A SkyShowtime tudja, hogyan kell hétről hétre képernyő elé szögezni a nézőket. A streamingszolgáltató közönsége idén egyetlen percet sem töltött unalomban tengődve, hiszen befutott két Yellowstone-sorozat, előbb a Marshals: Egy Yellowstone történet, majd Dutton Birtok. Ezt követően a Lioness 3. évada jelentkezett, most pedig a Tulsa királya 4. évada tarol a platformon. Persze Sylvester Stallone nem akadt kihívó nélkül most sem, hiszen épp a héten ért véget a Gengsztervilág 2. felvonása, ami eget rengető cliffhangerrel hagyta lógva a nézőit. Azonban jó hír a rajongóknak, hogy már javában készül a következő fejezet, és már azt is tudni, hogy Tom Hardy ismét Harry da Souzává alakul-e.
Tom Hardy marad, de Pierce Brosnan és Helen Mirren ellen fordulhat
Az elmúlt hónapokban halálra rémülten várták a fejleményeket a rajongók, miután felröppent a hír, hogy Tom Hardy már nem lesz benne a Gengsztervilág folytatásában, miután menthetetlenül összebalhézott kollégáival, Helen Mirrennel és Pierce Borsnannel.
A balhé azonban azóta elcsendesedett, a SkyShowtime sztárjai rendezték a nézeteltéréseiket, és Tom Hardy maradhatott a projektben, így a Gengsztervilág új fejezetének héten kezdődő forgatásán a Venom szívtiprója is érdekelt lesz.
Ez pedig azért különösen érdekes, mert a héten véget ért második felvonás úgy zárult, hogy az könnyűszerrel megalapozhat egy lázadásnak mindenki kedvenc verőlegénye részéről. Harry da Souzát ugyanis olyan veszteség érte az évadfináléban, amitől könnyedén meginoghat a bizalma kenyéradói irányába, és a Mobland 3. évada egy Harriganék kontra da Souza történetszálat is tálcán kínálhat a közönségnek. De mikor is? Nos, premierdátumról még egyelőre nem tudni, de nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy 2027 második felében már érkezhet a folytatás.
Sztárfocistát igazolt a Gengsztervilág 3. évada
A rajongók megnyugodhatnak, Tom Hardy viszont kevésbé. A széria keményfiúja ugyanis igen komoly vetélytársat kap maga mellé a folytatásra.
Tudniillik a Paramount nem mást nézett ki a Gengsztervilág 3. évadának egyik rosszfiújának szerepére, mint a korábbi sztárfocistát, az Inter Milant, az AC Milant, a Barcelonát és a Manchester Unitedet is megjárt Zlatan Ibrahimovicot. A 45 esztendős, korábbi svéd válogatott labdarúgó ráadásul nem is kis szerepet kap majd a hírek szerint, és Harry da Souzának alaposan meg fog vele gyűlni a baja. Ibrahimovic egyébként nem először bukkan fel a képernyőn, korábban már szerepelt a nagy vásznon is. Legutóbb az Asterix és Obelix: A középső birodalom című vígjátékban láthatta a közönség, ám ezúttal egy teljesen más zsánerben kell majd helytállnia.