Ez a film volt Bruce Willis utolsó nagy dobása, mielőtt visszavonult volna: teljesen rákattantak az HBO Max nézői

A streaming közönsége talán a legkiszámíthatatlanabb étvággyal rendelkező publikum, amit csak el tudunk képzelni. Az HBO Maxon nem egyedi, hogy a nézők egy olyan filmet emelnek piedesztálra, mely vagy óriásit hasalt a mozikban, vagy csak szimplán nyomtalanul eltűnt a múlt ködében. Előbbire példa volt a közelmúltban a Guy Ritchie és Charlie Hunnam Arthur királyról szóló, újragondolt történelmi drámája vagy a Nicolas Cage-filmek egyik legvállalhatatlanabb darabjának számító western, a Pisztolyforgatók. Utóbbi esetre pedig itt a legújabb precedens: az HBO Maxon tudniillik most mindenki egy olyan Bruce Willis-mozira kattant rá, ami se nem hatalmas siker, se nem történelmi bukás nem volt, és szinte mindenki elfeledte, hogy létezik. Egészen mostanáig.
Bruce Willis betegsége előtti utolsó sikerfilmje tarol az HBO Maxon
Akik szeretik a klasszikus bosszúsztorikat, azok jobb, ha a legnézettebb HBO Max-filmek listája felé veszik az irányt. Ugyanis mindössze néhány órával azt követően, hogy a platformra került, rögtön a nézettségi rangsor élmezőnyébe került Bruce Willis Bosszúvágy című akciómozija.
Az 1974-es Charles Bronson-féle, azonos című kultlasszik nem hivatalos, 2018-ban megjelent remake-je egy hamisítatlan, vérrel vésett vendetta. A Bosszúvágy középpontjában egy Paul Kersey nevű traumatológus áll, aki az átlag honpolgárok békés mindennapjait éli feleségével és lányával, mikor egy éjjel minden a feje tetejére fordul: betörnek a családhoz, Bruce Willis karakterének feleségét megölik, a lányuk pedig kómába kerül.
Ha ez pedig nem lenne elég, a rendőrség sincs a helyzet magaslatán, és a nyomozás nem halad egyről a kettőre. Hősünk ezt csakhamar megelégeli, és úgy dönt, maga fog igazságot szolgáltatni. Ekkor kezdődik az igazi, Bruce Willis-féle, Die Hard-filmekben tapasztalt darálás, melyeken erősen érezhető a Motel című horror-franchise-t is jegyző direktor, Eli Roth keze nyoma.
A Bosszúvágy 30 millió dollárból készült és majdnem a dupláját, 55 milliót termelt vissza a kasszáknál, ami egy átlagos akciófilm esetében egész jónak mondható. Ráadásul extra érzelmi töltete is van a rajongók számára a mozinak, hiszen ez volt az utolsó igazán élvezhető filmje Bruce Willisnek, mielőtt kiderült volna, hogy frontotemporális demenciával küzd, amelynek következtében mindenki John McClane-jének lassan végleg fel kellett hagynia a színészettel.