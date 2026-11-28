Talán ideje lenne József Attila Mama című versét átkölteni, hiszen a fél világ fejében az a sor ismétlődik újra és újra, hogy „Már egy hete csak a GTA-ra gondolok…”. A Grand Theft Auto 6. része ugyanis múlt heti premiere óta szabályosan letarolta a planétát, szinte alig van háztartás, ahol ne zúgna konstans egy Playstation 5 vagy egyéb játékkonzol, melyen a GTA 6-tal játszanak. A nem kevesebb mint 13 év után megjelenő játék körüli hype természetesen Hollywoodot is elérte, viszont az rossz hír a rajongók és a játékosok számára, hogy a Grand Theft Auto fejlesztőinek egyelőre nem áll szándékában vászonra varázsolni Vice City gengszterkedéssel teli világát. Ám nincs oka csüggedni a gamereknek, hiszen korunk egy másik, rendkívül népszerű videójátéka viszont most olyan közel került a nagy képernyőn történő debütáláshoz, mint korábban még sohasem!
A GTA bűnös városa helyett irány a vadnyugat?
Noha a GTA 6 megjelenése utáni napokban rögtön felröppentek a pletykák, hogy máris készülhet az első Grand Theft Auto-film, nagyon úgy fest, hogy a játékot fejlesztő Rockstar Games továbbra sem hajlandó beadni a derekát. Kárpótlásul viszont egy talán még jobb ajánlattal kecsegtet a fejlesztőcég Hollywood felé.
A TheAnkler forrásai szerint ugyanis minden eddiginél nagyobb esély nyílik egy Red Dead Redemption-film elkészültére, de persze ennek is megvan sajnos a maga hátulütője. Akinek esetleg nem mond sokat a játék neve, nagyvonalakban annyit tudunk elmondani róla, hogy a XIX. század végi, XX. század eleji vadnyugat postakocsirablós, szalonfüstös, prériporos világába kalauzol vissza bennünket, ahol minden bokorban valamilyen életedre törő veszély leselkedik rád.
A Red Dead Redemption-játékoknak eddig két felvonása jelent meg, és a franchise népszerűségéről mindent elmond, hogy a második rész, a Red Dead Redemption 2 minden idők legnagyobb példányszámban eladott videójátékainak listáján az előkelő 8. helyen szerepel, több mint 50 millió eladott példánnyal.
A korábban említett bökkenő viszont csak az, hogy a Rockstar Games borsos árat kér csupán a megfilmesítési jogokért önmagában. Aki filmet vagy sorozatot szeretne készíteni a vadnyugat legvadabb pisztolyforgatóiról, annak nem kevesebb mint 100 millió dollár jogdíjat kell kicsengetnie. Ez tehát csak a megfilmesítési honorárium, erre jönne még maga a projekt büdzséje, ami nem kizárt, hogy eltántorítja a stúdiókat. Ám az HBO Maxon futó The Last of Us, valamint az Amazon Prime-on fellelhető Fallout-sorozat sikere lehet mégis meggyőzi a kétkedő producereket.