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Bruce Willis

Ez a film volt Bruce Willis utolsó nagy dobása, mielőtt visszavonult volna: teljesen rákattantak az HBO Max nézői

12 órája
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Bruce Willis egyedüli, pótolhatatlan és utánozhatatlan. Ezt az HBO Max közönsége is jól tudja, akik mindössze pár órával azt követően, hogy a súlyos betegéggel küzdő akciósztár karrierjének utolsó nagy dobása felkerült a platformra, rögtön a nézettségi lista élmezőnyébe juttatták azt.
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Bruce WillisbetegségHBO Maxstreaming

A streaming közönsége talán a legkiszámíthatatlanabb étvággyal rendelkező publikum, amit csak el tudunk képzelni. Az HBO Maxon nem egyedi, hogy a nézők egy olyan filmet emelnek piedesztálra, mely vagy óriásit hasalt a mozikban, vagy csak szimplán nyomtalanul eltűnt a múlt ködében. Előbbire példa volt a közelmúltban a Guy Ritchie és Charlie Hunnam Arthur királyról szóló, újragondolt történelmi drámája vagy a Nicolas Cage-filmek egyik legvállalhatatlanabb darabjának számító western, a Pisztolyforgatók. Utóbbi esetre pedig itt a legújabb precedens: az HBO Maxon tudniillik most mindenki egy olyan Bruce Willis-mozira kattant rá, ami se nem hatalmas siker, se nem történelmi bukás nem volt, és szinte mindenki elfeledte, hogy létezik. Egészen mostanáig.

Bruce Willis fimje tarol az HBO Maxon.
A Bruce Willis-filmek egy elfeledett darabja hódította meg az HBO Maxot (Fotó: IMDb)

Bruce Willis betegsége előtti utolsó sikerfilmje tarol az HBO Maxon

Akik szeretik a klasszikus bosszúsztorikat, azok jobb, ha a legnézettebb HBO Max-filmek listája felé veszik az irányt. Ugyanis mindössze néhány órával azt követően, hogy a platformra került, rögtön a nézettségi rangsor élmezőnyébe került Bruce Willis Bosszúvágy című akciómozija.

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Az 1974-es Charles Bronson-féle, azonos című kultlasszik nem hivatalos, 2018-ban megjelent remake-je egy hamisítatlan, vérrel vésett vendetta. A Bosszúvágy középpontjában egy Paul Kersey nevű traumatológus áll, aki az átlag honpolgárok békés mindennapjait éli feleségével és lányával, mikor egy éjjel minden a feje tetejére fordul: betörnek a családhoz, Bruce Willis karakterének feleségét megölik, a lányuk pedig kómába kerül.

Bruce Willis a Bosszúvágy sztárja.
Bruce Willis gyógyíthatatlan betegsége miatt nem vállal már filmeket (Fotó: IMDb)

Ha ez pedig nem lenne elég, a rendőrség sincs a helyzet magaslatán, és a nyomozás nem halad egyről a kettőre. Hősünk ezt csakhamar megelégeli, és úgy dönt, maga fog igazságot szolgáltatni. Ekkor kezdődik az igazi, Bruce Willis-féle, Die Hard-filmekben tapasztalt darálás, melyeken erősen érezhető a Motel című horror-franchise-t is jegyző direktor, Eli Roth keze nyoma.

A Bosszúvágy 30 millió dollárból készült és majdnem a dupláját, 55 milliót termelt vissza a kasszáknál, ami egy átlagos akciófilm esetében egész jónak mondható. Ráadásul extra érzelmi töltete is van a rajongók számára a mozinak, hiszen ez volt az utolsó igazán élvezhető filmje Bruce Willisnek, mielőtt kiderült volna, hogy frontotemporális demenciával küzd, amelynek következtében mindenki John McClane-jének lassan végleg fel kellett hagynia a színészettel.

 

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