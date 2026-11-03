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HBO Max

Már nem kell tovább várni: végre befutott az HBO Max Bridgertonjának új évada

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Lassan vége az évnek, hiszen már november van, de ez még nem jelenti azt, hogy 2026 streamingnaptárja nem tartogat több újdonságot és izgalmat. HBO Maxon például éppen most tért vissza az utóbbi évek egyik legjobb kosztümös drámaszériája, Az aranykor.
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HBO Maxstreamingaranykorpremier

Ami a 2000-es éveknek a krimiszériák és a 2010-es éveknek a fantasy sorozatok voltak, az a 2020-as esztendőknek határozottan a kosztümös drámaműsorok. Ebben az évtizedben ugyanis szinte egymásnak adják a kilincset a különböző streamingszolgáltatókon futó, habos-babos ruhakölteményekkel a nézőket hétről hétre képernyő elé csábító szuperprodukciók. A Netflixnek ott volt A Korona vagy épp A Bridgerton család, a Disney+-nak a Shogun, az Amazon Prime-nak pedig a My Lade Jane. Természetesen az HBO Max sem maradhatott ki a trendből, és 2022-ben el is indították a saját kosztümös sorozatukat, Az aranykort, mely idén már negyedik alkalommal jelentkezik eddig sosem látott mértékű izgalommal, cselszövéssel, drámával, no meg persze olyan dresszekkel, amiktől minden fanatikusnak eláll a lélegzete.

HBO Max Az aranykor
A legnézettebb HBO Max-sorozatok listáján hamarosan az élen bukkanhat fel Az aranykor 4. évada (Fotó: HBO / Entertainment Pictures)

Ismét beköszöntött az aranykor az HBO Maxra

A közönség által gyakorta csak az "HBO Max Brigdertonjaként" aposztrofált Az aranykor az 1880-as New Yorkjának fényűző, ám drasztikus változásoktól nem mentes időszakába kalauzol vissza.

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A rohamosan fejlődő „Nagy Almában” ugyanis egyre csak nőttek ekkoriban a társadalmi feszültségek: tudniillik a régi vágású, vagyonos famíliák és a feltörekvő újgazdag családok közötti harcok jellemezték a korszakot. Ezt a két ellenpólust testesíti meg az egymás szomszédjaivá váló van Rhijn, valamint a Russell család, kiknek konfliktusa a most megjelenő negyedik évadra sem akar csillapodni.

Az aranykor 4. évadának fő kérdései közé tartozik, hogy Agnes van Rhijn vissza tudja-e szerezni a vezető pozícióját New York társadalmi elitjében, Marian és Larry titkos románcából mi fog kisülni, illetve a Russell családon belüli belső feszültségek fel tudnak-e oldódni, illetve az üzleti életükben kialakult gubancokat ki tudják-e bogozni.

Cynthia Nixon and Christine Baranski
A Crystal Lake hetek óta tartó uralma után beköszönthet Az aranykor HBO Maxra (Fotó: HBO / Entertainment Pictures)

A héten útjára indult új szezonban a már jól megismert régi arcok, mint Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson vagy Denée Benton mellett a szereplő gárdát új arcok, így például Jim Gaffigan, Andfrew Burnap vagy Maggie Kuntz is erősítik.

Az aranykor 4. évad 1. része november 2-án debütált az HBO Max-sorozatok kínálatában. A drámaszéria új fejezetének további epizódjai minden hétfőn kerülnek fel a platformra, egészen a december 21-én esedékes szezonfináléig.

 

 

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