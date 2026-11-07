ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajós István biztonsági szakértő a krakkói lövöldözésről: a rendőrök hősiesen helytálltak, de maradtak kérdések

sorozat

Durván megöregedett a Buffy, a vámpírok réme szépfiúja: így néznek ki a sorozat szereplői ma – Galéria

23 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vámpírok és bőregerek, reszkessetek, mert a Vadász visszatért. A Buffy, a vámpírok réme felkerült a Disney+-ra, ami tökéletes indok arra, hogy kicsit felelevenítsük a szériát, és utánajárjunk, mi történt a népszerű vérszívóshow szereplőivel a finálé óta. Mutatjuk!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
sorozatBuffy, a vámpírok rémeakkor és mostgaléria

Ritka az, mikor egy tévére szánt kisebb projekt nagyobb utat jár be, mint az alapjául szolgáló mozifilm. Márpedig a Buffy, a vámpírok réme esetében pontosan ez történt. A történetet először 1992-ben regélték el a nagy vásznon, méghozzá olyan nevek tolmácsolásában, mint Kristy Swanson, Donald Sutherland, Luke Perry, Hilary Swank vagy David Arquette, ám a projekt mégis hatalmasat hasalt. Azonban a film forgatókönyvét jegyző Joss Whedon (Bosszúállók-filmek) nem hagyta annyiban a dolgot, és öt évvel később kis képernyőn álmodta újra a kettős éltet élő, nappal tinilányként iskolába járó, éjjel vámpírokra vadászó Buffy sztoriját. A szereplőgárdát is teljesen lecserélték, Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, David Boneaz, Nicholas Brendon, Michelle Trachtenberg és Anthony Head ugrottak be kollégáik helyére, ezzel párhuzamosan pedig a karakterábrázolás is sokat mélyült, a humor pedig megmaradt ugyanolyan sötétnek. 1997 és 2003 között, 7 évadon át rajongók millióit ragasztotta képernyő elé a tinivámpír-show, amelyből most a rajongók a Disney+-on újrázhatnak.

Buffy a Disney+-on
A Sarah Michelle Gellar főszereplésével bemutatott Buffy, a vámpírok réme már elérhető a Disney+-sorozatok kínálatában is (Fotó: IMDb)

Hiába került fel Disney+-ra, a Buffy, a vámpírok réme már sosem lesz ugyanaz

Ugyan az minden bizonnyal örömhír a Sarah Michelle Gellar-filmek és sorozatok rajongói számára, hogy a Disney+-on ismét fiatalon láthatják kedvencüket, a Buffy, a vámpírok réme sajnos egy való életben történt tragédia miatt minden újranézés alkalmával keserű utóízt hagy a közönség szájában.

Nanu-Nanu: Emlékszel még Robin Williams műsorára? Már csak ez az egy szereplő él az Egy úr az űrből című sorozatból – Galéria
Egy híján 70 éves lett Dolph Lundgren: így van most a rákot KO-val kiütő akciósztár – Galéria
A Karate kölyök főhőse be van oltva öregedés ellen: így néznek ki ma a népszerű kultfilm szereplői – galéria

2025 februárjában ugyanis érkezett a váratlan, sokkoló és végtelenül szomorú hír: elhunyt Michelle Trachtenberg, aki a sorozat egyik legfontosabb mellékszereplőjét, Dawn Summerst formálta meg 66 epizódon keresztül. A mindössze 39 esztendős Michelle Trachtenberg halálát cukorbetegség szövődményei okozták, elvesztése pedig nemcsak a rajongókat, de természetesen színésztársait is megrázta, a sikerszéria szereplői meghatóbbnál meghatóbb sorokkal búcsúztak kollégájuktól. Abban pedig konszenzus van a Buffy a vámpírok réme szereposztása, valamint a fanatikusai között, hogy mindenki Michelle-jének elvesztésével már sosem fogja ugyanazt az élményt nyújtani a sorozat. 

A 2026-os esztendő sem volt sokkal kegyesebb a széria szerelmeseihez. Idén ugyanis további két fontosabb szereplő csatlakozott az égi színtársulathoz. Előbb márciusban a Xandert alakító Nicholas Brendon, majd pár hónappal később a sorozat apafigurája, Anthony Head is elhunyt.

A tragédiák ellenére azért javasolt, hogy mindenki tegyen vele egy próbát most a Disney+-on, de előtte vessenek egy pillantást galériánkra, melyben megmutatjuk, hogyan néztek ki a Buffy, a vámpírok réme szereplői egykor, és miként festenek manapság:

19970310_clg_g86_142.jpg
Celebrate The Lifetime Original Movie ''Pretty Hurts''
19970101_alb_a90_409238.jpg
John Boyega Appears At Calgary Comic And Entertainment Expo
Emma Caulfield Ford
Galéria: Emlékszel még a Buffy, a vámpírok réme című sorozatra? Így néznek ki a szereplői manapság
1/15
A Buffy, a vámpírok réme eredeti sugárzása 1997 és 2003 zajlott, így néztek ki egykor és így festenek ma a szereplői

 

 

Szóljon hozzá!