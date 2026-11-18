2026 ősze olyan volt az HBO Max-sorozatok fogyasztóinak, mint egy svédasztalos étterem: előbb érkezett a képregényes zsánerben fogant Lámpások, amit a túszdrámák kedvelőinek kedvező az Amerikai túsz követett. Ezt követte az emberfelettit alakító Linda Cardellinivel a főszerepben egy legendás horror-franchise-t feltámasztó Crystal Lake, majd végül Az aranykor köszöntött be a streamingszolgáltató kínálatába. Azonban amilyen gyorsan a topon találta magát a habos-babos ruhakölteményekkel kecsegtető századfordulós kosztümparádé, azzal a lendülettel le is taszította onnan egy másik műsor. Úgy űnik, az HBO Max közönsége ismét valami vérfagyasztóra szomjazott, ezért is emeltek egy thrillert a piedesztálra.
Családi titkok kísértenek az HBO Maxon
Vajon meddig képes elmenni az ember, mit képes megtenni, vagy éppen mit tud elhallgatni, ha a családjáról van szó? Hogyan éli meg ugyanazt a tragédiát két ember? Ilyen fontos és lebilincselő kérdéseket feszeget az HBO Max kínálatában frissen megjelenő sorozat, az Apja lánya.
A Karin Slaughter azonos című, világsikert arató regénye alapján készült széria cselekményének középpontjában a Quinn nővérek állnak, akiket a testvéri kapcsolat mellett egy közösen átélt trauma is összeköt egy életre. Noha a Trója szépsége, Rose Byrne által alakított Sam és a Meghann Fahy jóvoltából megformált Charlie minden erejükkel azon vannak, hogy maguk mögött hagyják a múltat, annak titkai nem hagyják őket békén.
Charlie ugyanis apja nyomdokaiba lépve jogásznak áll, és amikor egy erőszakos támadás szemtanúja lesz, az eset könyörtelenül feltépi a sebeket, amikkel együtt olyan családi titkok és rejtélyek is a felszínre kerülnek, amik fenekestől forgatják fel hőseink életét.
Az Apja lánya című szériának azonban nemcsak a felütése, de a szereplőgárdája is több mint ígéretes. A már említett Rose Byrne-on és Meghann Fahyn kívül ugyanis még olyan sztárok ékesítik a castingot, mint Michael Dorman, Harper Steele, Olivia Williams, vagy az HBO Maxra hamarosan újragondolt formában visszatérő Harry Potter sztárja, Brendan Gleeson.
Az Apja lánya november 12-én került fel az HBO Maxra, a sorozat mind a hat része elérhető már a streamingszolgáltató platformján.