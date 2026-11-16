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Harry Potter

25 éve mutatták be az első Harry Potter-filmet: így kezdődött a varázslat – galéria

33 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Negyed évszázada indult útjára a mozikban minden idők egyik legismertebb fantasyfilmsorozata. A Harry Potter első filmje 2001. november 16-án debütált az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, és ezzel egy egész generáció számára nyitotta meg Roxfort kapuit.
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Harry PotterHarry Potter és a bölcsek köveévforduló

A Harry Potter és a bölcsek köve J. K. Rowling 1997-ben megjelent regényének filmes adaptációja. A történet egy árva fiúról szól, aki tizenegyedik születésnapján megtudja, hogy varázsló, majd felvételt nyer a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. A filmben Harry nemcsak a varázsvilággal ismerkedik meg, hanem két igaz barátra is szert tesz: Ron Weasley-re és Hermione Grangerre.

Harry Potter a l ecole des sorciers Harry Potter and the sorcerer s stone 2001 Real Chris Columbus Daniel Radcliffe Emma Watson Ruppert Grint. Collection Christophel © Warner Bros. / Heyday Films (Photo by Warner Bros / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP)
25 éve mutatták be az első Harry Potter-filmet
Fotó: WARNER BROS / HEYDAY FILMS / Collection ChristopheL via AFP

Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint: három fiatal színész, akik világsztárok lettek

A főszerepeket Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint kapták, akik a forgatás idején még gyerekek voltak. Radcliffe alakította Harryt, Watson Hermionét, Grint pedig Ront. A szereplőválogatás után a három fiatal színész neve egybeforrt a filmsorozattal, amely nyolc filmen keresztül kísérte végig a szereplők történetét.

Roxfort kastélya nem csupán digitális látvány

A filmben látható Roxfort-kastély külső képeihez egy rendkívül részletes makettet is készítettek. A modell udvarait, tornyait és apró építészeti részleteit kamerával rögzítették, majd digitális effektekkel egészítették ki. Ennek köszönhetően a varázslóiskola külső látványa egyszerre lett monumentális és hiteles.

A képre kattintva galéria nyílik:

Galéria: 25 éve mutatták be az első Harry Potter filmet
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A Harry Potter és a bölcsek köve 2001. november 16-án debütált

A Roxfort egyik leglátványosabb helyszíne, a Nagyterem már az első filmben fontos szerepet kapott. A Warner Bros. londoni stúdiótúrájának ismertetője szerint

a díszletet több mint 400 gyermek befogadására tervezték.

A terem hatalmas asztalai, a házak zászlói és a mennyezet különleges megjelenítése máig a film egyik legemlékezetesebb látványeleme.

Harry Potter a l ecole des sorciers Harry Potter and the sorcerer s stone 2001 Real Chris Columbus Collection Christophel © Warner Bros. / Heyday Films (Photo by Warner Bros. / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: WARNER BROS. / HEYDAY FILMS / Collection ChristopheL via AFP

Az első részt Chris Columbus rendezte, aki korábban többek között a Reszkessetek, betörők! című filmmel vált ismertté. A forgatás 2000-ben kezdődött az Egyesült Királyságban, a film pedig 2001 novemberében került a közönség elé. A látványos díszletek, a varázslatos kellékek és John Williams emlékezetes zenéje hamar a történet meghatározó elemeivé váltak.

A lebegő toll és a varázslat kulisszatitkai

A film egyik emlékezetes jelenetében Hermione a Wingardium Leviosa varázslattal lebegtet meg egy tollat. A jelenet elkészítéséhez a filmesek egyszerű, mégis ötletes technikát alkalmaztak: egy horgászzsinór segítségével mozgatták a tollat, amelyet később a megfelelő képi hatásokkal egészítettek ki.

Harry Potter a l ecole des sorciers Harry Potter and the sorcerer s stone 2001 Real Chris Columbus Daniel Radcliffe Emma Watson Ruppert Grint. Collection Christophel © Warner Bros. / Heyday Films (Photo by Warner Bros / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: WARNER BROS / HEYDAY FILMS / Collection ChristopheL via AFP

A könyvekben Harry Potternek zöld szeme van, ezért Daniel Radcliffe a forgatás elején zöld kontaktlencsét kapott. A színész azonban allergiás reakciót tapasztalt, így végül elvetették az ötletet, és megtartották a természetes kék szemét.

A film végi sakkjátszma a történtet egyik legizgalmasabb jelenete. A monumentális sakkfigurákat külön erre a produkcióra készítették, és a kellékesek komoly munkát fektettek abba, hogy a játék a varázsvilág részeként is hitelesnek tűnjön.

Egy film, amelyből világsiker lett

Az első rész hatalmas közönségsikert aratott, és megalapozta a későbbi folytatásokat. A történet végül nyolc mozifilmben bontakozott ki, a varázsvilág pedig könyvek, játékok, kiállítások és rajongói élmények révén a mai napig meghatározó része a popkultúrának. A 25. évforduló így nem csupán egy film bemutatójára, hanem egy generációkon átívelő történet kezdetére emlékeztet.

Jön az új Harry Potter-sorozat

A Harry Potter-sorozat márciusban megjelent első előzetese olyan, mintha egyenesen egy merengőből emelték volna ki – és már most felkavarta az egész rajongói világot.

 

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