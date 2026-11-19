Az utóbbi években egyre kedveltebb merítési platformmá váltak a videójátékok Hollywood számára. Az álomgyár gyártószalagjáról az elmúlt években olyan sikersztorik pottyantak le, mint a Netflixen több szezon is megért, Henry Cavill nevével fémjelzett A Vaják című sorozat, de a nagyvásznat is meghódították az Egy Minecraft-filmhez vagy a Jim Carrey vezérletével bemutatott Sonic, a sündisznó-mozikhoz hasonló, sikeres pixelanekdoták. Így a frissen, nem kevesebb, mint 13 esztendő várakozás után megjelent GTA VI. körüli hatalmas felhajtás után soha nem volt még ennyire égető a kérdés: vajon a Grand Theft Auto is kap végre egy saját történetet a képernyőn?

A GTA 6 egyelőre csak kis képernyőn bukkant fel, de vajon Vice City hamarosan a vásznon is megjelenhet? (Fotó: Davide Bonaldo)

Jön a GTA-film? Megszólalt a videójátékot gyártó cég vezetője

Noha most, illetve a következő hónapokban még mindenki azzal a küldetéssel lesz elfoglalva, hogy Mandynél sikerül-e megszerelni a csapot. Azonban miután mindenki feltérképezte Vice City minden, örömlányokkal felvértezett utcasarkát, a játékosok jó eséllyel a mozi felé vennék az irányt.