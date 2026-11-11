Demi Moore 64 éves lett: íme Hollywood dívájának legszexibb szerepei – Galéria

Az ünnepelt Demi Moore neve konkrétan egyet jelent a kilencvenes évek Hollywoodjával. A születésnapos színésznő az úgynevezett Brat Pack csapat tagjaként vált ismertté, majd olyan kasszasikerek főszereplőjeként lett világsztár, mint a Ghost, a Tisztességtelen ajánlat vagy az Egy becsületbeli ügy. A még mindig elbűvölő Moore nemcsak szépségével és tehetségével, hanem határozottságával is abszolút kitűnt kortársai közül: a Sztriptíz című ikonikus filmjéért például valami olyasmit harcolt ki magának, amire még sosem volt példa az álomgyár történetében. Miss Moore azonban nemcsak a múltból él, a 2024-ben megjelent A szer című horrorjával ugyanis ismét bebizonyította, hogy még mindig képes újat mutatni, és meghökkenteni a közönséget. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk öt olyan titkos tényt az életéből, amit talán a Demi Moore-filmek legnagyobb rajongói sem tudtak!
1. Már 16 évesen otthagyta az iskolát
Demi Moore gyermekkora korántsem volt idilli: szülei kapcsolata viharos volt, családja pedig folyamatosan költözött. Saját elmondása szerint tizennégy éves koráig több mint harminc különböző helyen élt. Tizenhat évesen aztán végleg hátat fordított az iskolának, modellkedni kezdett, és a színészi karrier felé fordult.
2. Ő volt az első nő Hollywoodban, aki 10 millió dollárnál többet kapott egyetlen filmszerepért
Demi Moore 1995-ben történelmet írt: a Sztriptíz főszerepéért nem kevesebb, mint 12,5 millió dollárt kapott, amivel ő lett Hollywood akkori legjobban fizetett színésznője. A rekordösszeg komoly mérföldkőnek számított a női filmsztárok fizetéséről szóló vitában is, sok színésznő lehet tehát hálás Demi Moore-nak.
3. Négy hónap után lett belőle Bruce Willis felesége
A két színész még 1987-ben találkozott, és mindössze négy hónapnyi randizás után Las Vegasban mondták ki a boldogító igent. Tizenhárom évig voltak házasok, három lányuk született, és a válásuk után is szoros kapcsolatban maradtak. Méghozzá olyannyira, hogy Moore ma is rendszeresen látogatja volt férjét, támogatja őt, és a frontotemporális demenciával vívott küzdelmében is mellette áll.
4. Demi Moore majdnem karrier nélkül maradt a kábítószer miatt
Tekerjük vissza az időt több mint 40 évvel: amikor Demi Moore megkapta az 1985-ös Szent Elmo tüze egyik főszerepét, komoly alkohol- és drogproblémákkal küzdött. Joel Schumacher direktor ultimátumot adott neki.
Vagy bevonul rehabilitációra, vagy más színésznőt keres a helyére. Moore végül vállalta a kezelést, és mindössze 15 nap józan lét után megkezdhette a forgatást.
A rendező a film készítése alatt is külön tanácsadót biztosított mellé, hogy segítsen neki tiszta maradni, és később a színésznő úgy nyilatkozott, hogy ez a közbelépés volt az egyik legnagyobb ajándék az életében. Ki tudja, mi lenne ma Demi Moore nélkül, ha nincs Szent Elmo tüze? Talán ez a legfontosabb filmje az egész karrierjében.
5. Az Austin Powers-filmek elkészítésében is részt vett
Kevesen tudják, de Demi Moore nemcsak színésznőként, hanem producerként is tevékenykedett, és olyan filmeket is köszönhetünk neki, amikről nem is gondoltuk volna, hogy bármi köze lehet a Sztriptíz szexbombájához. Saját produkciós cégén keresztül például részt vett az 1997-es Szőr Austin Powers – Őfelsége titkolt ügynöke elkészítésében, amely később két folytatást is megért, és amelyhez hamarosan érkezik az újabb felvonás.
De elég a titkokból, inkább térjünk a tárgyra, és idézzük fel, Demi Moore 2026-ban mely filmjeire lehet a legbüszkébb vagy épp foghatja a fejét. Galériánkban összegyűjtöttük a születésnapos díva pályafutásának legizzasztóbb pillanatait: