Talán ideje lenne József Attila Mama című versét átkölteni, hiszen a fél világ fejében az a sor ismétlődik újra és újra, hogy „Már egy hete csak a GTA-ra gondolok…”. A Grand Theft Auto 6. része ugyanis múlt heti premiere óta szabályosan letarolta a planétát, szinte alig van háztartás, ahol ne zúgna konstans egy Playstation 5 vagy egyéb játékkonzol, melyen a GTA 6-tal játszanak. A nem kevesebb mint 13 év után megjelenő játék körüli hype természetesen Hollywoodot is elérte, viszont az rossz hír a rajongók és a játékosok számára, hogy a Grand Theft Auto fejlesztőinek egyelőre nem áll szándékában vászonra varázsolni Vice City gengszterkedéssel teli világát. Ám nincs oka csüggedni a gamereknek, hiszen korunk egy másik, rendkívül népszerű videójátéka viszont most olyan közel került a nagy képernyőn történő debütáláshoz, mint korábban még sohasem!

A GTA VI. végre kijött, de a film egyelőre még várat magára (Fotó: Yui Mok/PA Wire)

A GTA bűnös városa helyett irány a vadnyugat?

Noha a GTA 6 megjelenése utáni napokban rögtön felröppentek a pletykák, hogy máris készülhet az első Grand Theft Auto-film, nagyon úgy fest, hogy a játékot fejlesztő Rockstar Games továbbra sem hajlandó beadni a derekát. Kárpótlásul viszont egy talán még jobb ajánlattal kecsegtet a fejlesztőcég Hollywood felé.