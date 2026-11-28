2025 januárjában robbant a streamingbomba, melynek detonációját az HBO Maxnak köszönhette a közönség. Ekkor debütált ugyanis a streamingszolgáltató kínálatában a Vészhelyzet Pittsburghben 1. évad 1. része, mely azonnal könyörtelenül szippantotta be a kórházsorozatok szerelmeseit. A ’90-es évek népszerű, ugyanebben a zsánerben fogant darabjára, a Vészhelyzetre egészen pereskedésig menően hasonlító, szintúgy Noah Wyle vezette széria 15 epizódja egy sürgősségi osztály 15 órás műszakjának egy-egy óráját mutatja be, annak minden gyomorforgató és drámai részletével együtt. A sorozat nemcsak a rajongók, hanem az ítészek körében is osztatlan sikert aratott, a 2025-ös Emmy-gáláról nem kevesebb mint öt díjjal távozott. Idén érkezett is a második felvonás, és az alkotók meg sem álltak a harmadik fejezetig, melyről már nem titok, hogy pontosan mikor fog landolni az HBO Max kínálatában.

Noah Wyle sorozata, a Vészhelyzet Pittsburghben hamarosan a 3. évaddal jelentkezik az HBO Maxon (Fotó: IMDb)

Ekkor kezdi a harmadik műszakot Noah Wyle az HBO Maxon

Kész érzelmi hullámvasút az utóbbi pár hét a Vészhelyzet Pittsburghben rajongói számára. Szeretett szériájuk alkotóit és főszereplőjét, a világ legszexibb férfijának választott Noah Wyle-t ugyanis felmentette a bíróság a plágiumperben a bűnösségük alól, ám a tárgyalótermet a Warner Bros. képviselőinek továbbra is látogatnia kell a Vészhelyzet kontra Vészhelyzet Pittsburghben-per miatt.