Anne Hathaway szexelő dinoszauruszok elől menekül az HBO Maxon: ekkor érkezik streamingre Az Oak Street vége

Anne Hathaway 2026-ban megmutatta, hogy nincs lehetetlen, maximum tehetetlen. A 43 éves színésznő terhessége előtt ugyanis már-már a sztahanovizmus szótárbéli illusztrációjává lépett elő, hogy az idei év szinte minden hónapjában ő köszönjön vissza az összes moziplakátról, miközben ő az otthon kényelméből élvezhesse a kismama hónapokat. Az Anne Hathaway-filmek száma az utóbbi hónapokban olyan darabokkal bővült, mint az idehaza kevésbé ismert Mother Mary, a kritikailag karcosnak számító Az ördög Pradát visel 2, a világszerte hatalmas sikert arató Odüsszeia, illetve a Dakota Johnson és Josh Hartnett társaságában készített erotikus thriller, a Verity. A felhozatal kétségkívül legfurcsább darabjáról eddig viszont nem beszéltünk, ami nem más, mint az HBO Maxra hamarosan felkerülő Az Oak Street vége.
Az HBO Max Anne Hathaway legkülöncebb mozijával sokkol
1997-ben Steven Spielberg egy komplett generációt traumatizált azzal a képpel, amint egy 8 tonnás Tyrannosaurus rex szaladgál egy amerikai város hátsókertjeiben. A közel félórás megtestesült rémálmot aztán most J.J. Abrams gondolta tovább, és David Robert Mitchell rendezővel együtt egy egész estés filmet húztak fel arra a koncepcióra, mi lenne, ha egy nyugodalmas, '80-as évekbeli kisváros házastól, kiskertestől és háziállatokkal együtt visszarepülne 65 millió évet az időben.
Márpedig Az Oak Street vége valóban erről szól. A sztori főhősei a Platt család, kinek bő másfél órán keresztül drukkolhatunk, hogy túléljék a túlélhetetlent, és valahogy visszataláljanak a saját idejükbe, miközben serényen kacsintgatnak a hátuk mögé, nehogy ott lihegjen a nyakukban egy éhes száj, hatalmas fogakkal. Azonban hiba lenne azt gondolni, hogy Az Oak Street vége csupán egy egyszerű túlélőtúra hatalmas ősgyíkokkal, hiszen Ewan McGregor és a harmadik gyermekét a szíve alatt hordó Anne Hathaway e mellé még szolgáltatnak nem kevés családi drámát is, amint igyekeznek élettel és olyan valós, mindennapi problémákkal megtölteni karaktereiket, mint az alkoholizmus vagy a be nem teljesült karrierálmok.
Ekkor jönnek a szexelő dínók az HBO Maxra
A 80 millióból készült, ám csak szerény 120 millió dollárt termelő dínókaland ráadásul nem kevés fekete humorral is operál, így jobb felkészülni arra, hogy egy-egy haláleset láttán nem a félelem, hanem sokkal inkább a groteszk szórakozás lesz az, ami tombolni fog bennünk. Arról pedig már ne is beszéljünk, milyen látványt nyújt az, amikor főhőseink szexelő többtonnás őslények mellett pózolnak két menekülés között. Inkább emiatt takarják majd el a szemüket az HBO Max nézői, mintsem a vérfürdő miatt. De mikortól is? Az Oak Street vége november 13-án debütál az HBO Max-filmek kínálatában, a film előzetesét addig itt meg is lehet tekinteni: