Ami a 2000-es éveknek a krimiszériák, majd a 2010-es éveknek a fantasy sorozatok voltak, az az aktuális évtizednek határozottan a kosztümös drámaszériák. Ebben az évtizedben ugyanis szinte egymásnak adják a kilincset a különböző streamingszolgáltatókon futó, habos-babos ruhakölteményekkel a nézőket hétről hétre képernyő elé csábító szuperprodukciók. A Netflixnek ott volt A Korona, A Bridgerton család, vagy az éppen kínálatba került A császárné, az Amazon Prime-nak a My Lady Jane, az HBO Maxnak pedig Az aranykor. Persze a Disney+ sem maradhatott ki a trendből. Az egérfüles népszerű streamingóriás ezért idén gondolt egyet, és műsorra tűzött egy olyan sorozatot, mely mesterien ötvözi a távol-keleti kultúra misztikumát a mesebeli, hercegnős hangulattal.
Mindenki imádja a dél-koreai Bridgertont a Disney+-on
Nem újdonság, hogy egy Ázsiából érkező streamingnagyágyú tarolja le az egész világot. Talán elég csak a Netflixen óriásit futó Squid Game-et megemlítenünk, de ott volt még például a Disney+ Shogun című többszörös díjnyertes történelmi drámája is.
A Disney+-sorozatok új darabja pedig most ismét elhozta az ázsiai hangulatot a nézőknek, ha már az Ázsia Expressz szereplői kivételesen nem ezen a kontinensen hajszáznak. Ez az Újraházasodik a császárné, amely a házassági árulás és az udvari intrikák világába kalauzol. A történet középpontjában egy méltóságteljes uralkodónő áll, aki válása után nem összeroppan, hanem merész lépéssel egy rivális birodalom trónját szerzi meg.
A cselekmény középpontjában Navier, a Keleti Birodalom intelligens és közkedvelt császárnéja áll, aki egész életét annak szentelte, hogy ideális társa legyen férjének, Sovieshu császárnak. Ám a házasságuk sajnos megrendül, amikor a császár beleszeret egy Rashta nevű szökött rabszolgába, és a palotába hozza őt. Mi több, az uralkodó úgy dönt, hogy elválik feleségétől, hogy szeretőjét emelje maga mellé. Főhősnőnk azonban nem hagyja magát megalázni, és beleegyezik a válásba azzal a feltétellel, hogy azonnal újraházasodhat a szomszédos Nyugati Birodalom trónörökösével, Heinrey herceggel…
A sorozatnak tehát nemcsak a szemkápráztató kosztümök miatt érdemes adni esélyt, de azok is biztosan örömüket lelik benne, akik egy műsorban a cselszövést, az ármánykodást, no meg a szerelmi vívódást szeretik a legjobban.
Az Újraházasodik a császárné november 4-én debütált a Disney+ kínálatában, és a sorozat első hat epizódja elérhető már a platformon. A hetedik és nyolcadik rész november 18-tól, az utolsó két epizód pedig november 25-től lesz elérhető.