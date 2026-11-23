A fehér ló, a kalap, a pisztoly, a poros vadnyugati utcák és az a bizonyos jéghideg tekintet. Ha a spagettiwestern legnagyobb alakjait kellene felsorolni, Franco Nero neve biztosan az elsők között kerülne elő. Az olasz színészlegenda egyetlen szereppel filmtörténelmet írt, de a Django mögött egy több mint hat évtizedes, Hollywoodot, európai moziklasszikusokat, de még magyar filmeket is érintő karrier húzódik meg. Franco Nero 85. születésnapja alkalmából ezt a legendás pályafutást idézzük most fel!
Egy gyerekkori álom vitte a vadnyugatra
Franco Nero 1941. november 23-án született Olaszországban Francesco Giuseppe Clemente Sparanero néven. Már fiatalon a színészet felé fordult, de a western iránti rajongása állítólag egészen kisgyerekkorában kezdődött. A színész a Borsnak adott 2019-es exkluzív interjújában idézte fel, milyen álmai voltak a westernről már gyerekkorában.
5-6 éves fiú voltam és sokat álmodoztam. Az egyik álmomban egy lovas volt, kalappal a fején. Fehér lóval vágtatott végig a hegyeken. Ez egy megérzés lehetett...
A megérzésből aztán végül valóság lett: a hatvanas években Nero a western egyik legkarakteresebb arcává vált. Előtte azonban még Abelként szerepelt John Huston A Biblia című filmjében, később a Camelotban is feltűnt, ahol nemcsak egy fontos szerepet kapott, hanem megismerte Vanessa Redgrave-et is, akivel hosszú, kisebb-nagyobb megszakításokkal tarkított kapcsolat kezdődött, és akivel végül csak 2006-ban házasodtak össze, közel negyven évvel azután, hogy megszületett közös gyermekük.
Django szerepe tette halhatatlanná
Az igazi áttörést az 1966-os év hozta el, amikor Sergio Corbucci filmjében, a Djangóban megkapta a címszerepet. A koporsót maga után húzó, sáros földön masírozó, könyörtelen westernhős azonnal kultikus figurává vált. Django nem a klasszikus, mindig győzedelmes, tiszta ingben lovagló amerikai cowboy volt, hanem egy sötétebb, brutálisabb világ alakja, aki az elnyomottak oldalán állt, és nem félt szembeszállni a hatalmasokkal.
Nero szerint a western sokkal több volt egyszerű lövöldözős filmnél: a jó vadnyugati történeteknek társadalmi mondanivalója is van, miközben az igazságtalanságot, a hatalmi visszaéléseket és az emberek közötti konfliktusokat is megmutatják. A zsáner hanyatlását pont annak tulajdonította, hogy idővel rengeteg gyenge, olcsó produkció készült, amelyekből eltűnt az eredeti westernek ereje és mondanivalója.
Árpád vezért és Gellért püspököt is eljátszhatta Franco Nero
A magyar nézők számára azonban nemcsak Django miatt lehet ismerős az olasz színész. Franco Nero ugyanis többször is forgatott Magyarországon, és olyan történelmi szerepeket vállalt el, amelyekkel egészen más oldalát mutatta meg.
Már 1991-ben a Julianus barát-sorozatban is szerepelt, majd öt évvel később pedig már Árpád vezérként tűnt fel Koltay Gábor Honfoglalás című filmjében. Az alkotás a magyar filmtörténet egyik máig sokat vitatott darabja, amelynek fogadtatása messze nem volt egyöntetű.
Újabb öt esztendővel később, a 2001-ben megjelent Sacra Coronában ismét magyar történelmi szerepet kapott: ezúttal Szent Gellért püspököt alakította. Ez a karakter talán már valamivel közelebb állt hozzá, hiszen egy olasz színész játszott egy olasz származású történelmi személyt. A film ugyan nem vált óriási közönségsikerré, Franco Nero magyarországi filmes jelenléte mégis különleges helyet foglal el a születésnapos színész pályafutásában. Nero 2008-ban a Márió, a varázsló című filmben is szerepelt, és a későbbi években is többször szívesen visszatért hazánkba, többek között a miskolci CineFest vendégeként 2019-ben.
Még Quentin Tarantino is tisztelgett egyet Django előtt
A klasszikus Django után csaknem fél évszázaddal később a jelenleg a színházi rendezői debütálására készülő Quentin Tarantino is tisztelgett Franco Nero-filmek előtt. A 2012-es Django elszabadul-ban az olasz színész egy rövid jelenet erejéig találkozott Jamie Foxx karakterével, ekkor találkozott a vásznon a régi és az új Django.
Az azóta eltelt években sem tűnt el teljesen a filmvászonról: szerepelt többek között a John Wick: 2. felvonásban, A pápa ördögűzőjében Russell Crowe oldalán, és számos európai produkcióban is feltűnt. Idén pedig végre Hollywoodban is elismerték a munkásságát, amikor is csillagot kapott a hírességek sétányán.
A szavak helyett azonban most inkább a képek beszéljenek. Galériánkban összegyűjtöttük, életének mely pillanataira tekinthet vissza büszkeséggel, vagy éppen némi kétellyel Franco Nero 2026-ban: