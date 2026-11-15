Cannes-tól az Oscarig hódít a filmjeivel: ma 71 éves Enyedi Ildikó

1955. november 15-én született a híres magyar filmrendező és forgatókönyvíró, Enyedi Ildikó, azonban pályája nem egyenesen a mozi világába vezetett. A rendező filmjeivel több mint negyven hazai és nemzetközi elismerést szerzett, amelyek közül a legjelentősebbek a cannes-i Arany Kamera, a berlini Arany Medve, valamint a Velencei Filmfesztiválon nyert hat díj. Alkotásait a legnagyobb világfesztiválokon, sőt az Oscar-gálán is a legjobbak között jegyezték.

Enyedi Ildikó a Csendes barát című film vörös szőnyegén a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas

Közgazdaságtantól a mozi vászonig

Enyedi Ildikó elsőként a közgazdaságtan és a kortárs képzőművészet irányába kanyarodott. Érettségi után a franciaországi Montpellier-i Egyetemen, majd a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott tanulmányokat.

A hetvenes évek végén csatlakozott az Erdély Miklós vezette INDIGO kísérleti művészcsoporthoz, amely alapvetően meghatározta vizuális látásmódját. Harmadéves közgazdászhallgatóként már a Balázs Béla Stúdióban készítette el első kísérleti rövidfilmjét, a 25 perces Flirt: Hipnózist. Ezen élmények hatására otthagyta a közgazdasági pályát, és 1979-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, Fábri Zoltán rendezői osztályába.

Tanulmányai után a Mafilm rendezőasszisztenseként kezdett dolgozni, miközben továbbra is aktív maradt a kísérleti rövidfilmes műhelyekben. Az igazi szakmai áttörést az 1989-es Az én XX. századom című első nagyjátékfilmje hozta meg számára, amellyel elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Kamera díját.

Enyedi Ildikó a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Enyedi Ildikó leghíresebb filmjei

Az én XX. századom nemcsak Cannes-ban aratott sikert. A filmet 1989-ben a The New York Times az év 10 legjobb filmje közé választotta. Emellett nemzetközi fesztiválokon - többek között Edinburgh-ban és Las Vegasban - is díjazták. Magyarországon sem maradt el sikere: 2000-ben a filmes szakemberek beválasztották az Új Budapesti Tizenkettő közé, vagyis minden idők 12 legjobb magyar filmje egyikének ítélték. Majd 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) minden idők 53 legjelentősebb magyar alkotása közé sorolta.

Első filmjét követően szinte egymás után jöttek a sikerek a mozivásznon. A kilencvenes években több alkotásának köszönhetően is díjakat zsebelhetett be. Az 1991-es Téli hadjárat című kísérleti kisfilmjével három fesztivál - a győri, potsdami és berlini - fődíját nyerte el. Az ötperces montázsfilm Füst Milán Ez mind én voltam egykor című művére épül, és a Magyar Televízió Közjáték sorozatában készült.