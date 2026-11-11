Demi Moore 64 éves lett: íme Hollywood dívájának legszexibb szerepei – Galéria

Az ünnepelt Demi Moore neve konkrétan egyet jelent a kilencvenes évek Hollywoodjával. A születésnapos színésznő az úgynevezett Brat Pack csapat tagjaként vált ismertté, majd olyan kasszasikerek főszereplőjeként lett világsztár, mint a Ghost, a Tisztességtelen ajánlat vagy az Egy becsületbeli ügy. A még mindig elbűvölő Moore nemcsak szépségével és tehetségével, hanem határozottságával is abszolút kitűnt kortársai közül: a Sztriptíz című ikonikus filmjéért például valami olyasmit harcolt ki magának, amire még sosem volt példa az álomgyár történetében. Miss Moore azonban nemcsak a múltból él, a 2024-ben megjelent A szer című horrorjával ugyanis ismét bebizonyította, hogy még mindig képes újat mutatni, és meghökkenteni a közönséget. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk öt olyan titkos tényt az életéből, amit talán a Demi Moore-filmek legnagyobb rajongói sem tudtak!

Demi Moore fiatalon vált mindenki kedvencévé, de 60 felett is hatalmas népszerűségnek örvend a színésznő (Fotó: Camilla Canalini/Bestimage)

1. Már 16 évesen otthagyta az iskolát

Demi Moore gyermekkora korántsem volt idilli: szülei kapcsolata viharos volt, családja pedig folyamatosan költözött. Saját elmondása szerint tizennégy éves koráig több mint harminc különböző helyen élt. Tizenhat évesen aztán végleg hátat fordított az iskolának, modellkedni kezdett, és a színészi karrier felé fordult.

2. Ő volt az első nő Hollywoodban, aki 10 millió dollárnál többet kapott egyetlen filmszerepért

Demi Moore 1995-ben történelmet írt: a Sztriptíz főszerepéért nem kevesebb, mint 12,5 millió dollárt kapott, amivel ő lett Hollywood akkori legjobban fizetett színésznője. A rekordösszeg komoly mérföldkőnek számított a női filmsztárok fizetéséről szóló vitában is, sok színésznő lehet tehát hálás Demi Moore-nak.