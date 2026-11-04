A rajongók ennek nagyon örülhetnek: az HBO Max sikersorozata a semmiből jelentkezett egy új résszel

A halloween alkalmából készült különleges epizód még az eddigieknél is jócskán visszább tekeri az idő kerekét, és az amerikai őslakosok uralta végtelen sztyeppék világába kalauzolja vissza a nézőket. A történet három indián fiatalról szól, akik szüleik intelmeire fittyet hányva egy tiltott erdőbe indulnak „szörnyvadászatra”, aminek aztán végül nagyon csúfos és brutális vége lesz. A Story of Derry nem csupán meglepetés erejével szolgált, de remekül ki is egészíti az egyre csak táguló, az Amazon Prime-ra is kiterjedő Stephen King-univerzumot, hiszen választ ad arra, Pennywise miért képtelen elhagyni Derry városkáját.

A Bill Skarsgard-filmek és sorozatok messze legrémisztőbb alakja, Pennywise hamarosan visszatér (Fotó: IMDb)

Mikor érkezik a Welcome to Derry 2. évada?

Egy időre tehát kaptak elegendő adagot a bohóchorrorból a Stephen King-regények fanatikusai, de mégis meddig kell még várniuk a fő dózisig, azaz a Welcome to Derry 2. évadáig?

Az HBO Max sikerszériájának folytatása körül kezdeti bizonytalanság és mizéria szerencsére már a múlté, és egyszer még biztosan visszalátogat a nappalinkba Pennywise. A Welcome to Derry második fejezetét már hivatalosan is berendelte az HBO, a gyártási folyamat elkezdődött, és optimális esetben 2027 őszén, azaz jövő halloweenkor érkezhet meg a várva várt folytatás streamingre, de legkésőbb 2028-ban biztosan képernyő elé pattanhatnak a rajongók.