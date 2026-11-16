25 éve jelent meg a Harry Potter és a bölcsek köve: így néznek ki a varázsvilág szereplői manapság – Galéria

Hihetetlen, de igaz: 25 évvel ezelőtt, 2001 novemberében mutatták be a mozikban a Harry Potter és a bölcsek köve című filmet, amely egy csapásra hódította meg a világot. A J. K. Rowling azonos címre keresztelt, 1997-es regénye alapján készült alkotásban Daniel Radcliffe alakította a címszereplő szemüveges varázslótanoncot, akinek kalandjai Rupert Grint és Emma Watson karaktereivel, Ronnal és Hermionéval együtt milliókat ragasztottak a képernyők elé. A Chris Columbus rendezésében készült produkció az év egyik legnagyobb mozis sikere lett, és elindította minden idők egyik legsikeresebb filmes franchise-át. A nyolc mozifilm világszerte több mint 7,7 milliárd (!) dolláros bevételt termelt, a történet pedig generációk meghatározó élményévé vált. Gyerekek milliói nőttek fel a Roxfort falai között, miközben a szereplők a szemünk láttára cseperedtek fel.

Harry Potter és a bölcsek köve szereplői 25 évvel ezelőtt mutatkoztak be a világnak (Fotó: 1492 Pictures/NORTHFOTO)

Harry Potter új „köpenyben” hamarosan az HBO Maxon tér vissza

Most azonban egy újabb generáció is megismerheti Harry Potter varázslatos világát, ezúttal egy teljesen új feldolgozásban. Tudniillik az HBO nagyszabású sorozatot készít a könyvekből, amely a tervek szerint minden kötetnek külön évadot szentel, így a filmes változatoknál jóval részletesebben mesélheti el a történetet. Az első évad értelemszerűen a Bölcsek köve címet kapta, és nyolc epizódból áll majd, a premierjét pedig 2026 karácsonyára tűzték ki.