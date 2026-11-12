Henry Cavill csak az első: ezek a világsztárok érkeznek a napokban hazánkba

Ahogy azt már megszokhattuk, Budapest ismét világsztárok otthonává válik. Az elmúlt hónapokban, években olyan nemzetközi hírességek élvezhették hazánk vendégszeretetét, mint a Dűne 3. részét forgató Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa vagy épp Florence Pugh, a Lánchídon fel-le szaladgáló John Cena és Jessica Biel, a SkyShowtime-on sakálkodó Eddie Redmayne vagy a hollywoodi vámpírokat egy koncertre összecsődítő Johnny Depp. A sor azonban itt még nem ér véget, hiszen pont a napokban bukkant fel váratlanul a Szent István Bazilikában Henry Cavill. Superman nem a lábát lógatni látogatott el a „Duna gyöngyébe”, hiszen forgatási célból landolt a repülője pár napja. A magyar filmrajongók örömére pedig nem csak Cavill lesz az, akinek be kell csekkolnia műszakkezdésre a közeljövőben.

Henry Cavill Budapesten jár-kel, de kik fognak hozzá hamarost csatlakozni? (Fotó: Ian West / PA Wire)

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A Henry Cavill-filmek rajongói jobb, ha árgus szemekkel járnak-kelnek Budapest utcáin, tekintve, hogy Superman egy eddig igen titokzatosnak számító projekt miatt szárnyalt be Magyarországra. Egyes források szerint Kevin Harttal készít közösen kémkomédiát a Netflixnek, míg máshol azt lehetett olvasni, hogy Jason Isaacs lesz a partnere ebben a filmben. Ezeknek némileg ellentmond Cavill magyar barátja, aki az Origónak azt mondta, a 43 éves színész egy sorozat pilotepizódját készíti el a napokban.