-filmek, valamint a Szárnyas fejvadász 2049-ből ismerhet a közönség.