Már nem kell tovább várni: végre befutott az HBO Max Bridgertonjának új évada

Ami a 2000-es éveknek a krimiszériák és a 2010-es éveknek a fantasy sorozatok voltak, az a 2020-as esztendőknek határozottan a kosztümös drámaműsorok. Ebben az évtizedben ugyanis szinte egymásnak adják a kilincset a különböző streamingszolgáltatókon futó, habos-babos ruhakölteményekkel a nézőket hétről hétre képernyő elé csábító szuperprodukciók. A Netflixnek ott volt A Korona vagy épp A Bridgerton család, a Disney+-nak a Shogun, az Amazon Prime-nak pedig a My Lade Jane. Természetesen az HBO Max sem maradhatott ki a trendből, és 2022-ben el is indították a saját kosztümös sorozatukat, Az aranykort, mely idén már negyedik alkalommal jelentkezik eddig sosem látott mértékű izgalommal, cselszövéssel, drámával, no meg persze olyan dresszekkel, amiktől minden fanatikusnak eláll a lélegzete.
Ismét beköszöntött az aranykor az HBO Maxra
A közönség által gyakorta csak az "HBO Max Brigdertonjaként" aposztrofált Az aranykor az 1880-as New Yorkjának fényűző, ám drasztikus változásoktól nem mentes időszakába kalauzol vissza.
A rohamosan fejlődő „Nagy Almában” ugyanis egyre csak nőttek ekkoriban a társadalmi feszültségek: tudniillik a régi vágású, vagyonos famíliák és a feltörekvő újgazdag családok közötti harcok jellemezték a korszakot. Ezt a két ellenpólust testesíti meg az egymás szomszédjaivá váló van Rhijn, valamint a Russell család, kiknek konfliktusa a most megjelenő negyedik évadra sem akar csillapodni.
Az aranykor 4. évadának fő kérdései közé tartozik, hogy Agnes van Rhijn vissza tudja-e szerezni a vezető pozícióját New York társadalmi elitjében, Marian és Larry titkos románcából mi fog kisülni, illetve a Russell családon belüli belső feszültségek fel tudnak-e oldódni, illetve az üzleti életükben kialakult gubancokat ki tudják-e bogozni.
A héten útjára indult új szezonban a már jól megismert régi arcok, mint Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson vagy Denée Benton mellett a szereplő gárdát új arcok, így például Jim Gaffigan, Andfrew Burnap vagy Maggie Kuntz is erősítik.
Az aranykor 4. évad 1. része november 2-án debütált az HBO Max-sorozatok kínálatában. A drámaszéria új fejezetének további epizódjai minden hétfőn kerülnek fel a platformra, egészen a december 21-én esedékes szezonfináléig.