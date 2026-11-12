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Henry Cavill

Henry Cavill csak az első: ezek a világsztárok érkeznek a napokban hazánkba

12 perce
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Egy fecske nem csinál nyarat. Ezt pedig Henry Cavill is tudja, ezért is csatlakozik hozzá több hollywoodi csillag is hamarosan, akikkel közösen fogják elárasztani a főváros közterületeit. Mutatjuk, kikkel lehet összefutni Budapesten a következő hetekben!
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Henry CavillJake GyllenhaalRyan Reynolds

Ahogy azt már megszokhattuk, Budapest ismét világsztárok otthonává válik. Az elmúlt hónapokban, években olyan nemzetközi hírességek élvezhették hazánk vendégszeretetét, mint a Dűne 3. részét forgató Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa vagy épp Florence Pugh, a Lánchídon fel-le szaladgáló John Cena és Jessica Biel, a SkyShowtime-on sakálkodó Eddie Redmayne vagy a hollywoodi vámpírokat egy koncertre összecsődítő Johnny Depp. A sor azonban itt még nem ér véget, hiszen pont a napokban bukkant fel váratlanul a Szent István Bazilikában Henry Cavill. Superman nem a lábát lógatni látogatott el a „Duna gyöngyébe”, hiszen forgatási célból landolt a repülője pár napja. A magyar filmrajongók örömére pedig nem csak Cavill lesz az, akinek be kell csekkolnia műszakkezdésre a közeljövőben.

Henry Cavill Budapesten
Henry Cavill Budapesten jár-kel, de kik fognak hozzá hamarost csatlakozni? (Fotó: Ian West / PA Wire)

Henry Cavillt Deadpool és Donnie Darko követheti Budapestre

A Henry Cavill-filmek rajongói jobb, ha árgus szemekkel járnak-kelnek Budapest utcáin, tekintve, hogy Superman egy eddig igen titokzatosnak számító projekt miatt szárnyalt be Magyarországra. Egyes források szerint Kevin Harttal készít közösen kémkomédiát a Netflixnek, míg máshol azt lehetett olvasni, hogy Jason Isaacs lesz a partnere ebben a filmben. Ezeknek némileg ellentmond Cavill magyar barátja, aki az Origónak azt mondta, a 43 éves színész egy sorozat pilotepizódját készíti el a napokban.

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A találgatások pedig hamarosan nem csak Henry Cavill személyét övezhetik, hiszen egy Facebook-csoport bejegyzésének tanúsága szerint az Enola Holmes-filmek Sherlock Holmes-át további olyan figurák követik, akiknek minden bizonnyal meglesz majd a maguk csillaga a hollywoodi hírességek sétányán.

Az eljövendő napokban akár Ryan Reynoldsot vagy Jake Gyllenhaalt is megcsodálhatják testközelből a honi mozilátogatók. A Deadpool sztárja egy Apple TV-s műsor elkészítése végett veheti célba hazánkat, míg a Donnie Darko címszereplőjét alakító Gyllenhaal egy thrillert tervez forgatni Magyarországon és landolhat a napokban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Ryan Reynolds is Budapestre jön?
Ryan Reynolds is Magyarország felé veheti az irányt (Fotó: mpi099/MediaPunch / mpi099/MediaPunch)

A lista viszont itt még nem ér véget, ugyanis állítólag a Star Wars-filmek csillaga, Adam Driver is visszatérhet nemsokára a fővárosba.

A Csillagok háborúja Kylo Renjét alakító színész már tavaly megfordult Budapesten, még egy flippermúzeumban is felbukkant. Talány, hogy miért vezetett ismét útja a magyar fővárosba, de talán ezért is érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket a híreszteléseket, mert lehet, hogy már nem a legfrissebbek ezek az információk, melyekből egyébként az is kiderül, hogy az Andrássy úton, a Mátyás-templom környékén, valamint a Lánchíd vonzáskörzetében lesz érdemes nagyon figyelnie a járókelőknek, mert itt tűnhetnek fel a hollywoodi stábok.

 

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