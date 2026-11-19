Az utóbbi években egyre kedveltebb merítési platformmá váltak a videójátékok Hollywood számára. Az álomgyár gyártószalagjáról az elmúlt években olyan sikersztorik pottyantak le, mint a Netflixen több szezon is megért, Henry Cavill nevével fémjelzett A Vaják című sorozat, de a nagyvásznat is meghódították az Egy Minecraft-filmhez vagy a Jim Carrey vezérletével bemutatott Sonic, a sündisznó-mozikhoz hasonló, sikeres pixelanekdoták. Így a frissen, nem kevesebb, mint 13 esztendő várakozás után megjelent GTA VI. körüli hatalmas felhajtás után soha nem volt még ennyire égető a kérdés: vajon a Grand Theft Auto is kap végre egy saját történetet a képernyőn?
Jön a GTA-film? Megszólalt a videójátékot gyártó cég vezetője
Noha most, illetve a következő hónapokban még mindenki azzal a küldetéssel lesz elfoglalva, hogy Mandynél sikerül-e megszerelni a csapot. Azonban miután mindenki feltérképezte Vice City minden, örömlányokkal felvértezett utcasarkát, a játékosok jó eséllyel a mozi felé vennék az irányt.
A GTA-film ötlete egyébként a videójáték közel 30 éves történelme során nem először merül fel, hiszen a Grand Theft Auto 1997-es első felvonásának megjelenése óta már többször tervben volt, egyszer még a Minecraft-moziban is felbukkanó Jack Black is jelezte, hogy szívesen részt venne egy ilyen projektben. A GTA mögött álló Take-Two fejese, Strauss Zelnick viszont egyelőre óvatosan fogalmaz a projekttel kapcsolatban, viszont nem zárja ki, hogy egyszer film, vagy akár sorozat formájában gyarapodna a franchise:
Készítenénk filmet vagy televíziós sorozatot a saját szellemi tulajdonunk alapján, ha a kreatív csapataink igazán lelkesednének az ötletért. Ha úgy gondolnák, hogy ezzel valamilyen módon leköthetnénk és örömet szerezhetnénk a közönségünknek. Ehhez azonban nagyon magasra kell tenni a lécet. És persze mindig fennáll a kudarc kockázata. Nem zárjuk ki tehát a lehetőséget, de nagyon-nagyon megválogatjuk, milyen projektekbe vágunk bele
– mondta egy interjúban a vezérigazgató.
A várva várt GTA-mozival kapcsolatban tehát egyelőre semmi sincs kőbe vésve, pedig az igény biztosan meglenne rá a rajongók részéről. Magát a GTA 6 játékot nem kevesebb, mint 1,5 milliárd dollár értékben rendelték elő, amivel minden rekordot megdöntött a videójáték történetében. Így már-már kihagyott ziccer lenne a cég döntéshozói részéről, ha nem vágnának bele egy ilyen projektbe.
A Grand Theft Auto VI. része november 19-én éjfélkor jelent meg, a játék előzetesét itt lehet megtekinteni: