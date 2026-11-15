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Enyedi Ildikó

Cannes-tól az Oscarig hódít a filmjeivel: ma 71 éves Enyedi Ildikó

1 órája
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A magyar sikerek a nemzetközi filmfesztiválokon már nem számítanak újdonságnak, mégis egy rendezőnek szinte minden filmje bezsebel legalább egy díjat. Legyen szó Az én XX. századomról vagy a Csendes barátról, valószínűleg mindenki látta már Enyedi Ildikónak legalább egy alkotását
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Enyedi Ildikócannes-i filmfesztiválfilmrendező

1955. november 15-én született a híres magyar filmrendező és forgatókönyvíró, Enyedi Ildikó, azonban pályája nem egyenesen a mozi világába vezetett. A rendező filmjeivel több mint negyven hazai és nemzetközi elismerést szerzett, amelyek közül a legjelentősebbek a cannes-i Arany Kamera, a berlini Arany Medve, valamint a Velencei Filmfesztiválon nyert hat díj. Alkotásait a legnagyobb világfesztiválokon, sőt az Oscar-gálán is a legjobbak között jegyezték.

Enyedi Ildikó a Csendes barát című film vörös szőnyegén a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
Enyedi Ildikó a Csendes barát című film vörös szőnyegén a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas

Közgazdaságtantól a mozi vászonig

Enyedi Ildikó elsőként a közgazdaságtan és a kortárs képzőművészet irányába kanyarodott. Érettségi után a franciaországi Montpellier-i Egyetemen, majd a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott tanulmányokat.

A hetvenes évek végén csatlakozott az Erdély Miklós vezette INDIGO kísérleti művészcsoporthoz, amely alapvetően meghatározta vizuális látásmódját. Harmadéves közgazdászhallgatóként már a Balázs Béla Stúdióban készítette el első kísérleti rövidfilmjét, a 25 perces Flirt: Hipnózist. Ezen élmények hatására otthagyta a közgazdasági pályát, és 1979-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, Fábri Zoltán rendezői osztályába.

Tanulmányai után a Mafilm rendezőasszisztenseként kezdett dolgozni, miközben továbbra is aktív maradt a kísérleti rövidfilmes műhelyekben. Az igazi szakmai áttörést az 1989-es Az én XX. századom című első nagyjátékfilmje hozta meg számára, amellyel elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Kamera díját.

Enyedi Ildikó a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
Enyedi Ildikó a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Enyedi Ildikó leghíresebb filmjei

Az én XX. századom nemcsak Cannes-ban aratott sikert. A filmet 1989-ben a The New York Times az év 10 legjobb filmje közé választotta. Emellett nemzetközi fesztiválokon - többek között Edinburgh-ban és Las Vegasban - is díjazták. Magyarországon sem maradt el sikere:  2000-ben a filmes szakemberek beválasztották az Új Budapesti Tizenkettő közé, vagyis minden idők 12 legjobb magyar filmje egyikének ítélték. Majd 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) minden idők 53 legjelentősebb magyar alkotása közé sorolta.

A filmnek köszönhetően Enyedi Ildikó 1991-ben elnyerte a Balázs-Béla díjat.

Első filmjét követően szinte egymás után jöttek a sikerek a mozivásznon. A kilencvenes években több alkotásának köszönhetően is díjakat zsebelhetett be. Az 1991-es Téli hadjárat című kísérleti kisfilmjével három fesztivál - a győri, potsdami és berlini - fődíját nyerte el. Az ötperces montázsfilm Füst Milán Ez mind én voltam egykor című művére épül, és a Magyar Televízió Közjáték sorozatában készült.

Az 1994-es Bűvös vadász sikere sem maradt el: a 26. Magyar Filmszemlén Enyedi Ildikó elnyerte vele a rendezői különdíjat. Bár az 1994-es Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nem nyert, az alkotást beválogatták a fesztivál hivatalos versenyprogramjába, így az Arany Oroszlánért is versenyzett. 

Következő sikere az 1999-es Simon mágus volt, amely a 30. Magyar Filmszemlén három kategóriában is győzött: Enyedi Ildikó megkapta a legjobb rendezés díját, Andorai Péter a legjobb férfi alakítás díját, Máthé Tibor pedig a legjobb operatőr díját. Mindemellett számtalan nemzetközi filmfesztiválon, köztük Locarnóban, Salernóban és Tromsøban is díjakat szerzett.

Legújabb filmjei közé tartozik a 2017-es Testről és lélekről, amelynek köszönhetően a rendező elnyerte Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a fődíjat, az Arany Medvét. Emellett a film Oscar-jelölést is kapott a legjobb idegen nyelvű film kategória végső öt jelöltje között.

Enyedi Ildikó a Testről és lélekről című filmnek köszönhetően elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Medvét a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.
Enyedi Ildikó a Testről és lélekről című filmnek köszönhetően elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Medvét a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: GREGOR FISCHER / DPA

A 2025-ös Csendes Barát a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon összesen hat elismerést gyűjtött be. A velencei premier során a főszereplő Luna Wedler megkapta a legjobb fiatal színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat, míg maga az alkotás elnyerte a nemzetközi kritikusok FIPRESCI-díját és a Green Drop-díjat is. Ezt követően a film több nemzetközi szemlén - köztük Valladolidban, Chicagóban és Seattle-ben - is díjakat nyert, a 45. Magyar Filmszemlén pedig a legjobb filmnek választották.

A 99. Oscar-díjátadón is érdemes lesz drukkolni, ugyanis Enyedi Ildikó Csendes barátját Magyarország 2026 szeptemberében nevezte a legjobb nemzetközi film kategóriájába.

 

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