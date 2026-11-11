Rémhír az HBO Max nézői számára: egy évad után eltörlik ezt a népszerű sorozatot

Ég a ház a DC-nél, de ki fogja eloltani? Drasztikus változások történtek a stúdió háza táján az elmúlt napokban, aminek súlyos következményei lehetnek és valószínűleg lesznek is. A stúdió filmjeinek teljes megreformálásával megbízott szakember, James Gunn ugyanis mindössze négy hivatalban eltöltött esztendőt követően társával, Peter Safrannal távozik a vezetői pozíciójából a siralmas eredmények miatt. A tisztítótűz hadműveletnek pedig meg is lesznek a következményei, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a tisztogatásnak olyan projektek is áldozatául esnek, melyek talán nem érdemelnék meg, hogy a kukában végezzék. Ám most mégis ez történik, meg is van az első préda, a döntés miatt pedig az HBO Max-sorozatok kedvelői bánkódhatnak majd igazán.
Az HBO Maxon kialudtak a Lámpások
Hollywoodban gyorsan változnak a dolgok, és erre most láthatunk egy újabb, könyörtelen példát.
A mindössze három hónappal ezelőtt bemutatott Lámpások című sorozat ugyanis aligha a folytatására, sokkal inkább a kivégzésére várhat. Az új stúdiófejes, a Gunnhoz hasonlóan szintén a rivális Marveltől szerződtetett Jeremy Latcham tudniillik nem tervez arra az alapkőre tovább építkezni, melyre elődje. Így hiába produkált nagyon-nagyon régóta nem látott nézettségi adatokat az Aaron Pierre és Kyle Chandler főszereplésével bemutatott Lámpások, melyről pár hete még arról lehetett olvasni, hogy biztosan érkezik a 2. évada, most a sorozat mégis a hírhedt „kasza” sorsára jutott.
Vagy mégsem? A feltétéles mód pont a széria showrunnerje, Christopher Cantwell szerint lenne indokolt, aki amint meglátta az interneten a Lámpások 2. évadának kikuzásáról szóló híreket és posztokat, magából kikelve intett mindenkit nyugalomra.
Kedves internet! Egy k*rva szót sem hallottam erről. […] Semmit nem töröltek. Nyugodjatok már le!
– írja felháborodottan Cantwell.
Robert Pattinson is izgulhat?
Az tehát, hogy keresztet vethessenek a DC-filmek és sorozatok fanatikusai a Lámpások 2. évadára, még közel sem biztos, de megnyugodni sajnos semmi oka sincs a rajongóknak.
Tudniillik a léc más projektek alatt is rezeg. Az szinte biztos, hogy a rettenetesen pofára eső Supergirl nem kap második fejezetet, ám az sem kizárt, hogy David Corenswetnek sem kell már többet kikölcsönöznie a jelmeztárból a Superman-hacukáját a hamarosan megjelenő második kalandja után. Emellett pedig az S betűs igazságosztó örökös ellenpólusa, Batman sem nyugodhat meg, hiszen a már eleve rémesen hányattatott sorsú Robert Pattinson-féle Batman-moziknak is könnyedén lehúzhatják a rolót, a rendező, Matt Reeves hiába álmodott trilógiát köpenyes hősének.