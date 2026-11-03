Egy híján 70 éves lett Dolph Lundgren: így van most a rákot KO-val kiütő akciósztár – Galéria

Ivan Drago: 1, rák: 0

Már több mint egy évtizede annak, hogy 2015-ben Dolph Lundgren az egész világot sokkolta: veserákot diagnosztizáltak nála. A szőke szívtipró ugyan igyekezett életét a régi kerékvágásban tartani, egyik forgatásról ment másikra, mígnem 2020-ban újabb daganatot találták a szervezetében, ezúttal a máján. Ezt pedig újabb és egyre több műtét és kezelés követte, ami már Lundgren mentális egészségére is negatív hatással volt, mivel az orvosok nagyon kevés időt jósoltak neki. Egy ponton a nagy pofonosztó úgy érezte, ebből már képtelen felállni, és komolyan elgondolkodott az eutanázián.

Aztán élete talán legjobb döntését hozta meg, és felkeresett egy másik orvost is, kinek másodvéleménye kiderítette, Dolph Lundgrent mindvégig félrediagnosztizálták: veserák helyett ugyanis tüdőrákban szenvedett, és az új diagnózisnak, majd az azt követő kezelésnek hála Dolph Lundgren 2024-re felül tudott emelkedni a gyilkos kóron.

Dolph Lundgren betegségét 2024-ben küzdötte le, azóta pedig kiváló egészségnek örvend (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / 00756181)

Dolph Lundgren betegsége már a múlté, sorra érkeznek az új filmjei

De hogy van Dolph Lundgren 2026-ban? Az elmúlt két évben a Rocky IV. sztárja nem menekült el a nyilvánosság elől, mi több, teljes joggal büszkén meséli gyógyulásának történetét, annak mélységeivel és magasságaival együtt.