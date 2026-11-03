Már nem kell tovább várni: végre befutott az HBO Max Bridgertonjának új évada

Ami a 2000-es éveknek a krimiszériák és a 2010-es éveknek a fantasy sorozatok voltak, az a 2020-as esztendőknek határozottan a kosztümös drámaműsorok. Ebben az évtizedben ugyanis szinte egymásnak adják a kilincset a különböző streamingszolgáltatókon futó, habos-babos ruhakölteményekkel a nézőket hétről hétre képernyő elé csábító szuperprodukciók. A Netflixnek ott volt A Korona vagy épp A Bridgerton család, a Disney+-nak a Shogun, az Amazon Prime-nak pedig a My Lade Jane. Természetesen az HBO Max sem maradhatott ki a trendből, és 2022-ben el is indították a saját kosztümös sorozatukat, Az aranykort, mely idén már negyedik alkalommal jelentkezik eddig sosem látott mértékű izgalommal, cselszövéssel, drámával, no meg persze olyan dresszekkel, amiktől minden fanatikusnak eláll a lélegzete.

A legnézettebb HBO Max-sorozatok listáján hamarosan az élen bukkanhat fel Az aranykor 4. évada (Fotó: HBO / Entertainment Pictures)

Ismét beköszöntött az aranykor az HBO Maxra

A közönség által gyakorta csak az "HBO Max Brigdertonjaként" aposztrofált Az aranykor az 1880-as New Yorkjának fényűző, ám drasztikus változásoktól nem mentes időszakába kalauzol vissza.