A rajongók ennek nagyon örülhetnek: az HBO Max sikersorozata a semmiből jelentkezett egy új résszel

A bohócfóbiások 2025 őszét biztosan életük egyik legrosszabb időszakaként könyvelhetik majd el. Ekkor került fel ugyanis az HBO Max-sorozatok kínálatába a Welcome to Derry sorozat, mely Stephen King Az című regényének gyermekfaló udvari bolondjának egy újabb történetét meséli el. A ’60-as évekbe visszakalauzoló széria korábban szinte sosem látott brutalitást hozott el a streamingképernyőkre, minden egyes epizódban megedzette a közönség tűrőképességét és olyan tabutémáktól sem riad vissza, mint a gyermekgyilkosság-ábrázolás vagy az öncsonkítás. Mire a publikum bohócoktól rettegő hányada épp csak kilábalt álmatlanságtól, amit a műsor okozott, az HBO Max váratlanul úgy döntött, ismét a szívbajt hozza a horror zsánerének szerelmeseire.
Gyilkos bohóc nyomában az HBO Maxon
Egy év után váratlanul ismét kitárultak Derry kapui. Tudniillik az HBO Maxon megjelent egy különkiadása a Welcome to Derry című sorozatnak A Story of Derry, azaz Derry története címmel.
A halloween alkalmából készült különleges epizód még az eddigieknél is jócskán visszább tekeri az idő kerekét, és az amerikai őslakosok uralta végtelen sztyeppék világába kalauzolja vissza a nézőket. A történet három indián fiatalról szól, akik szüleik intelmeire fittyet hányva egy tiltott erdőbe indulnak „szörnyvadászatra”, aminek aztán végül nagyon csúfos és brutális vége lesz. A Story of Derry nem csupán meglepetés erejével szolgált, de remekül ki is egészíti az egyre csak táguló, az Amazon Prime-ra is kiterjedő Stephen King-univerzumot, hiszen választ ad arra, Pennywise miért képtelen elhagyni Derry városkáját.
Mikor érkezik a Welcome to Derry 2. évada?
Egy időre tehát kaptak elegendő adagot a bohóchorrorból a Stephen King-regények fanatikusai, de mégis meddig kell még várniuk a fő dózisig, azaz a Welcome to Derry 2. évadáig?
Az HBO Max sikerszériájának folytatása körül kezdeti bizonytalanság és mizéria szerencsére már a múlté, és egyszer még biztosan visszalátogat a nappalinkba Pennywise. A Welcome to Derry második fejezetét már hivatalosan is berendelte az HBO, a gyártási folyamat elkezdődött, és optimális esetben 2027 őszén, azaz jövő halloweenkor érkezhet meg a várva várt folytatás streamingre, de legkésőbb 2028-ban biztosan képernyő elé pattanhatnak a rajongók.
A Welcome to Derry következő szezonja újabb 27 esztendőt ugrik vissza az időben, és Bradley-banda lemészárlásának történetét fogja elregélni a gazdasági világválság vérzivataros időszakából.