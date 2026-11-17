Ami a 2000-es éveknek a krimiszériák, majd a 2010-es éveknek a fantasy sorozatok voltak, az az aktuális évtizednek határozottan a kosztümös drámaszériák. Ebben az évtizedben ugyanis szinte egymásnak adják a kilincset a különböző streamingszolgáltatókon futó, habos-babos ruhakölteményekkel a nézőket hétről hétre képernyő elé csábító szuperprodukciók. A Netflixnek ott volt A Korona, A Bridgerton család, vagy az éppen kínálatba került A császárné, az Amazon Prime-nak a My Lady Jane, az HBO Maxnak pedig Az aranykor. Persze a Disney+ sem maradhatott ki a trendből. Az egérfüles népszerű streamingóriás ezért idén gondolt egyet, és műsorra tűzött egy olyan sorozatot, mely mesterien ötvözi a távol-keleti kultúra misztikumát a mesebeli, hercegnős hangulattal.

Itt A Bridgerton család dél-koreai megfelelője? Az Újraházasodna a császárné már elérhető a Disney+-on (Fotó: IMDb)

Mindenki imádja a dél-koreai Bridgertont a Disney+-on

Nem újdonság, hogy egy Ázsiából érkező streamingnagyágyú tarolja le az egész világot. Talán elég csak a Netflixen óriásit futó Squid Game-et megemlítenünk, de ott volt még például a Disney+ Shogun című többszörös díjnyertes történelmi drámája is.