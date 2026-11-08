Súlyos tragédiák sora sújtja a Forrest Gump sztárját: így néz ki ma Dan hadnagy – Galéria

Az 1994-es Forrest Gump minden idők egyik legemlékezetesebb filmalkotása, ez nem vitás. Tom Hanks felejthetetlen alakítása, a különleges történet és a számtalan emlékezetes mellékszereplő, no meg az ikonikus betétdalok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a produkció világszerte óriási sikert arasson. Az ikonikus mellékkarakterek megformálóinak egyike pedig nem más volt mint Gary Sinise: ő játszotta Dan hadnagyot, Forrest vietnámi bajtársát, aki a történet során elveszíti mindkét lábát, majd hosszú és fájdalmas út után megtalálja a helyét a világban. A színész élete azonban korántsem alakult olyan boldogan, mint a vásznon végül révbe érő Dan hadnagyé. Az elmúlt években olyan tragédiák sorozatával kellett szembenéznie, amelyek még a legkeményebb embert is térdre kényszerítenék.

Gary Sinise 2026-ban is szinte mindenki fejében Dan hadnagyként szerepel

(Fotó: IMDb)

Már több mint két éve gyászolja fiát Gary Sinise

A 71 éves színész családját az első súlyos csapás még 2018-ban érte: feleségénél, Moiránál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, miközben fiukról, Macről is kiderült, hogy egy rendkívül ritka, gyógyíthatatlan csontrákban szenved.