A 2000-es évek televíziózásának túlélőtúrájában szinte minden csatorna felült a korszakot abszolút meghatározó hype-ra. Nem volt ez másként a CBS esetében sem, ahol a Döglött aktákat indították a krimisorozatok versenyén olyan kihívókkal szemben, mint az Esküdt ellenségek, a CSI: Miami helyszínelők, a Drót, a Monk – A flúgos nyomozó vagy a Psych – Dilis detektívek. A többek között a Top Gunt és A Karib-tenger kalózait is jegyző Jerry Bruckheimer által megálmodott és rendezett krimiszéria főhősei, azaz a Kathryn Morris és Danny Pino által alakított Rush, valamint Valens nyomozó, akik megoldatlan, teljesen kihűlt gyilkossági ügyekre szakosodott detektívek. A főszereplő páros viszont dacolva a lehetetlennel minden ügy végére valahogy pontot tett. Ebben rejlett a sorozat vonzereje is, hogy vajon hogyan tudják a semmiből, hiányzó darabkák nélkül összerakni a puzzle-t a főszereplők. No meg persze abban, hogy a lehető leghitelesebben idézte meg a show a múlt század különböző korszakait, különös tekintettel azoknak a zenei világát, így egy-egy Döglött akták-epizód felért egy kész időutazással. Ám ez az időkapu végül 2010-ben sajnos végleg bezáródott.

A Döglött akták szereplőket mindenki tátott szájjal csodálta, hogyan oldottak meg a semmiből 100 éves bűnügyeket (Fotó: John Clifford/CBS/KPA)

Újranyitják valaha a Döglött aktákat?

A rajongók nagy örömére az elmúlt bő másfél évtizedben próbálkozások már voltak arra, hogy a Döglött aktákat leemeljék a polcról, ám ezek sajnos sosem valósultak meg végül.