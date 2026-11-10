Anne Hathaway szexelő dinoszauruszok elől menekül az HBO Maxon: ekkor érkezik streamingre Az Oak Street vége

Anne Hathaway 2026-ban megmutatta, hogy nincs lehetetlen, maximum tehetetlen. A 43 éves színésznő terhessége előtt ugyanis már-már a sztahanovizmus szótárbéli illusztrációjává lépett elő, hogy az idei év szinte minden hónapjában ő köszönjön vissza az összes moziplakátról, miközben ő az otthon kényelméből élvezhesse a kismama hónapokat. Az Anne Hathaway-filmek száma az utóbbi hónapokban olyan darabokkal bővült, mint az idehaza kevésbé ismert Mother Mary, a kritikailag karcosnak számító Az ördög Pradát visel 2, a világszerte hatalmas sikert arató Odüsszeia, illetve a Dakota Johnson és Josh Hartnett társaságában készített erotikus thriller, a Verity. A felhozatal kétségkívül legfurcsább darabjáról eddig viszont nem beszéltünk, ami nem más, mint az HBO Maxra hamarosan felkerülő Az Oak Street vége.

Anne Hathaway terhessége előtt még az Oak Street végére is ellátogatott, hamarosan az HBO Maxra is felkerül a film (Fotó: Warner Bros./Entertainment Pictures)

Az HBO Max Anne Hathaway legkülöncebb mozijával sokkol

1997-ben Steven Spielberg egy komplett generációt traumatizált azzal a képpel, amint egy 8 tonnás Tyrannosaurus rex szaladgál egy amerikai város hátsókertjeiben. A közel félórás megtestesült rémálmot aztán most J.J. Abrams gondolta tovább, és David Robert Mitchell rendezővel együtt egy egész estés filmet húztak fel arra a koncepcióra, mi lenne, ha egy nyugodalmas, '80-as évekbeli kisváros házastól, kiskertestől és háziállatokkal együtt visszarepülne 65 millió évet az időben.