Egy híján 70 éves lett Dolph Lundgren: így van most a rákot KO-val kiütő akciósztár – Galéria

Stockholm városa csupa hasznos és forradalmi találmányt adott a világnak. Ilyen volt a dinamit, a pacemaker vagy épp a biztonsági öv, ám ezek mind kanyarban sincsenek Svédország legelőkelőbb „exportcikkéhez”, Dolph Lundgrenhez képest. A ’80-as és ’90-es évek akciómozijainak egyik legnépszerűbb pofonosztója 1957. november 3-án született Stockholmban, és a svéd főváros melletti kis községből indulva, csakhamar a csúcsra ért, és a húszas évei végére már az egész világ ismerte a nevét. Ez első sorban Sylvester Stallone Rocky-filmjeinek köszönhető, melyeknek negyedik felvonásában bukkant fel, mint Ivan Drago, és később a robbantásokkal és csomó csihi-puhival csicsázott akciózsáner vezető arcává vált. Noha élete során Mr. Lundgren már rengeteg jó vagy épp rosszfiúval kellett megküzdenie vásznon, a legnagyobb csatát mégis a mozitermeken kívül kellett megvívnia, ám ekkor is bebizonyította, nem csak a képernyőn számít legyőzhetetlen harcosnak.
Ivan Drago: 1, rák: 0
Már több mint egy évtizede annak, hogy 2015-ben Dolph Lundgren az egész világot sokkolta: veserákot diagnosztizáltak nála. A szőke szívtipró ugyan igyekezett életét a régi kerékvágásban tartani, egyik forgatásról ment másikra, mígnem 2020-ban újabb daganatot találták a szervezetében, ezúttal a máján. Ezt pedig újabb és egyre több műtét és kezelés követte, ami már Lundgren mentális egészségére is negatív hatással volt, mivel az orvosok nagyon kevés időt jósoltak neki. Egy ponton a nagy pofonosztó úgy érezte, ebből már képtelen felállni, és komolyan elgondolkodott az eutanázián.
Aztán élete talán legjobb döntését hozta meg, és felkeresett egy másik orvost is, kinek másodvéleménye kiderítette, Dolph Lundgrent mindvégig félrediagnosztizálták: veserák helyett ugyanis tüdőrákban szenvedett, és az új diagnózisnak, majd az azt követő kezelésnek hála Dolph Lundgren 2024-re felül tudott emelkedni a gyilkos kóron.
Dolph Lundgren betegsége már a múlté, sorra érkeznek az új filmjei
De hogy van Dolph Lundgren 2026-ban? Az elmúlt két évben a Rocky IV. sztárja nem menekült el a nyilvánosság elől, mi több, teljes joggal büszkén meséli gyógyulásának történetét, annak mélységeivel és magasságaival együtt.
2025-bn megjelent Dolph: Unbreakable című dokumentumfilmje, melyben a színészlegenda egész életének minden fontos állomását végigkövethetik a Dolph Lundgren-filmek szerelmesei. Akik pedig hamar a végére értek az Amazon Prime-on elérhető alkotásnak, azok elolvashatják az egykori Ivan Drago idén bemutatott életrajzi könyvét, a Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle-t.
Dolph Lundgren hiába 80 éves, a munkamorálja mit sem változott a betegsége leküzdése óta sem. A rák 2024-es leküzdését követően nem kevesebb mint 9 (!), azaz kilenc filmje jelent meg, ebből hat alkotásnak 2026-ban volt a premierje.
Dolph Lundgrennek tehát nemcsak a filmjei, de az élete is tele volt és van akcióval. Galériánkban a svéd szupersztár legjobb mozijait és élete fontosabb állomásait gyűjtöttük össze: