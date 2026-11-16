Vonattal közlekedők, figyelem: ezen a pályaudvaron lehet összefutni Henry Cavill-lel

Ahogy azt már megszokhattuk, Budapest ismét hollywoodi sztárok nagyra nőtt játszóterévé vált. Ugyanis hazánk fővárosa szolgál helyszínéül az álomgyár egy újabb nagy projektjének, ám ezúttal nem Timothée Chalamet vagy Zendaya rohan homokférgek elől a sivatagban, és nem is John Cena ugrál helikopterről a Lánchídra, hanem maga Superman szárnyalt be Budapest légterébe. Tudniillik Henry Cavill nemcsak azért érkezett a magyar fővárosba, hogy megcsodálja a Szent István Bazilikát, hanem azért is, hogy itt készítse el a Netflix-filmek egyik várva várt újdonságát. Az Enola Holmes és Az U.N.C.L.E. embere sztárja ráadásul az elmúlt napokban több népszerű budapesti turistalátványosságot pécézett ki magának munkahelyként, ahol a szerencsés járókelők testközelből csodálhatták meg Supermant színészkedés közben.

Henry Cavill 2026 őszén Budapestre látogatott, hogy a magyar fővárosban készítse el legújabb filmjét (Fotó: Atilano Garcia/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Henry Cavill Budapesten komédiázik Kevin Harttal

A Szabadság híd néhány hónappal ezelőtt még azért került a világsajtó figyelmének középpontjába, mert a Duna alacsony vízállása miatt szabad szemmel is lehetett látni az egykori Ferenc József híd maradványait. Most viszont nem a vizet volt érdemes kémlelni, hanem a pesti hídfőt, ahol nem más bukkant fel mint maga Henry Cavill.