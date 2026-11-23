A fehér ló, a kalap, a pisztoly, a poros vadnyugati utcák és az a bizonyos jéghideg tekintet. Ha a spagettiwestern legnagyobb alakjait kellene felsorolni, Franco Nero neve biztosan az elsők között kerülne elő. Az olasz színészlegenda egyetlen szereppel filmtörténelmet írt, de a Django mögött egy több mint hat évtizedes, Hollywoodot, európai moziklasszikusokat, de még magyar filmeket is érintő karrier húzódik meg. Franco Nero 85. születésnapja alkalmából ezt a legendás pályafutást idézzük most fel!

Sokak kedvenc westernhőse, Franco Nero 85. születésnapját ünnepli ma (Fotó: Vincenzo Landi/IPA via ZUMA Press)

Egy gyerekkori álom vitte a vadnyugatra

Franco Nero 1941. november 23-án született Olaszországban Francesco Giuseppe Clemente Sparanero néven. Már fiatalon a színészet felé fordult, de a western iránti rajongása állítólag egészen kisgyerekkorában kezdődött. A színész a Borsnak adott 2019-es exkluzív interjújában idézte fel, milyen álmai voltak a westernről már gyerekkorában.

5-6 éves fiú voltam és sokat álmodoztam. Az egyik álmomban egy lovas volt, kalappal a fején. Fehér lóval vágtatott végig a hegyeken. Ez egy megérzés lehetett...

A megérzésből aztán végül valóság lett: a hatvanas években Nero a western egyik legkarakteresebb arcává vált. Előtte azonban még Abelként szerepelt John Huston A Biblia című filmjében, később a Camelotban is feltűnt, ahol nemcsak egy fontos szerepet kapott, hanem megismerte Vanessa Redgrave-et is, akivel hosszú, kisebb-nagyobb megszakításokkal tarkított kapcsolat kezdődött, és akivel végül csak 2006-ban házasodtak össze, közel negyven évvel azután, hogy megszületett közös gyermekük.