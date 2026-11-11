Rémhír az HBO Max nézői számára: egy évad után eltörlik ezt a népszerű sorozatot

Ég a ház a DC-nél, de ki fogja eloltani? Drasztikus változások történtek a stúdió háza táján az elmúlt napokban, aminek súlyos következményei lehetnek és valószínűleg lesznek is. A stúdió filmjeinek teljes megreformálásával megbízott szakember, James Gunn ugyanis mindössze négy hivatalban eltöltött esztendőt követően társával, Peter Safrannal távozik a vezetői pozíciójából a siralmas eredmények miatt. A tisztítótűz hadműveletnek pedig meg is lesznek a következményei, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a tisztogatásnak olyan projektek is áldozatául esnek, melyek talán nem érdemelnék meg, hogy a kukában végezzék. Ám most mégis ez történik, meg is van az első préda, a döntés miatt pedig az HBO Max-sorozatok kedvelői bánkódhatnak majd igazán.

Mégsem bővül a Lámpások 2. évadával az HBO Max kínálata? (Fotó: IMDb)

Az HBO Maxon kialudtak a Lámpások

Hollywoodban gyorsan változnak a dolgok, és erre most láthatunk egy újabb, könyörtelen példát.