A SkyShowtime tudja, hogyan kell hétről hétre képernyő elé szögezni a nézőket. A streamingszolgáltató közönsége idén egyetlen percet sem töltött unalomban tengődve, hiszen befutott két Yellowstone-sorozat, előbb a Marshals: Egy Yellowstone történet, majd Dutton Birtok. Ezt követően a Lioness 3. évada jelentkezett, most pedig a Tulsa királya 4. évada tarol a platformon. Persze Sylvester Stallone nem akadt kihívó nélkül most sem, hiszen épp a héten ért véget a Gengsztervilág 2. felvonása, ami eget rengető cliffhangerrel hagyta lógva a nézőit. Azonban jó hír a rajongóknak, hogy már javában készül a következő fejezet, és már azt is tudni, hogy Tom Hardy ismét Harry da Souzává alakul-e.

A Gengsztervilág 2. évada hetek óta a legnézettebb SkyShowtime-sorozatok listáján szerepelt (Fotó: IMDb)

Tom Hardy marad, de Pierce Brosnan és Helen Mirren ellen fordulhat

Az elmúlt hónapokban halálra rémülten várták a fejleményeket a rajongók, miután felröppent a hír, hogy Tom Hardy már nem lesz benne a Gengsztervilág folytatásában, miután menthetetlenül összebalhézott kollégáival, Helen Mirrennel és Pierce Borsnannel.