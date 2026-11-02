Brutális átalakulás: felére fogyott, majd pár hét alatt vissza is szedte a leadott kilókat a Marvel sztárja – fotó

Ha drasztikus színészi átalakulásokról van szó, a többségnek először valószínűleg Christian Bale neve jut az eszébe. A Batman-filmek álarcos igazságosztója ugyanis Oscar-díjjal is kitüntetett karrierje során már kismilliószor mondott ellent a fizika törvényeinek, és olvadt le 90 kilós izomállat-módból 40 kg-os csont és bőr állapotra, vagy éppen vica versa. Azonban most úgy tűnik, akadt egy új kihívója Hollywood metamorfózismesterének, hiszen a pankrátorból lett színész, Dave Bautista olyan átváltozást produkált mindössze néhány hét leforgása alatt, hogy azt még maga Franz Kafka novellahőse, Gregor Samsa is megirigyelné.
Dave Bautista hústoronyból nádszál lett… hogy aztán megint mázsa fölé menjen
Az álomgyárnak új csodabogara lett az utóbbi években. Ez a titulus a korábbi hatszoros WWE nehézsúlyú világbajnokhoz, Dave Bautistához vándorolt, akit A galaxis őrzői, a Bosszúállók, a Dűne-filmek, valamint a Szárnyas fejvadász 2049-ből ismerhet a közönség.
Bautista az utóbbi években azzal került az újságok címlapjaira, hogy védjegyévé vált, figyelemreméltóan hatalmas fizikumától megszabadulva, The Rockot megszégyenítő módon olvasztotta le magáról az izmokat.
A kíméletlen kilogrammdeficit azonban most, csupán pár hét leforgása alatt a múlté lett, erről pedig Dave Bautista egy Instagram-történetben számolt be, ahol büszkén jelezte, testsúlya már 250 font, azaz jócskán 110 kg felett jár, közel 10 kiló izmot pakolt magára, mellyel abszolút a régi idők formáját idézi.
Ryan Hurst balszerencséjéből kovácsolhat sikert Batista
Az egykori profi birkózó természetesen nem ok nélkül látogatja ilyen gyakran az edzőtermet, ugyanis ő örökölte meg a forgatáson durván megsérülő kollégájától, Ryan Hursttől az Amazon Prime égisze alatt készülő God of War-sorozat főszerepét, azaz Kratost.
Az ősi félistenek mondavilágát megidéző videójáték alapján készülő széria főszerepén egyébként mintha csak valami átok ülne, hiszen eleinte a karaktert már több ízben is megszólaltató, a magyar közönség számára a Csillagkapuból ismert Christopher Judge-nak is felajánlották, aki először el is fogadta, majd mégis lemondott róla, majd aztán jött a Kemény motorosok sztárjának Ryan Hurstnek a kis híján tragédiába torkolló forgatási balesete. Utóbbi azért is kellemetlen a produkció számára, mert a forgatási munkálatok már igen előrehaladott állapotban voltak, és most újból rögzíteni kell a főhős összes jelenetét. Emiatt a premier is késik, mely 2028 tavaszánál korábban aligha fog megtörténni.