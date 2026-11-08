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Súlyos tragédiák sora sújtja a Forrest Gump sztárját: így néz ki ma Dan hadnagy – Galéria

48 perce
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Sokszor egy moziban nem is a főszereplő az, aki ellopja a reflektorfényt. Nem volt ez másként a Forrest Gump esetében sem, ahol Tom Hanks mellett a Dan hadnagyot alakító Gary Sinise hasonlóan közönségkedvenccé tudott válni. De mi lett vele a sikerfilm óta? Mutatjuk!
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forrest gumpTom HanksGary Sinisegaléria

Az 1994-es Forrest Gump minden idők egyik legemlékezetesebb filmalkotása, ez nem vitás. Tom Hanks felejthetetlen alakítása, a különleges történet és a számtalan emlékezetes mellékszereplő, no meg az ikonikus betétdalok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a produkció világszerte óriási sikert arasson. Az ikonikus mellékkarakterek megformálóinak egyike pedig nem más volt mint Gary Sinise: ő játszotta Dan hadnagyot, Forrest vietnámi bajtársát, aki a történet során elveszíti mindkét lábát, majd hosszú és fájdalmas út után megtalálja a helyét a világban. A színész élete azonban korántsem alakult olyan boldogan, mint a vásznon végül révbe érő Dan hadnagyé. Az elmúlt években olyan tragédiák sorozatával kellett szembenéznie, amelyek még a legkeményebb embert is térdre kényszerítenék.

Gary Sinise, Forrest Gump, dan hadnagy
Gary Sinise 2026-ban is szinte mindenki fejében Dan hadnagyként szerepel 
(Fotó: IMDb)

Már több mint két éve gyászolja fiát Gary Sinise

A 71 éves színész családját az első súlyos csapás még 2018-ban érte: feleségénél, Moiránál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, miközben fiukról, Macről is kiderült, hogy egy rendkívül ritka, gyógyíthatatlan csontrákban szenved.

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Moira szerencsére sikeresen végigcsinálta a kezeléseket, és például Dolph Lundgrenhez hasonlóan leküzdötte a gyilkos kórt, ám a család megpróbáltatásai ezzel korántsem értek véget. 2020-tól a Gary Sinise-filmek és sorozatok száma nem igazán bővült, miután a színész kénytelen volt háttérbe szorítani színészi karrierjét, hogy minden idejét a családjának szentelhesse. 

Sinese fia, Mac állapota közben sajnos folyamatosan romlott, a fiatal férfi pedig 2024. január 5-én, mindössze 33 éves korában elhunyt.

Sinise most egy friss interjúban és novemberben megjelenő, Graceful Warrior című könyvében is felidézte az elmúlt évek borzalmait. A színész a feleségével és lányaival együtt beszélt arról, hogyan próbálnak tovább élni a veszteség után, és milyen emlékeket őriznek Macről. Különösen megrázó, hogy a fiatal férfi a betegsége következtében végül elveszítette a lábait, így édesapja ikonikus filmkarakterének, Dan hadnagynak a történetét is egészen más szemmel kezdte látni. Sinise elmondása szerint fia korábban is szerette a Forrest Gumpot, de csak saját kiszolgáltatottságának megtapasztalása után értette meg igazán, min is kellett keresztülmennie Dan hadnagynak. 

Az élet sajnos kegyetlenül elbánt a sokak kedvencének számító Gary Sinise-szel, és csak reménykedhetünk, hogy talán kicsit kegyesebb volt a sors a Forrest Gump többi szereplőjével. Galériánkból minden kiderül:

Toy Story 5 Red Carpet
Robin Wright
USA - 33rd Annual Movieguide Awards Gala - Los Angeles
Sally Field
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Galéria: Ki ne emlékezne a Forrest Gumpra? Így néznek ki Dan hadnagyék manapság
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A Forrest Gump esetlen, de annál bátrabb és szerethetőbb címszereplőjét Tom Hanks formálta meg

 

 

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