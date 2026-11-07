Ez a film volt Bruce Willis utolsó nagy dobása, mielőtt visszavonult volna: teljesen rákattantak az HBO Max nézői

A streaming közönsége talán a legkiszámíthatatlanabb étvággyal rendelkező publikum, amit csak el tudunk képzelni. Az HBO Maxon nem egyedi, hogy a nézők egy olyan filmet emelnek piedesztálra, mely vagy óriásit hasalt a mozikban, vagy csak szimplán nyomtalanul eltűnt a múlt ködében. Előbbire példa volt a közelmúltban a Guy Ritchie és Charlie Hunnam Arthur királyról szóló, újragondolt történelmi drámája vagy a Nicolas Cage-filmek egyik legvállalhatatlanabb darabjának számító western, a Pisztolyforgatók. Utóbbi esetre pedig itt a legújabb precedens: az HBO Maxon tudniillik most mindenki egy olyan Bruce Willis-mozira kattant rá, ami se nem hatalmas siker, se nem történelmi bukás nem volt, és szinte mindenki elfeledte, hogy létezik. Egészen mostanáig.

A Bruce Willis-filmek egy elfeledett darabja hódította meg az HBO Maxot (Fotó: IMDb)

Bruce Willis betegsége előtti utolsó sikerfilmje tarol az HBO Maxon

Akik szeretik a klasszikus bosszúsztorikat, azok jobb, ha a legnézettebb HBO Max-filmek listája felé veszik az irányt. Ugyanis mindössze néhány órával azt követően, hogy a platformra került, rögtön a nézettségi rangsor élmezőnyébe került Bruce Willis Bosszúvágy című akciómozija.