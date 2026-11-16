Vonattal közlekedők, figyelem: ezen a pályaudvaron lehet összefutni Henry Cavill-lel

Ahogy azt már megszokhattuk, Budapest ismét hollywoodi sztárok nagyra nőtt játszóterévé vált. Ugyanis hazánk fővárosa szolgál helyszínéül az álomgyár egy újabb nagy projektjének, ám ezúttal nem Timothée Chalamet vagy Zendaya rohan homokférgek elől a sivatagban, és nem is John Cena ugrál helikopterről a Lánchídra, hanem maga Superman szárnyalt be Budapest légterébe. Tudniillik Henry Cavill nemcsak azért érkezett a magyar fővárosba, hogy megcsodálja a Szent István Bazilikát, hanem azért is, hogy itt készítse el a Netflix-filmek egyik várva várt újdonságát. Az Enola Holmes és Az U.N.C.L.E. embere sztárja ráadásul az elmúlt napokban több népszerű budapesti turistalátványosságot pécézett ki magának munkahelyként, ahol a szerencsés járókelők testközelből csodálhatták meg Supermant színészkedés közben.
Henry Cavill Budapesten komédiázik Kevin Harttal
A Szabadság híd néhány hónappal ezelőtt még azért került a világsajtó figyelmének középpontjába, mert a Duna alacsony vízállása miatt szabad szemmel is lehetett látni az egykori Ferenc József híd maradványait. Most viszont nem a vizet volt érdemes kémlelni, hanem a pesti hídfőt, ahol nem más bukkant fel mint maga Henry Cavill.
Sokak kedvenc köpenyes igazságosztója ugyanis itt forgatta szombat este az új filmjét, nem kis felhajtást okozva ezzel a budapesti éjszakában. A rajongók természetesen rögtön lázba jöttek, többen meg is örökítették, hogy ilyen közelségből láthatták kedvencüket, az esetről készült videók pedig elárasztották a világhálót:
Sétálsz haza, és Henry Cavill forgat a házatok előtt…
– írja az egyik rajongó TikTokon.
Superman vonattal közlekedik Budapesten
Ámde nemcsak a hidakat lesz érdemes árgus szemmel figyelni, hanem a vasúti pályaudvarokat is. Egy nappal korábban ugyanis Henry Cavill egy bőröndöt gurítva vonult végig a Keleti peronján mindenki hatalmas döbbenetére.
Az egyik fanatikus által készített poszt leírása pedig azt is elárulta, milyen projektről is van szó: Cavill a Jumanji-filmek és a Központi hírszerzés sztárjával, Kevin Harttal dolgozik együtt. A két színész IMDb-adatlapja megerősíti ezt a híresztelést, hiszen mindkettejükhöz be van írva egy eddig cím nélküli, Netflixre szánt kémkomédia, így minden bizonnyal ezen ügyködhet ez a szokatlan, de annál ígéretesebb páros.
Noha eddig csak egy-egy napon tűnt fel Superman a budapesti éjszakában, a rajongóknak nincs okuk csüggedni. Szinte biztos, hogy Cavill még fel fog tűnni néhány fővárosi helyszínen, akár azokon a helyeken is, ahol egyszer már forgatott. Így érdemes nyitott szemmel járni a Keleti pályaudvaron és környékén, de azt is tudjuk, hogy a napokban a következő James Bondként is emlegetett szívtipró egy bugaci tanyát tervez meglátogatni, hogy szeretett hobbijának, a lovaglásnak hódolhasson.