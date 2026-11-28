2025 januárjában robbant a streamingbomba, melynek detonációját az HBO Maxnak köszönhette a közönség. Ekkor debütált ugyanis a streamingszolgáltató kínálatában a Vészhelyzet Pittsburghben 1. évad 1. része, mely azonnal könyörtelenül szippantotta be a kórházsorozatok szerelmeseit. A ’90-es évek népszerű, ugyanebben a zsánerben fogant darabjára, a Vészhelyzetre egészen pereskedésig menően hasonlító, szintúgy Noah Wyle vezette széria 15 epizódja egy sürgősségi osztály 15 órás műszakjának egy-egy óráját mutatja be, annak minden gyomorforgató és drámai részletével együtt. A sorozat nemcsak a rajongók, hanem az ítészek körében is osztatlan sikert aratott, a 2025-ös Emmy-gáláról nem kevesebb mint öt díjjal távozott. Idén érkezett is a második felvonás, és az alkotók meg sem álltak a harmadik fejezetig, melyről már nem titok, hogy pontosan mikor fog landolni az HBO Max kínálatában.
Ekkor kezdi a harmadik műszakot Noah Wyle az HBO Maxon
Kész érzelmi hullámvasút az utóbbi pár hét a Vészhelyzet Pittsburghben rajongói számára. Szeretett szériájuk alkotóit és főszereplőjét, a világ legszexibb férfijának választott Noah Wyle-t ugyanis felmentette a bíróság a plágiumperben a bűnösségük alól, ám a tárgyalótermet a Warner Bros. képviselőinek továbbra is látogatnia kell a Vészhelyzet kontra Vészhelyzet Pittsburghben-per miatt.
A felemás fejlemények után viszont most egy hamisítatlan örömhír érkezett a rajongók számára: végre lehullott a lepel a Vészhelyzet Pittsburghben 3. évadának premierdátumáról. A következő fejezetben egy újabb hosszú és gyötrelmes munkanapnak lehetünk majd szemtanúi, melyben természetesen Noah Wyle is visszatér, és persze nem egyedül.
Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones és Gerran Howell is dr. Michael „Robby” Robinavitch segítségére lesznek, ám a dr. Samira Mohant megformáló Supriya Ganesh már nem teszi tiszteletét a folytatásban, ami miatt kicsit csalódottak lehetnek a fanatikusok.
A Vészhelyzet Pittsburghben folytatását magától értetődően így is hatalmas várakozás övezi, és a rajongóknak már nem is kell olyan sokáig tűkön ülni, hiszen a széria 3. évada 2027. január 7-én mutatkozik be az HBO Max-sorozatok kínálatában.