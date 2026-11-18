2026 ősze olyan volt az HBO Max-sorozatok fogyasztóinak, mint egy svédasztalos étterem: előbb érkezett a képregényes zsánerben fogant Lámpások, amit a túszdrámák kedvelőinek kedvező az Amerikai túsz követett. Ezt követte az emberfelettit alakító Linda Cardellinivel a főszerepben egy legendás horror-franchise-t feltámasztó Crystal Lake, majd végül Az aranykor köszöntött be a streamingszolgáltató kínálatába. Azonban amilyen gyorsan a topon találta magát a habos-babos ruhakölteményekkel kecsegtető századfordulós kosztümparádé, azzal a lendülettel le is taszította onnan egy másik műsor. Úgy űnik, az HBO Max közönsége ismét valami vérfagyasztóra szomjazott, ezért is emeltek egy thrillert a piedesztálra.

Az HBO Maxon már más idők járnak, Az aranykor helyét az Apja lánya vette át (Fotó: IMDb)

Családi titkok kísértenek az HBO Maxon

Vajon meddig képes elmenni az ember, mit képes megtenni, vagy éppen mit tud elhallgatni, ha a családjáról van szó? Hogyan éli meg ugyanazt a tragédiát két ember? Ilyen fontos és lebilincselő kérdéseket feszeget az HBO Max kínálatában frissen megjelenő sorozat, az Apja lánya.