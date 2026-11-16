25 éve jelent meg a Harry Potter és a bölcsek köve: így néznek ki a varázsvilág szereplői manapság – Galéria

Hihetetlen, de igaz: 25 évvel ezelőtt, 2001 novemberében mutatták be a mozikban a Harry Potter és a bölcsek köve című filmet, amely egy csapásra hódította meg a világot. A J. K. Rowling azonos címre keresztelt, 1997-es regénye alapján készült alkotásban Daniel Radcliffe alakította a címszereplő szemüveges varázslótanoncot, akinek kalandjai Rupert Grint és Emma Watson karaktereivel, Ronnal és Hermionéval együtt milliókat ragasztottak a képernyők elé. A Chris Columbus rendezésében készült produkció az év egyik legnagyobb mozis sikere lett, és elindította minden idők egyik legsikeresebb filmes franchise-át. A nyolc mozifilm világszerte több mint 7,7 milliárd (!) dolláros bevételt termelt, a történet pedig generációk meghatározó élményévé vált. Gyerekek milliói nőttek fel a Roxfort falai között, miközben a szereplők a szemünk láttára cseperedtek fel.
Harry Potter új „köpenyben” hamarosan az HBO Maxon tér vissza
Most azonban egy újabb generáció is megismerheti Harry Potter varázslatos világát, ezúttal egy teljesen új feldolgozásban. Tudniillik az HBO nagyszabású sorozatot készít a könyvekből, amely a tervek szerint minden kötetnek külön évadot szentel, így a filmes változatoknál jóval részletesebben mesélheti el a történetet. Az első évad értelemszerűen a Bölcsek köve címet kapta, és nyolc epizódból áll majd, a premierjét pedig 2026 karácsonyára tűzték ki.
A főszereplőket ezúttal is fiatal sztárpalánták alakítják: Dominic McLaughlin bújik Harry, Arabella Stanton Hermione, Alastair Stout pedig Ron bőrébe. A felnőtt szereplők között pedig olyan ismert neveket találunk, mint John Lithgow, Janet McTeer és Nick Frost. A produkció körül ugyanakkor már a forgatás előtt is komoly viták alakultak ki!
Különösen nagy visszhangot váltott ki, hogy a néhai Alan Rickman után a ghánai származású brit színész, Paapa Essiedu kapta meg Perselus Piton szerepét. A színészt a casting bejelentése óta rasszista támadások és halálos fenyegetések is érték. A sorozat körüli vitákat tovább erősíti J. K. Rowling transzneműséggel kapcsolatos álláspontja, amely miatt több rajongó és a szereplők egy része is kényes helyzetbe került. A Harry Potter-sorozat tehát enyhe ellenszéllel indul hamarosan az HBO Maxon, de ez is talán csak tovább fokozza a rajongók kíváncsiságát!
Negyedszázad alatt tehát sok víz lefolyt a varázsvilág folyóin is, de az eredeti film szereplőit aligha felejtettük el. Galériánkban megmutatjuk, hogyan néztek ki egykor a Harry Potter-filmek gyereksztárjai, és mennyit változtak az azóta eltelt években.