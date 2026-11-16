25 éve mutatták be az első Harry Potter-filmet: így kezdődött a varázslat – galéria

A Harry Potter és a bölcsek köve J. K. Rowling 1997-ben megjelent regényének filmes adaptációja. A történet egy árva fiúról szól, aki tizenegyedik születésnapján megtudja, hogy varázsló, majd felvételt nyer a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. A filmben Harry nemcsak a varázsvilággal ismerkedik meg, hanem két igaz barátra is szert tesz: Ron Weasley-re és Hermione Grangerre.
Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint: három fiatal színész, akik világsztárok lettek
A főszerepeket Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint kapták, akik a forgatás idején még gyerekek voltak. Radcliffe alakította Harryt, Watson Hermionét, Grint pedig Ront. A szereplőválogatás után a három fiatal színész neve egybeforrt a filmsorozattal, amely nyolc filmen keresztül kísérte végig a szereplők történetét.
Roxfort kastélya nem csupán digitális látvány
A filmben látható Roxfort-kastély külső képeihez egy rendkívül részletes makettet is készítettek. A modell udvarait, tornyait és apró építészeti részleteit kamerával rögzítették, majd digitális effektekkel egészítették ki. Ennek köszönhetően a varázslóiskola külső látványa egyszerre lett monumentális és hiteles.
A képre kattintva galéria nyílik:
A Roxfort egyik leglátványosabb helyszíne, a Nagyterem már az első filmben fontos szerepet kapott. A Warner Bros. londoni stúdiótúrájának ismertetője szerint
a díszletet több mint 400 gyermek befogadására tervezték.
A terem hatalmas asztalai, a házak zászlói és a mennyezet különleges megjelenítése máig a film egyik legemlékezetesebb látványeleme.
Az első részt Chris Columbus rendezte, aki korábban többek között a Reszkessetek, betörők! című filmmel vált ismertté. A forgatás 2000-ben kezdődött az Egyesült Királyságban, a film pedig 2001 novemberében került a közönség elé. A látványos díszletek, a varázslatos kellékek és John Williams emlékezetes zenéje hamar a történet meghatározó elemeivé váltak.
A lebegő toll és a varázslat kulisszatitkai
A film egyik emlékezetes jelenetében Hermione a Wingardium Leviosa varázslattal lebegtet meg egy tollat. A jelenet elkészítéséhez a filmesek egyszerű, mégis ötletes technikát alkalmaztak: egy horgászzsinór segítségével mozgatták a tollat, amelyet később a megfelelő képi hatásokkal egészítettek ki.
A könyvekben Harry Potternek zöld szeme van, ezért Daniel Radcliffe a forgatás elején zöld kontaktlencsét kapott. A színész azonban allergiás reakciót tapasztalt, így végül elvetették az ötletet, és megtartották a természetes kék szemét.
A film végi sakkjátszma a történtet egyik legizgalmasabb jelenete. A monumentális sakkfigurákat külön erre a produkcióra készítették, és a kellékesek komoly munkát fektettek abba, hogy a játék a varázsvilág részeként is hitelesnek tűnjön.
Egy film, amelyből világsiker lett
Az első rész hatalmas közönségsikert aratott, és megalapozta a későbbi folytatásokat. A történet végül nyolc mozifilmben bontakozott ki, a varázsvilág pedig könyvek, játékok, kiállítások és rajongói élmények révén a mai napig meghatározó része a popkultúrának. A 25. évforduló így nem csupán egy film bemutatójára, hanem egy generációkon átívelő történet kezdetére emlékeztet.
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A Harry Potter-sorozat márciusban megjelent első előzetese olyan, mintha egyenesen egy merengőből emelték volna ki – és már most felkavarta az egész rajongói világot.