Cannes-tól az Oscarig hódít a filmjeivel: ma 71 éves Enyedi Ildikó

1955. november 15-én született a híres magyar filmrendező és forgatókönyvíró, Enyedi Ildikó, azonban pályája nem egyenesen a mozi világába vezetett. A rendező filmjeivel több mint negyven hazai és nemzetközi elismerést szerzett, amelyek közül a legjelentősebbek a cannes-i Arany Kamera, a berlini Arany Medve, valamint a Velencei Filmfesztiválon nyert hat díj. Alkotásait a legnagyobb világfesztiválokon, sőt az Oscar-gálán is a legjobbak között jegyezték.
Közgazdaságtantól a mozi vászonig
Enyedi Ildikó elsőként a közgazdaságtan és a kortárs képzőművészet irányába kanyarodott. Érettségi után a franciaországi Montpellier-i Egyetemen, majd a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott tanulmányokat.
A hetvenes évek végén csatlakozott az Erdély Miklós vezette INDIGO kísérleti művészcsoporthoz, amely alapvetően meghatározta vizuális látásmódját. Harmadéves közgazdászhallgatóként már a Balázs Béla Stúdióban készítette el első kísérleti rövidfilmjét, a 25 perces Flirt: Hipnózist. Ezen élmények hatására otthagyta a közgazdasági pályát, és 1979-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, Fábri Zoltán rendezői osztályába.
Tanulmányai után a Mafilm rendezőasszisztenseként kezdett dolgozni, miközben továbbra is aktív maradt a kísérleti rövidfilmes műhelyekben. Az igazi szakmai áttörést az 1989-es Az én XX. századom című első nagyjátékfilmje hozta meg számára, amellyel elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Kamera díját.
Enyedi Ildikó leghíresebb filmjei
Az én XX. századom nemcsak Cannes-ban aratott sikert. A filmet 1989-ben a The New York Times az év 10 legjobb filmje közé választotta. Emellett nemzetközi fesztiválokon - többek között Edinburgh-ban és Las Vegasban - is díjazták. Magyarországon sem maradt el sikere: 2000-ben a filmes szakemberek beválasztották az Új Budapesti Tizenkettő közé, vagyis minden idők 12 legjobb magyar filmje egyikének ítélték. Majd 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) minden idők 53 legjelentősebb magyar alkotása közé sorolta.
Első filmjét követően szinte egymás után jöttek a sikerek a mozivásznon. A kilencvenes években több alkotásának köszönhetően is díjakat zsebelhetett be. Az 1991-es Téli hadjárat című kísérleti kisfilmjével három fesztivál - a győri, potsdami és berlini - fődíját nyerte el. Az ötperces montázsfilm Füst Milán Ez mind én voltam egykor című művére épül, és a Magyar Televízió Közjáték sorozatában készült.
Az 1994-es Bűvös vadász sikere sem maradt el: a 26. Magyar Filmszemlén Enyedi Ildikó elnyerte vele a rendezői különdíjat. Bár az 1994-es Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nem nyert, az alkotást beválogatták a fesztivál hivatalos versenyprogramjába, így az Arany Oroszlánért is versenyzett.
Következő sikere az 1999-es Simon mágus volt, amely a 30. Magyar Filmszemlén három kategóriában is győzött: Enyedi Ildikó megkapta a legjobb rendezés díját, Andorai Péter a legjobb férfi alakítás díját, Máthé Tibor pedig a legjobb operatőr díját. Mindemellett számtalan nemzetközi filmfesztiválon, köztük Locarnóban, Salernóban és Tromsøban is díjakat szerzett.
Legújabb filmjei közé tartozik a 2017-es Testről és lélekről, amelynek köszönhetően a rendező elnyerte Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a fődíjat, az Arany Medvét. Emellett a film Oscar-jelölést is kapott a legjobb idegen nyelvű film kategória végső öt jelöltje között.
A 2025-ös Csendes Barát a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon összesen hat elismerést gyűjtött be. A velencei premier során a főszereplő Luna Wedler megkapta a legjobb fiatal színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat, míg maga az alkotás elnyerte a nemzetközi kritikusok FIPRESCI-díját és a Green Drop-díjat is. Ezt követően a film több nemzetközi szemlén - köztük Valladolidban, Chicagóban és Seattle-ben - is díjakat nyert, a 45. Magyar Filmszemlén pedig a legjobb filmnek választották.
A 99. Oscar-díjátadón is érdemes lesz drukkolni, ugyanis Enyedi Ildikó Csendes barátját Magyarország 2026 szeptemberében nevezte a legjobb nemzetközi film kategóriájába.
A filmnek köszönhetően Enyedi Ildikó 1991-ben elnyerte a Balázs-Béla díjat.