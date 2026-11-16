25 éve mutatták be az első Harry Potter-filmet: így kezdődött a varázslat – galéria

A Harry Potter és a bölcsek köve J. K. Rowling 1997-ben megjelent regényének filmes adaptációja. A történet egy árva fiúról szól, aki tizenegyedik születésnapján megtudja, hogy varázsló, majd felvételt nyer a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. A filmben Harry nemcsak a varázsvilággal ismerkedik meg, hanem két igaz barátra is szert tesz: Ron Weasley-re és Hermione Grangerre.

25 éve mutatták be az első Harry Potter-filmet

Fotó: WARNER BROS / HEYDAY FILMS / Collection ChristopheL via AFP

Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint: három fiatal színész, akik világsztárok lettek

A főszerepeket Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint kapták, akik a forgatás idején még gyerekek voltak. Radcliffe alakította Harryt, Watson Hermionét, Grint pedig Ront. A szereplőválogatás után a három fiatal színész neve egybeforrt a filmsorozattal, amely nyolc filmen keresztül kísérte végig a szereplők történetét.

Roxfort kastélya nem csupán digitális látvány

A filmben látható Roxfort-kastély külső képeihez egy rendkívül részletes makettet is készítettek. A modell udvarait, tornyait és apró építészeti részleteit kamerával rögzítették, majd digitális effektekkel egészítették ki. Ennek köszönhetően a varázslóiskola külső látványa egyszerre lett monumentális és hiteles.

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