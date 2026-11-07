Durván megöregedett a Buffy, a vámpírok réme szépfiúja: így néznek ki a sorozat szereplői ma – Galéria

Ritka az, mikor egy tévére szánt kisebb projekt nagyobb utat jár be, mint az alapjául szolgáló mozifilm. Márpedig a Buffy, a vámpírok réme esetében pontosan ez történt. A történetet először 1992-ben regélték el a nagy vásznon, méghozzá olyan nevek tolmácsolásában, mint Kristy Swanson, Donald Sutherland, Luke Perry, Hilary Swank vagy David Arquette, ám a projekt mégis hatalmasat hasalt. Azonban a film forgatókönyvét jegyző Joss Whedon (Bosszúállók-filmek) nem hagyta annyiban a dolgot, és öt évvel később kis képernyőn álmodta újra a kettős éltet élő, nappal tinilányként iskolába járó, éjjel vámpírokra vadászó Buffy sztoriját. A szereplőgárdát is teljesen lecserélték, Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, David Boneaz, Nicholas Brendon, Michelle Trachtenberg és Anthony Head ugrottak be kollégáik helyére, ezzel párhuzamosan pedig a karakterábrázolás is sokat mélyült, a humor pedig megmaradt ugyanolyan sötétnek. 1997 és 2003 között, 7 évadon át rajongók millióit ragasztotta képernyő elé a tinivámpír-show, amelyből most a rajongók a Disney+-on újrázhatnak.

A Sarah Michelle Gellar főszereplésével bemutatott Buffy, a vámpírok réme már elérhető a Disney+-sorozatok kínálatában is (Fotó: IMDb)

Hiába került fel Disney+-ra, a Buffy, a vámpírok réme már sosem lesz ugyanaz

Ugyan az minden bizonnyal örömhír a Sarah Michelle Gellar-filmek és sorozatok rajongói számára, hogy a Disney+-on ismét fiatalon láthatják kedvencüket, a Buffy, a vámpírok réme sajnos egy való életben történt tragédia miatt minden újranézés alkalmával keserű utóízt hagy a közönség szájában.